Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.19 комментариев
Уголовное дело возбудили после ДТП с вахтовиками в Амурской области
Следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета России по Амурской области возбудили уголовное дело после ДТП участием автобуса с работниками одного из предприятий и легкового автомобиля.
«Следствием установлено, что 16 октября 2025 года около 6 часов на 19 км подъезда к городу Свободному произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, перевозящим работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского газохимического комплекса. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир автобуса погиб, один получил повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», – сообщили в региональном управлении СК России.
Там уточнили, что следователи проводят следственные мероприятия по установлению виновника происшествия, точного количества пострадавших, характера и степени тяжести причиненного вреда здоровью.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Свободненская городская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП с участием автобуса и сообщила об одном погибшем в результате аварии.
До этого сообщалось, что утром 16 октября произошло ДТП в Свободненском районе Амурской области, при котором корпоративный автобус с пассажирами опрокинулся от столкновения с легковым авто.