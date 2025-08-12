  • Новость часаБелый дом назвал место встречи Путина и Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию
    На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Путин заявил об устойчивости федерального бюджета России
    Вучич опроверг слухи об отставке пророссийских политиков Сербии
    Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    4 комментария
    12 августа 2025, 20:35 • В мире

    Турецкая газета возглавила борьбу с культом Зеленского на Западе

    Турецкая газета возглавила борьбу с культом Зеленского на Западе
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Зарубежные СМИ начинают публикацию компромата на Владимира Зеленского. В турецком издании Aydinlik рассказали, что его окружение ежемесячно переводит миллионы долларов на иностранные счета. Примечательно, что до этого газета опубликовала серию материалов, изобличающих СБУ. Эксперты отмечают, что материалы могут стать началом масштабной информационной кампании по развенчанию положительного образа Зеленского и его окружения.

    Окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит 50 млн долларов на счета компаний в ОАЭ. Как сообщает турецкое издание Aydinlik, данные фирмы связаны преимущественно с экс-консультантом фонда госимущества Украины Андреем Гамыриным, который, предположительно, является распорядителем средств.

    По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в ближайшем кругу Зеленского также обсуждалась покупка французского банка. Данный шаг, поясняет он, необходим для «отмывки» пяти миллиардов евро в криптовалюте (более 461 млрд рублей). Подчеркивается, что данная сумма фигурирует и в расследованиях НАБУ.

    Примечательно, что Aydinlik не в первый раз публикует компрометирующие материалы. В газете сообщили, что редакция якобы получила доступ к секретным служебным документам Службы безопасности Украины (СБУ). Все данные подготавливались николаевским региональным управлением спецслужбы. Датированы они весной прошлого года.

    Так, издание сообщало об усилении агентурных позиций СБУ в Анкаре, Стамбуле и Измире. Газета отмечает, что Киев «пристально следит за ситуацией в Турции через диаспору и разведывательные операции». В другой публикации рассказано об опасениях службы по поводу деятельности турецких НПО.

    В частности, эти организации могут поддерживать распространение идей автономии среди общины крымских татар Украины. При этом в марте прошлого года работу по пресечению сепаратистских настроений проводил подполковник управления Службы безопасности по Николаевской области Виталий Танасийчук.

    В третьем материале газета рассказывает о сбое в работе реактора Южно-Украинской АЭС, произошедшем в результате «нарушений условий эксплуатации». Этот инцидент не отражен в докладе МАГАТЭ, но якобы мог привести к серьезным последствиям, вплоть до катастрофы. Инцидент не был предан огласке из-за усилий главы отделения СБУ в Николаевской области полковника Андрея Семенюка.

    В четвертой публикации приводятся некоторые детали операции СБУ по внедрению средств технической разведки и сбора данных в диппредставительстве одной из европейских стран в Николаеве. Операцией руководил подполковник Владимир Безрук.

    В экспертной среде отмечают, что газета Aydinlik не имеет широкого влияния в Турции и многими считается чуть ли не «маргинальной» за свою оппозиционную направленность. Поэтому главный вопрос заключается в том, каким образом издание получило доступ к внутренним документам и данным с Украины. По всей видимости, это мог быть целенаправленный «слив». Но в любом случае к этой информации нужно относиться осторожно.

    «Турецкие журналисты ничего принципиально нового об украинских властях не рассказали. По большому счету союзники Киева и так были осведомлены о колоссальных коррупционных схемах офиса Владимира Зеленского. Было понятно, что значительная доля западной помощи растекается по карманам местных князьков», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Другое дело, что долгое время эти нелицеприятные факты предпочитали замалчивать.

    Теперь же все изменилось, и Вашингтон, судя по всему, дал отмашку на публикацию накопленного компромата. К данному шагу Штаты подтолкнули два фактора. Первый – развязанный Зеленским конфликт с НАБУ и САП», – поясняет он.

