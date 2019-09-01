Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

Взгляд
1 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:30  |  vz.ru
Разделы

Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

Самый грузоподъемный серийный самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военныхФото: Anton Bannikov/wikipedia
Украинский концерн «Антонов» потребовал от России переименовать новый транспортный самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 «Руслан». Дескать, это другой лайнер и маркой «Ан» он именоваться не имеет права. В России не возражают – нам незачем ставить чужой бренд на свой самолет. Важнее другое – развитие одного из самых востребованных транспортных самолетов в мире теперь идет без Украины. Подробности...
Перейти а раздел…

Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
Перейти а раздел…

Шойгу готовит к бою беспилотники

Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годахФото: function.mil.ru
России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего. Подробности...
Перейти а раздел…

Турция готова поставить российский истребитель на службу НАТО

«Это Су-57? А он уже летает?» – интересовался Эрдоган на МАКС-2019Фото: Maxim Shipenkov/Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара ведет переговоры о поставках истребителей Су-57. С одной стороны, это прорыв – вторая по силе армия НАТО выразила заинтересованность в покупке российских самолетов вместо американских. С другой стороны, есть опасения, что вместе с самым современным отечественным истребителем пятого поколения Анкара получит и многие его секреты. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Удивительно, насколько язык «нового Брекзита» соответствует нашему лоялистскому в России. Общего в правой повестке Британии, правых повестках США и других европейских стран очень много. Подробности...

Вечно обиженные

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня в Польше модно оскорблять тех, благодаря кому страна осталась в истории, переписывать и искажать исторические факты, манипулировать политическими оценками. Подробности...

Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда до меня дошло, что за вкуснейшее рижское эскимо, которое я так любила, расплачивался мой двоюродный брат, вынужденный есть в Кондопоге замерзшую дрянь, я испытала глубокое отвращение к системе, породившей этот перекос. Подробности...
Обсуждение: 410 комментариев
    Перейти а раздел…

    Грузия провоцирует новую войну в Южной Осетии

    Как Путин способствовал популярности брендов

    Обсуждение: 5 комментариев

    Заговор Порошенко и новое правительство Зеленского

      Перейти а раздел…

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

          Вы работаете по специальности, на которую учились?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет специальности

          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Спикер Госдумы обвинил Польшу в оскорблении памяти советских солдат
              Захарова: В настолько глупое положение Варшава давно себя не загонялаПрезидент Польши рассказал о невыученных уроках Второй мировойКитай и США нанесли друг другу новые удары в торговой войнеЛавров заявил о договоренностях с Турцией по Идлибу
              Стало известно об изоляции Болтона в Белом домеПольша назвала причины отказа приглашать Россию на годовщину войныГлава русского экзархата Западной Европы исключен из Константинопольской церквиВ России изменили правила призыва в армию
              Разговор с Путиным стал для Зеленского самым сложным моментом президентстваВ Совфеде отреагировали на нападение сенатора от Иркутской области на журналистовНаргиз извинилась перед Валерией за «телочек в туфлях»Умерла 23-летняя российская футболистка

              Главная тема


              Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

              война в сирии


              США без предупреждения нанесли авиаудар по зоне деэскалации в Идлибе

              для «Союза-5» и «Енисея»


              Россия начала производство самых мощных ракетных двигателей

              «очень плохо закончится»


              Зеленский обещал «громкую историю» о финансировании партии Медведчука

              Видео

              секреты Су-57


              Турция готова поставить российский истребитель на службу НАТО

              окончание ордынского ига


              Чем опасна борьба с праздником в честь стояния на Угре

              американский СПГ


              Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

              обострение обстановки


              Провокацией в Южной Осетии руководят российские оппозиционеры

              викторина


              Что вы знаете о преступлениях в космосе

              Хозяйственная депрессия


              Максим Соколов: Урбанина – чума нашего времени

              100 дней Зеленского


              Глеб Простаков: Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

              Ось противостояния


              Антон Любич: Глобализм создает границы между богатыми и нищими

              на ваш взгляд


              Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?


              Глеб Кузнецов

              Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

              Глеб Кузнецов
              политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              		 1 сентября 2019, 14:52

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Изучаю на досуге язык «нового Брекзита» им Б. Джонсона. Удивительно, насколько он соответствует нашему лоялистскому в России в части описания Друга, Врага и Конфликта. Где-то мы превосходим тори (в конспирологии – она у нас глубже и продуманней), где-то уступаем (в пропаганде успехов и планов «лучшего из возможных правительств»), но в целом – общего в правой повестке Британии и, кстати, правых повестках США и других европейских стран и в нашей властной повестке очень и очень много.

