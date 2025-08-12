Tекст: Андрей Резчиков

Окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит 50 млн долларов на счета компаний в ОАЭ. Как сообщает турецкое издание Aydinlik, данные фирмы связаны преимущественно с экс-консультантом фонда госимущества Украины Андреем Гамыриным, который, предположительно, является распорядителем средств.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в ближайшем кругу Зеленского также обсуждалась покупка французского банка. Данный шаг, поясняет он, необходим для «отмывки» пяти миллиардов евро в криптовалюте (более 461 млрд рублей). Подчеркивается, что данная сумма фигурирует и в расследованиях НАБУ.

Примечательно, что Aydinlik не в первый раз публикует компрометирующие материалы. В газете сообщили, что редакция якобы получила доступ к секретным служебным документам Службы безопасности Украины (СБУ). Все данные подготавливались николаевским региональным управлением спецслужбы. Датированы они весной прошлого года.

Так, издание сообщало об усилении агентурных позиций СБУ в Анкаре, Стамбуле и Измире. Газета отмечает, что Киев «пристально следит за ситуацией в Турции через диаспору и разведывательные операции». В другой публикации рассказано об опасениях службы по поводу деятельности турецких НПО.

В частности, эти организации могут поддерживать распространение идей автономии среди общины крымских татар Украины. При этом в марте прошлого года работу по пресечению сепаратистских настроений проводил подполковник управления Службы безопасности по Николаевской области Виталий Танасийчук.

В третьем материале газета рассказывает о сбое в работе реактора Южно-Украинской АЭС, произошедшем в результате «нарушений условий эксплуатации». Этот инцидент не отражен в докладе МАГАТЭ, но якобы мог привести к серьезным последствиям, вплоть до катастрофы. Инцидент не был предан огласке из-за усилий главы отделения СБУ в Николаевской области полковника Андрея Семенюка.

В четвертой публикации приводятся некоторые детали операции СБУ по внедрению средств технической разведки и сбора данных в диппредставительстве одной из европейских стран в Николаеве. Операцией руководил подполковник Владимир Безрук.

В экспертной среде отмечают, что газета Aydinlik не имеет широкого влияния в Турции и многими считается чуть ли не «маргинальной» за свою оппозиционную направленность. Поэтому главный вопрос заключается в том, каким образом издание получило доступ к внутренним документам и данным с Украины. По всей видимости, это мог быть целенаправленный «слив». Но в любом случае к этой информации нужно относиться осторожно.

«Турецкие журналисты ничего принципиально нового об украинских властях не рассказали. По большому счету союзники Киева и так были осведомлены о колоссальных коррупционных схемах офиса Владимира Зеленского. Было понятно, что значительная доля западной помощи растекается по карманам местных князьков», – сказал политолог Иван Лизан.

«Другое дело, что долгое время эти нелицеприятные факты предпочитали замалчивать.

Теперь же все изменилось, и Вашингтон, судя по всему, дал отмашку на публикацию накопленного компромата. К данному шагу Штаты подтолкнули два фактора. Первый – развязанный Зеленским конфликт с НАБУ и САП», – поясняет он.

«Украинские власти попытались снять с себя ошейник коррупционного контроля. Их тут же поставили на место. Конечно, Киев попытался пойти на мировую, но все же у союзников остался неприятный осадок от произошедшего. Зеленскому планомерно и достаточно ясно дают понять, кто здесь главный», – говорит собеседник.

«Второй фактор – значительное ухудшение положений дел ВСУ на фронте. Из Украины в военном плане выжали практически максимум. Соответственно, формируется запрос на прекращение огня. Для этого на Киев и начинают давить. Пока это делают через турок, как относительно независимого игрока», – рассуждает эксперт.

«Но в дальнейшем нас ожидает еще большее число публикаций.

К журналистским расследованиям присоединятся специалисты из других государств – партнеров Запада. Возможно, и сами американские издания начнут «палить» по Зеленскому, вспоминая каждый, даже едва заметный проступок его офиса», – продолжает он.

«Материалы будут становиться больше, подробнее. Конечно, Европа предпочтет отсидеться в сторонке. Она не особо заинтересована в развенчании образа «страдающей» Украины, но и Брюсселю придется ужимать число хвалебных статей, посвященных «подвигам» ВСУ», – рассуждает собеседник.

«Общий курс понятен: Зеленского будут лишать статуса героя, постепенно вырисовывая картину очередного восточноевропейского диктатора-клептомана. В конечном счете данные журналистских расследований могут послужить основанием для выезда грузовичка НАБУ на Банковую», – акцентирует Лизан.

При этом организаторы предыдущих утечек, возможно, хотели каким-то образом повлиять на ход мирных переговоров в Стамбуле, допускал ранее востоковед Кирилл Семенов. «Понять такую логику сложно. Но с учетом того, что Aydinlik – это небольшое издание, то вряд ли с его помощью можно чего-либо добиться», – отметил он.

При этом данные об опасном инциденте на Южно-Украинской АЭС представляются наиболее правдивыми.

Как отмечал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов, первый и второй блоки этой станции уже выработали свой ресурс и должны быть выведены из эксплуатации.

«По международным конвенциям Украина должна сообщать соседним странам о мероприятиях по поддержанию безопасности на таких объектах, как АЭС. Румынские и молдавские специалисты ранее проверили истинное положение дел и выяснили, что сроки работы энергоблоков были продлены только по документам. Но на их возражения никакой реакции из Киева не было», – напомнил Анпилогов.

По мнению эксперта, авария могла произойти на площадке станции, а не в самом реакторе, поскольку выброс радиации «сразу засекли бы мониторинговые счетчики». Что касается опасений СБУ по поводу поддержки распространения идей сепаратизма среди крымско-татарской общины Украины, то Семенов напомнил, что

турецкие НПО после ухода из Крыма сосредоточили свою деятельность на украинской территории.

По его словам, сейчас в стране находится целое сообщество татар во главе с деятелями запрещенного в России крымско-татарского меджлиса. «Среди них не надо сеять идеи автономии. По большому счету почти все представители этноса, проживающие в республике – сепаратисты. Но естественно, что какая-то часть турецких НПО работает с ними», – добавил Семенов.

В то же время эксперт согласен с тем, что в Турции действительно происходит усиление украинской агентуры. «Информацию об этом, даже подкрепленную некоторыми доказательствами, могли целенаправленно передать газете Aydinlik осведомленные источники, чтобы Анкара обратила на это внимание», – предположил спикер.

Семенов отметил, что в Турции есть большие и неподконтрольные властям алавитские организации, а также закрытые джамааты, «которые можно использовать в разных целях»: «Есть большое сообщество дагестанцев и чеченцев, выходцев с российского Кавказа, с которыми украинские спецслужбы тоже могут работать для осуществления подрывной деятельности в России».