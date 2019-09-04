Джонсон пригрозил парламенту Британии перевыборами за попытку срыва Brexit

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил о решимости провести досрочные парламентские выборы, если 4 сентября депутаты проголосуют за новую отсрочку переговоров о выходе Великобритании из состава ЕС.

«Лидер оппозиции [глава лейбористов Джереми Корбин] молил о выборах на протяжении последних двух лет. Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра [в среду] за то, чтобы остановить переговоры [с ЕС] и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему. Я подтверждаю, что сегодня мы внесем в парламент предложение, [дающее возможность проведения досрочных выборов]», – заявил Джонсон в Палате общин после голосования, по итогам которого парламентарии наделили себя правом рассмотреть законопроект о новой отсрочке Brexit, передает ТАСС.

Во вторник вечером правительство Джонсона потерпело свое первое поражение в Палате общин британского парламента. Лояльным правительсву парламентариям не удалось остановить инициативу оппозиции, которая большинством голосов наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект о переносе даты выхода королевства из ЕС на более поздний срок и блокировании возможности Brexit без сделки с Брюсселем.

В прошлую пятницу глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что страна в любом случае покинет ЕС в конце октября 2019 года.

В конце августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента Соединенного Королевства до 14 октября, что снизило шансы депутатов помешать выходу страны из ЕС без соглашения.