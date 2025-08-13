ФСБ: Боевик нацбата ВСУ сдался в плен в ЛНР

Tекст: Алексей Дегтярев

В отношении него завели уголовное дело по статьям о подготовке и участии в террористическом сообществе, уточнили в ведомстве, сообщает ТАСС.

Мужчина вступил в ряды ВСУ в 2016 году, а последний этап службы проходил в составе украинского националистического батальона, где подготовку бойцов вели канадские инструкторы.

Сам боевик пояснил, что мотивацией служила зарплата и расположение вдали от линии боевого соприкосновения.

«Относились [в украинском нацбатальоне] как к рекруту, как к недостойному. Стояли на протяженности одного километра, нужно было держать этот район. Попали в окружение – сдались в плен. Всего на нашей позиции были 10 человек. Двое убежали, один погибший. Я был там старший. Отдал приказ сдаваться в плен», – добавил он.

Задержанный также отметил, что в 2022 году потери личного состава в его подразделении достигали 70%, а мобилизованные отличались крайне низкой подготовкой.

В ФСБ указали, что бывший боевик причастен к ряду военных преступлений против мирных жителей ЛНР и ДНР, и участию в боях против российских военных. В настоящее время продолжается следствие по возбужденному уголовному делу.

Ранее в освобожденной Яблоновке в ДНР в плен добровольно сдался взвод солдат ВСУ.

Источник сообщал, что число украинских военных, оказавшихся в плену и желающих остаться в России, заметно увеличилось.

Еще раньше офицер ВСУ Сергей Носиковский сдался российским военным, чтобы сдержать обещание, данное девушке – вернуться живым.