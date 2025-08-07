Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
Сергей Носиковский, офицер ВСУ, сдался российским военным, чтобы сдержать обещание, данное девушке, вернуться живым.
Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал, что сдался в плен ради обещания, которое он дал своей девушке, передает РИА «Новости». По его словам, он хочет вернуться домой к своей семье и любимой девушке, которую очень любит и по которой сильно скучает. Носиковский отметил: «Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень ее люблю и очень скучаю, и хочу поскорее к ней вернуться. И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым». Носиковский родом из Киева, был мобилизован и служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он сдался российским военным на сумском направлении.
