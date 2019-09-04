Британский парламент одобрил закон об отсрочке Brexit

Британский парламент одобрил переход ко второму чтению проекта закона, обязывающего правительство отсрочить Brexit.

За дебаты о поправке высказались 329 депутатов, против – 300, передает ТАСС.

Ранее британский премьер Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября. Это снизило шансы депутатов помешать жесткому Brexit.

Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что страна в любом случае покинет ЕС в конце октября 2019 года.

Еврокомиссия призвала жителей бизнесменов из Евросоюза готовиться к «жесткому» Brexit.