Прокуратура Амурской области сообщила об одном погибшем в ДТП с автобусом

Tекст: Ирма Каплан

«По предварительной информации, в результате выезда на встречную полосу движения произошло столкновение автомобиля марки Toyota Probox и пассажирского автобуса, перевозившего более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе, после чего автобус съехал с проезжей части и совершил опрокидывание», – сообщили в Telegram-канале прокуратуры Амурской области.

Там уточнили, что 46 пассажиров автобуса после ДТП были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Там же один человек скончался. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не понадобилась.

По данным ведомства, ход и результаты процессуальной проверки поставлены в прокуратуре области на контроль. Кроме того, городская прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет дана принципиальная оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране труда.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 16 октября произошло ДТП в Свободненском районе Амурской области, при котором корпоративный автобус с пассажирами опрокинулся от столкновения с легковым авто.