              «Премьер надежды». Подчеркивается исторический характер момента и историческая роль, которую Борис Джонсон уже играет и обязательно доиграет в будущем. От скучно-обыденного времени Терезы Мэй – «бесславного режима» - Британия пришла к режиму «славному». Каждое действие Бориса исполнено высокого исторического смысла, он пришел не просто так, а надолго, на 10 лет, чтобы стать «третьим великим лидером тори за 100 лет». Тезис «блестящее политическое лидерство способно справится со всем, чем угодно» против занудливых институтов и процедур. В восхвалении лидерства Джонсона (суперавансом, я бы сказал) очень много шмиттеанского в противовес традиционному европейскому веберовскому. Так и ищешь глазами «в тяжелые моменты британской истории Человек, Лидер значит всегда больше, чем целая орда парламентских и судейских клерков». И находишь множество высказываний в таком стиле.

              «Эхо войны». Нация находится на войне сейчас, и самое время вспомнить великие войны прошлого – в первую очередь это Фолкленды, которые якобы добавили Британии какого-то поражающего воображения величия, остановили победное шествие левых и так далее и тому подобное. Соответственно, Джонсон – это аватар прежде всего баронессы Тэтчер. Это понятно, Черчилль обещал и дал стране «кровь, пот и слезы», что в современном потребительском мире не продается, а Тэтчер обогатила избирателей консерваторов. Вторая мировая упоминается, но скорее как доказательство того, что «самый темный час» пройдет и наступит День Победы. Вообще, тема величия Тэтчер – и необходимость возврата к этому самому лидерству и величию – одна из ключевых для тори-дискурса. Протестующие сравниваются с ее оппонентами в логике «победили тогда, победим и сейчас».

              Протесты. Протесты против политики Джонсона не оправданы ничем, ведут к остановке общественного транспорта и сложностям «простого человека» и бизнеса, инспирированы врагами извне, их возглавляют крайне левые студенты, опасные антипатриотические типы, один из которых даже – о ужас – писал в соцсетях о бойкоте Дня Памяти.

              Европа. Европа слаба и неизбежно прогнется под «новое лидерство тори». Мы получим самую лучшую сделку из всех возможных, о чем постоянно публикуются разного рода слухи из брюссельской цитадели зла. Источники сообщают, что Европа разобщена, находится под огромным давлением лидерства великого Джонсона и вот-вот рухнет. «Прошли времена германского экономического чуда. Как нам этим воспользоваться?». На таком вот уровне. По стилистике напоминает сообщения наших СМИ о том, что санкции отменят прямо завтра.

              Фото: Xinhua/Global Look Press

              Суверенитет. В целом же международные договоры и обязательства есть ограничения суверенитета и «путы», которые мешают развитию. Любое подчинение чужому праву – есть угроза метафизическая, не нуждающаяся в доказательствах и расшифровках. Свобода от международных норм приравнивается к свободе вообще. Свободу у британцев «украл» международный истеблишмент и теперь ее надо любой ценой вернуть обратно. Но – ключевой момент! - цену на самом деле платить не придется, потому что пункт 4 – Европа слаба и прогнется под лидерство Джонсона.

              Огромная тема «либерального обкома». Мерзопакостные «общечеловеки», лояльные международному истеблишменту и олигархии ведут агрессивный хейт-спич, травят инакомыслящих и пытаются узурпировать право говорить от имени культурной и творческой интеллигенции, запуганной и затравленной. В череде прочих приводятся цитаты из твиттера писателя Пулмана про то, что фамилия Джонсон у него ассоциируется с веревкой и фонарным столбом и умозаключается что эти готовы развязать гражданскую войну против интеллигентных, травоядных и демократических тори. Если человек пишет книги, принадлежит к университетской или артистической среде и готов поддержать Правительство – это описывается как отдельный акт высочайшего гражданского мужества.