    «Украинские власти попытались снять с себя ошейник коррупционного контроля. Их тут же поставили на место. Конечно, Киев попытался пойти на мировую, но все же у союзников остался неприятный осадок от произошедшего. Зеленскому планомерно и достаточно ясно дают понять, кто здесь главный», – говорит собеседник.

    «Второй фактор – значительное ухудшение положений дел ВСУ на фронте. Из Украины в военном плане выжали практически максимум. Соответственно, формируется запрос на прекращение огня. Для этого на Киев и начинают давить. Пока это делают через турок, как относительно независимого игрока», – рассуждает эксперт.

    «Но в дальнейшем нас ожидает еще большее число публикаций.

    К журналистским расследованиям присоединятся специалисты из других государств – партнеров Запада. Возможно, и сами американские издания начнут «палить» по Зеленскому, вспоминая каждый, даже едва заметный проступок его офиса», – продолжает он.

    «Материалы будут становиться больше, подробнее. Конечно, Европа предпочтет отсидеться в сторонке. Она не особо заинтересована в развенчании образа «страдающей» Украины, но и Брюсселю придется ужимать число хвалебных статей, посвященных «подвигам» ВСУ», – рассуждает собеседник.

    «Общий курс понятен: Зеленского будут лишать статуса героя, постепенно вырисовывая картину очередного восточноевропейского диктатора-клептомана. В конечном счете данные журналистских расследований могут послужить основанием для выезда грузовичка НАБУ на Банковую», – акцентирует Лизан.

    При этом организаторы предыдущих утечек, возможно, хотели каким-то образом повлиять на ход мирных переговоров в Стамбуле, допускал ранее востоковед Кирилл Семенов. «Понять такую логику сложно. Но с учетом того, что Aydinlik – это небольшое издание, то вряд ли с его помощью можно чего-либо добиться», – отметил он.

    При этом данные об опасном инциденте на Южно-Украинской АЭС представляются наиболее правдивыми.

    Как отмечал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов, первый и второй блоки этой станции уже выработали свой ресурс и должны быть выведены из эксплуатации.

    «По международным конвенциям Украина должна сообщать соседним странам о мероприятиях по поддержанию безопасности на таких объектах, как АЭС. Румынские и молдавские специалисты ранее проверили истинное положение дел и выяснили, что сроки работы энергоблоков были продлены только по документам. Но на их возражения никакой реакции из Киева не было», – напомнил Анпилогов.

    По мнению эксперта, авария могла произойти на площадке станции, а не в самом реакторе, поскольку выброс радиации «сразу засекли бы мониторинговые счетчики». Что касается опасений СБУ по поводу поддержки распространения идей сепаратизма среди крымско-татарской общины Украины, то Семенов напомнил, что

    турецкие НПО после ухода из Крыма сосредоточили свою деятельность на украинской территории.

    По его словам, сейчас в стране находится целое сообщество татар во главе с деятелями запрещенного в России крымско-татарского меджлиса. «Среди них не надо сеять идеи автономии. По большому счету почти все представители этноса, проживающие в республике – сепаратисты. Но естественно, что какая-то часть турецких НПО работает с ними», – добавил Семенов.

    В то же время эксперт согласен с тем, что в Турции действительно происходит усиление украинской агентуры. «Информацию об этом, даже подкрепленную некоторыми доказательствами, могли целенаправленно передать газете Aydinlik осведомленные источники, чтобы Анкара обратила на это внимание», – предположил спикер.

    Семенов отметил, что в Турции есть большие и неподконтрольные властям алавитские организации, а также закрытые джамааты, «которые можно использовать в разных целях»: «Есть большое сообщество дагестанцев и чеченцев, выходцев с российского Кавказа, с которыми украинские спецслужбы тоже могут работать для осуществления подрывной деятельности в России».

    Главное
    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
    В Крыму предупредили о возможном длительном отключении мобильного интернета
    Зеленского решили не приглашать на Аляску
    СБУ задержала двух священников УПЦ в Одессе за «поддержку России»
    В Белоруссии создали антидроновый комплекс
    Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России
    Табун лошадей погиб во время грозы в Башкирии

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации