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5 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

У России появились углеводороды для Индии Фото: Parth Sanyal/Reuters
Россия и Индия давно сотрудничают в сфере атомной энергетики. Индусы также закупают российские вооружения. А вот в нефтегазовой сфере отношения двух стран не складывались. Например, проекты строительства газопровода и нефтепровода в Индию так и остались на бумаге. Но ситуация кардинально изменится уже в ближайшие годы.  Подробности...
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Россия получила уникальную роль в Большой Евразии

Владимир Путин и Нарендра Моди во ВладивостокеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия разворачивается от Европы к Азии и хочет создать большое евразийское пространство, объединяющее территорию от Атлантики до Тихого океана. Это не Европа от Лиссабона до Владивостока. А Евразия от Португалии до Индонезии. Процесс запущен – и эта континентальная интеграция будет идти, даже если Европа не найдет в себе силы включиться в данный процесс. Подробности...
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Создание «ядерного буксира» откроет России дорогу на Марс

Предположительное изображение российского космического ядерного буксира будущегоФото: кадр из видео
Крайне амбициозная задача реализуется сегодня в России – создание уникальной ядерной энергодвигательной установки. Впервые во всех подробностях этот проект продемонстрировали на прошедшем авиакосмическом салоне МАКС. Сейчас идут испытания, и если идея будет реализована, это впервые в истории откроет России и планете Земля в целом дорогу в дальний космос. Подробности...
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Раскол в британском обществе стал чудовищным

Противники Бориса Джонсона ведут себя все более напористо и в парламенте большинство он уже потерялФото: Henry Nicholls/Reuters
Политический кризис в Британии привел к расколу британского общества. Аналитики всерьез говорят уже о «латентной гражданской войне». Премьер Джонсон потерял в парламенте большинство. Шотландия может поставить вопрос о независимости. Не исключены новые столкновения в Северной Ирландии. И в этой ситуации уже на второй план отходит сама причина этого раскола – выход страны из ЕС. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Раздвоенное сознание интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Есть люди, для которых естественно проклинать русский национализм и горячо приветствовать украинский, декларируя плюрализм, выступать за единственно верное учение, и так далее. Это – компартментализация. Выучите это слово, пригодится. Подробности...

Запад экспортирует идеологию вместо технологий

Герман Садулаев, писатель, публицист
Западный мир навязывает свои социальные технологии, а вот технические технологии старается защитить – с целью сохранить экономическое неравенство. Если действительно хочешь творить добро, то поделись конкретными знаниями. Нет, не делится. Подробности...

Валлерстайн – человек, предсказавший реабилитацию Ленина

Андрей Манчук, политолог
Не будучи коммунистом, он неизменно высказывал симпатии советскому проекту – как выдающейся исторической попытке провести форсированную социально-экономическую модернизацию и преодолеть отставание от «гегемонов» из капиталистического ядра. Подробности...
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              Раскол в британском обществе стал чудовищным

              Противники Бориса Джонсона ведут себя все более напористо и в парламенте большинство он уже потерял   5 сентября 2019, 10:58
              Фото: Henry Nicholls/Reuters
              Текст: Анна Кукушкина,
              Оксана Борисова

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              Политический кризис в Британии привел к расколу британского общества. Аналитики всерьез говорят уже о «латентной гражданской войне». Премьер Джонсон потерял в парламенте большинство. Шотландия может поставить вопрос о независимости. Не исключены новые столкновения в Северной Ирландии. И в этой ситуации уже на второй план отходит сама причина этого раскола – выход страны из ЕС.

              Британский премьер Борис Джонсон с утра в среду пригрозил назначить досрочные парламентские выборы на 15 октября, если члены парламента проголосуют за новую «бессмысленную» отсрочку выхода из Евросоюза. Однако угроза не помогла – и парламент к вечеру все же одобрил проект закона, обязывающий правительство отсрочить Брексит. За высказались 327 депутатов, против – 299.

              В ответ Джонсон действительно внес на рассмотрение призыв к досрочным выборам 15 октября. Однако в одиночку распустить парламент премьер все равно не может. Ему опять же требуется на это согласие депутатов. Так что поле для политического маневра у премьера резко сузилось.

              Напомним, проведенный в июле по заказу газеты The Daily Telegraph опрос гласил: если выборы в парламент состоялись бы в момент, когда Джонсон возглавил консерваторов, то его партия одержала бы убедительную победу, обеспечив правительство комфортным большинством в 40 голосов, то есть получила бы 345 мест в парламенте. У лейбористов набралось бы лишь 207 мест. Именно этим объясняется желание Джонсона устроить выборы как можно скорее.