              «Оптимизм» и «на самом деле все очень хорошо». Вы просто этого не замечаете. Значительное внимание уделяется объяснению о том, что брекзитеры на самом деле и есть исторические оптимисты, а римейнеры (те, которые не предатели за иностранные деньги) - это фомы неверующие, паникеры и вообще люди, не понимающие всей картины и заблуждающиеся. В доказательство этого активно рекламируется пакет мер правительства, которые оно реализует после Брекзита – напоминающие наши «майские указы». Действия по наполнению деньгами и прорывными проектами наиболее чувствительных для избирателей отраслей – здравоохранение, охрана порядка, инфраструктура. При этом технологию «обращения из Савла в Павла» никто не отменял. И активно продвигаются позиции: «Когда-то я голосовала за римейн, но теперь видя лидерство Бориса и эффективность его правительства я рад буду и выходу без сделки».

              «Зверь из Бездны». Главным внутренним врагом работает дедушка Корбин. Он - источник иррационального зла и экзистенциальной угрозы существованию страны. Сталинист, маоист, советский шпион, национал-предатель и тот человек (это если серьезные разговоры вести), который резко увел лейбористов влево, превратив милую партнерскую партию возглавляемую людьми с хорошими лицами из тех же оксфордских коридоров, что и тори в черт знает что. Миссией Джонсона таким образом объявляется не просто победа над лейбористами электоральная, а возвращение партии в «левоцентристское стойло», возвращение к власти в партии людей вроде Тони Блэра.

              «Враги» и «друзья». Описание врагов плана Джонсона пестрит словами «истерические», «неадекватные», «желчные», «пессимистические» и прочее в том же духе. Логика: «вы обвиняете Джонсона, что он враг демократии, а вы что – друзья? Друзья демократии – это участники интербригад, это студенты, которые записывались в курдское ополчение, чтобы сражаться с ИГИЛ*, а вы на них чем похожи? Студентики да нытики». Язык описания слабых людей, пытающихся остановить неотвратимо движущийся паровоз истории. В то время как правительство описывается как «энергичным», готовым работать 24 часа в сутки, имеющим четкий План и Программу, буквально «стахановцами».

              «Настоящие европейцы». Брекзитеры – люди доброй воли и никакие не националисты. В Европе их устраивает все, кроме ЕС, который опутывает страны и народы путами и мешает им развиваться. Чуть не прослезился, читая колонку одного статусного обозревателя о том, как ему хорошо в Биаррице с устрицами и местным белым вином. И насколько было бы хорошо сохранить для каждого британца возможность невозбранно жрать эти устрицы с вином, путешествовать и чувствовать себя в Европе по-прежнему как дома. Так конструируется общность «брекзитеров-еврофилов», чем-то неуловимо напоминающих наших сислибов.

              Источник: Блог Глеба Кузнецова

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Вечно обиженные

              Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              Сегодня в Польше модно оскорблять тех, благодаря кому страна осталась в истории, переписывать и искажать исторические факты, манипулировать политическими оценками. Подробности...

              Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Когда до меня дошло, что за вкуснейшее рижское эскимо, которое я так любила, расплачивался мой двоюродный брат, вынужденный есть в Кондопоге замерзшую дрянь, я испытала глубокое отвращение к системе, породившей этот перекос. Подробности...
              Обсуждение: 409 комментариев

              Не тревожьте тень ушедшей империи

              Сергей Зацаринный, писатель
              Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...
              Обсуждение: 50 комментариев

              Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

              Глеб Простаков, журналист
              Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Урбанина – чума нашего времени

              Максим Соколов, публицист
              Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
              Обсуждение: 73 комментария

              Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

              Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
              Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкором телеканала «Россия» прямо на Майдане, то есть в окружении ненависти, и делал репортерскую работу. Подробности...

              Глобализм создает границы между богатыми и нищими

              Антон Любич, экономист
              Глобализм не сделает россиян богатыми, как «золотой миллиард». Его цель не в этом. Границы в глобальном мире будущего сохранятся. Просто они перестанут быть национальными, превратившись в границы между богатыми и нищими. Подробности...
              Обсуждение: 68 комментариев

              Родина-мать требует подвига

              Сергей Мардан, публицист
              Наши публичные персоны должны соответствовать великим предшественникам, иначе нам неинтересно. Неудача рассматривается, как катастрофа. Мы не хотим, чтобы страна развивалась медленно и спокойно. Мы хотим быстро и сразу. Подробности...
              Обсуждение: 54 комментария

              Когнитивная Сталинградская битва уже идет

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Это вы лично и есть – тот самый противник для «публицистов» и «экспертов», которые пока еще нам дарят честь проживать в этой стране. И именно вашу способность к сопротивлению надо подавить. Что они с радостью и делают. Подробности...
              Обсуждение: 251 комментарий

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............