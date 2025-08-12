Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
Зарубежные СМИ начинают публикацию компромата на Владимира Зеленского. В турецком издании Aydinlik рассказали, что его окружение ежемесячно переводит миллионы долларов на иностранные счета. Примечательно, что до этого газета опубликовала серию материалов, изобличающих СБУ. Эксперты отмечают, что материалы могут стать началом масштабной информационной кампании по развенчанию положительного образа Зеленского и его окружения.
Окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит 50 млн долларов на счета компаний в ОАЭ. Как сообщает турецкое издание Aydinlik, данные фирмы связаны преимущественно с экс-консультантом фонда госимущества Украины Андреем Гамыриным, который, предположительно, является распорядителем средств.
По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в ближайшем кругу Зеленского также обсуждалась покупка французского банка. Данный шаг, поясняет он, необходим для «отмывки» пяти миллиардов евро в криптовалюте (более 461 млрд рублей). Подчеркивается, что данная сумма фигурирует и в расследованиях НАБУ.
Примечательно, что Aydinlik не в первый раз публикует компрометирующие материалы. В газете сообщили, что редакция якобы получила доступ к секретным служебным документам Службы безопасности Украины (СБУ). Все данные подготавливались николаевским региональным управлением спецслужбы. Датированы они весной прошлого года.
Так, издание сообщало об усилении агентурных позиций СБУ в Анкаре, Стамбуле и Измире. Газета отмечает, что Киев «пристально следит за ситуацией в Турции через диаспору и разведывательные операции». В другой публикации рассказано об опасениях службы по поводу деятельности турецких НПО.
В частности, эти организации могут поддерживать распространение идей автономии среди общины крымских татар Украины. При этом в марте прошлого года работу по пресечению сепаратистских настроений проводил подполковник управления Службы безопасности по Николаевской области Виталий Танасийчук.
В третьем материале газета рассказывает о сбое в работе реактора Южно-Украинской АЭС, произошедшем в результате «нарушений условий эксплуатации». Этот инцидент не отражен в докладе МАГАТЭ, но якобы мог привести к серьезным последствиям, вплоть до катастрофы. Инцидент не был предан огласке из-за усилий главы отделения СБУ в Николаевской области полковника Андрея Семенюка.
В четвертой публикации приводятся некоторые детали операции СБУ по внедрению средств технической разведки и сбора данных в диппредставительстве одной из европейских стран в Николаеве. Операцией руководил подполковник Владимир Безрук.
В экспертной среде отмечают, что газета Aydinlik не имеет широкого влияния в Турции и многими считается чуть ли не «маргинальной» за свою оппозиционную направленность. Поэтому главный вопрос заключается в том, каким образом издание получило доступ к внутренним документам и данным с Украины. По всей видимости, это мог быть целенаправленный «слив». Но в любом случае к этой информации нужно относиться осторожно.
«Турецкие журналисты ничего принципиально нового об украинских властях не рассказали. По большому счету союзники Киева и так были осведомлены о колоссальных коррупционных схемах офиса Владимира Зеленского. Было понятно, что значительная доля западной помощи растекается по карманам местных князьков», – сказал политолог Иван Лизан.
«Другое дело, что долгое время эти нелицеприятные факты предпочитали замалчивать.
Теперь же все изменилось, и Вашингтон, судя по всему, дал отмашку на публикацию накопленного компромата. К данному шагу Штаты подтолкнули два фактора. Первый – развязанный Зеленским конфликт с НАБУ и САП», – поясняет он.
«Украинские власти попытались снять с себя ошейник коррупционного контроля. Их тут же поставили на место. Конечно, Киев попытался пойти на мировую, но все же у союзников остался неприятный осадок от произошедшего. Зеленскому планомерно и достаточно ясно дают понять, кто здесь главный», – говорит собеседник.
«Второй фактор – значительное ухудшение положений дел ВСУ на фронте. Из Украины в военном плане выжали практически максимум. Соответственно, формируется запрос на прекращение огня. Для этого на Киев и начинают давить. Пока это делают через турок, как относительно независимого игрока», – рассуждает эксперт.
«Но в дальнейшем нас ожидает еще большее число публикаций.
К журналистским расследованиям присоединятся специалисты из других государств – партнеров Запада. Возможно, и сами американские издания начнут «палить» по Зеленскому, вспоминая каждый, даже едва заметный проступок его офиса», – продолжает он.
«Материалы будут становиться больше, подробнее. Конечно, Европа предпочтет отсидеться в сторонке. Она не особо заинтересована в развенчании образа «страдающей» Украины, но и Брюсселю придется ужимать число хвалебных статей, посвященных «подвигам» ВСУ», – рассуждает собеседник.
«Общий курс понятен: Зеленского будут лишать статуса героя, постепенно вырисовывая картину очередного восточноевропейского диктатора-клептомана. В конечном счете данные журналистских расследований могут послужить основанием для выезда грузовичка НАБУ на Банковую», – акцентирует Лизан.
При этом организаторы предыдущих утечек, возможно, хотели каким-то образом повлиять на ход мирных переговоров в Стамбуле, допускал ранее востоковед Кирилл Семенов. «Понять такую логику сложно. Но с учетом того, что Aydinlik – это небольшое издание, то вряд ли с его помощью можно чего-либо добиться», – отметил он.
При этом данные об опасном инциденте на Южно-Украинской АЭС представляются наиболее правдивыми.
Как отмечал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов, первый и второй блоки этой станции уже выработали свой ресурс и должны быть выведены из эксплуатации.
«По международным конвенциям Украина должна сообщать соседним странам о мероприятиях по поддержанию безопасности на таких объектах, как АЭС. Румынские и молдавские специалисты ранее проверили истинное положение дел и выяснили, что сроки работы энергоблоков были продлены только по документам. Но на их возражения никакой реакции из Киева не было», – напомнил Анпилогов.
По мнению эксперта, авария могла произойти на площадке станции, а не в самом реакторе, поскольку выброс радиации «сразу засекли бы мониторинговые счетчики». Что касается опасений СБУ по поводу поддержки распространения идей сепаратизма среди крымско-татарской общины Украины, то Семенов напомнил, что
турецкие НПО после ухода из Крыма сосредоточили свою деятельность на украинской территории.
По его словам, сейчас в стране находится целое сообщество татар во главе с деятелями запрещенного в России крымско-татарского меджлиса. «Среди них не надо сеять идеи автономии. По большому счету почти все представители этноса, проживающие в республике – сепаратисты. Но естественно, что какая-то часть турецких НПО работает с ними», – добавил Семенов.
В то же время эксперт согласен с тем, что в Турции действительно происходит усиление украинской агентуры. «Информацию об этом, даже подкрепленную некоторыми доказательствами, могли целенаправленно передать газете Aydinlik осведомленные источники, чтобы Анкара обратила на это внимание», – предположил спикер.
Семенов отметил, что в Турции есть большие и неподконтрольные властям алавитские организации, а также закрытые джамааты, «которые можно использовать в разных целях»: «Есть большое сообщество дагестанцев и чеченцев, выходцев с российского Кавказа, с которыми украинские спецслужбы тоже могут работать для осуществления подрывной деятельности в России».