              Накануне палата общин собралась на первое заседание после летнего отпуска, чтобы наделить лишь саму себя правом решать вопрос о Брексите. Ранее подобной инициативой обладало правительство. Согласно законопроекту, премьер будет обязан просить Брюссель об отсрочке Брексита еще на три месяца – до конца января.

              Как пишет Би-би-си, в истории Англии еще не бывало таких политических кризисов – королевство не может принять судьбоносное решение, а парламент отбирает у правительства право на это решение. Правящая партия не только расколота на воюющие фракции, суды рассматривают иски о законности приостановки работы парламента, так вдобавок замаячила перспектива нового референдума о независимости Шотландии и возобновления столкновений в Северной Ирландии. Поэтому парламентарии готовы проводить заседания даже по выходным, что за последние 80 лет случалось только в начале Второй мировой, из-за Суэцкого кризиса 1950-х и из-за войны с аргентинцами за Фолклендские (Мальвинские) острова.

              «Коммерсант» тоже отмечает, что в английском обществе наблюдается «чудовищный раскол», по масштабам сопоставимый лишь с временами гражданской войны XVII века, и Брексит уже нанес «огромную травму» политической системе королевства. Правительство потеряло большинство в парламенте, автоматически став «правительством меньшинства», и теперь не сможет принять ни одного закона. Однако и оппозиция сама по себе тоже расколота, она не захочет, чтобы новым премьером стал лидер лейбористов Джереми Корбин. Так что у Джонсона еще есть шансы удержать власть.

              В Северной Ирландии, из-за которой, собственно, Лондон никак не может договориться о разводе с Брюсселем, многие желают Борису Джонсону поражения на досрочных выборах.

              «Раскол в обществе существовал в Британии и раньше, но его никак нельзя сравнивать с тем уровнем, что возник сейчас. Английский национализм заметно вырос. Уровень поляризации увеличивается», – сказал газете ВЗГЛЯД активист партии «Республиканская Шинн Фейн» Дьярмуд МакДуглас.

              «Наибольшее влияние на рост национализма в стране оказывают именно противоречия, связанные с Брекситом. Однако несмотря на высокий уровень национализма в Англии, шансы у различных противников Джонсона на победу на выборах 15 октября гораздо выше», – заявил североирландский политик.

              «Мы живем в очень интересное время. Неизвестно, чем все разрешится в Великобритании. Пока что понятно одно – страна переживает очень непростой период», – резюмировал ирландский активист.

              Руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов призывает не сравнивать с гражданской войной нынешний раскол между сторонниками и противниками Брексита.

              «В продолжительной истории Великобритании были очень разные кризисы, причем и в XX веке. Когда готовился референдум о вступлении в ЕС, тоже ситуация не была однозначной. Серьезные разногласия в годы правления Тэтчер вызывали, например, и вопрос Северной Ирландии, и выступления шахтеров, и создание программы национальной системы здравоохранения», – подытожил Куликов.

              Но эксперт согласен, что «британская идентичность переживет кризис – в последние годы из нее выделились различные национализмы, в том числе шотландский, валлийский и прежде всего английский, который и послужил опорой Брексита.

              «Английский национализм вырос как ответ на сепаратистские настроения в Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии –

              и он стал вызовом, на который политики, с одной стороны, были вынуждены отвечать, а с другой – начали использовать и раскручивать. Здесь показателен успех Партии независимости Соединенного Королевства Найджела Фараджа. Именно голоса английского населения обеспечили победу Брексита на референдуме 2016 года. Потом фактически на той же электоральной базе выросла Партия Брексита», – сказал Куликов газете ВЗГЛЯД.

              Если сравнивать раскол в британском обществе с гражданской войной, то она будет носить, скорее, «латентный характер», считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. «Общество расколото, и оно раскалывается все глубже», – отмечает эксперт.

              Поскольку в парламенте компромисса уже явно не найдут, разрешить ситуацию действительно можно путем новых выборов, резюмировала Ананьева.

              Глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов ранее также отмечал, что британская нация «находится на войне», а нынешний премьер Джонсон – аватар баронессы Тэтчер. «Вообще, тема величия Тэтчер – и необходимость возврата к этому самому лидерству и величию – одна из ключевых для тори-дискурса. Протестующие сравниваются с ее оппонентами в логике «победили тогда, победим и сейчас», – пояснял Кузнецов.


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