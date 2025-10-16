Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.18 комментариев
Прокуратура Амурской области сообщила об одном погибшем в ДТП с автобусом
Свободненская городская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП с участием автобуса, который перевозил работников предприятия утром 16 октября по автомобильной дороге «Подъезд к г. Свободному» , когда произошло дорожно-транспортное происшествие.
«По предварительной информации, в результате выезда на встречную полосу движения произошло столкновение автомобиля марки Toyota Probox и пассажирского автобуса, перевозившего более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе, после чего автобус съехал с проезжей части и совершил опрокидывание», – сообщили в Telegram-канале прокуратуры Амурской области.
Там уточнили, что 46 пассажиров автобуса после ДТП были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Там же один человек скончался. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не понадобилась.
По данным ведомства, ход и результаты процессуальной проверки поставлены в прокуратуре области на контроль. Кроме того, городская прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет дана принципиальная оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране труда.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 16 октября произошло ДТП в Свободненском районе Амурской области, при котором корпоративный автобус с пассажирами опрокинулся от столкновения с легковым авто.