Уголовное дело возбудили после ДТП с вахтовиками в Амурской области

Tекст: Ирма Каплан

«Следствием установлено, что 16 октября 2025 года около 6 часов на 19 км подъезда к городу Свободному произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, перевозящим работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского газохимического комплекса. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир автобуса погиб, один получил повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», – сообщили в региональном управлении СК России.

Там уточнили, что следователи проводят следственные мероприятия по установлению виновника происшествия, точного количества пострадавших, характера и степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Свободненская городская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП с участием автобуса и сообщила об одном погибшем в результате аварии.

До этого сообщалось, что утром 16 октября произошло ДТП в Свободненском районе Амурской области, при котором корпоративный автобус с пассажирами опрокинулся от столкновения с легковым авто.