    Фальшивый консерватизм и накладные бороды
    12 августа 2025, 08:50 Мнение

    Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    По новостным лентам носится сообщение: «Скандально известный российский бизнесмен-христианин Герман Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка. Рынок с рабами и рабынями будет открыт 29-30 августа на Большой ремесленной выставке. Стерлигов отметил, что невольничий рынок сможет радикально решить кадровую проблему».

    Герман Стерлигов действительно обладает своеобразной известностью; помню, как на Арбате я набрел на кофейный киоск, где красовалась надпись «П…..в не обслуживаем». Я сразу понял, кому принадлежит киоск (Стерлигов знаменит этой фразой) – но остался в некотором недоумении. То ли упомянутые лица так ломятся в этот киоск, игнорируя все прочие кофейни, что их приходится специально отгонять, то ли имеется в виду, что человек должен задуматься «а не п….с ли я в плохом смысле?» и, сокрушившись сердцем, пойти в соседнюю кофейню, где наливают бедным грешникам.

    Но эпатирующие высказывания Стерлигова – часть более широкого явления, которое стоит обозначить как «фальшивый консерватизм».

    Этот фальшивый консерватизм отличает то, что он строго следует указаниям либералов – он берет все либеральные карикатуры и озвучивает их от своего имени.

    Для либерала «традиционные ценности» – это какое-то карикатурное «проклятое прошлое», где барин бьет мужика кнутом, а мужик бьет бабу поленом, а по праздникам на базарной площади торжественно сжигают еретиков и всяких грамотеев – потому что никаких других развлечений у народа нет.

    Я в свое время постоянно наталкивался на такие карикатуры. Это был чуть ли не основной прием либеральной риторики – «Как? Вы не признаете однополые браки? Значит вы за то, чтобы бить бабу поленом, средневековый вы изверг!»

    Фальшконсерватор, ознакомившись с этой либеральной страшилкой, восклицает «Истинно так! Поленом! И чтобы костры!» Причем Герман Стерлигов тут даже не самый яркий представитель жанра. Довольно многие высказывания в стиле Сурового Национального Консерватизма выглядят настолько гротескно и карикатурно, будто их специально делают либералы, прицепив накладные бороды с пластмассовой капустой.

    Фальшконсерваторы требуют сурового обращения с женщинами, беспощадных наказаний всем вообще, повешений за хулу и костров за блуд.

    Разумеется, никто не даст им устраивать никаких костров. Ни в какой «православный Иран», которым любят пугать некоторые либералы, Россия не превратится и не может по целому ряду причин.

    Утрированная суровость и жестокость, непреклонная воля к подавлению и угнетению, так и остается на уровне пылкой риторики. Но эта риторика вовсе не безобидна – потому что она создает ложный, карикатурный, отталкивающий образ консерватизма и православной веры. (Кстати, отметим, что Стерлигов – раскольник и не принадлежит к Русской Православной Церкви).

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно таким образом – не бранить христиан извне («они хотят казнить грамотеев!»), а делать соответствующие высказывания от лица христиан – как у того же Стерлигова – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    Конечно, наши фальшконсерваторы не являются чьими-то платными агентами. Их поведение объясняется гораздо проще. Есть люди, которым очень важно быть в центре внимания. Это нелегко, даже если человек, скажем, гениальный исполнитель и собирает полные залы. А если гениальностью он не отмечен, остается только приобретать другой вид известности – скандальный.

    Есть скандалисты, так сказать, слева, с либеральной стороны – когда, например, немолодой и полный мужик рассекает по улице в женском платье. Только чтобы на него таращились.

    Призывы к некоему воображаемому суровому средневековью и всяческому ломанию об колено служат той же цели – оказаться в центре внимания, пускай скандального.

    И тут стоит заметить – это не про консерватизм. И не про православную веру. Призывы клеймить за разврат и бить жен розгами выдают отнюдь не глубокую духовность, но крайне неблагополучное состояние ума и сердца.

    Православная вера научает любви к Богу и ближнему, бережному, уважительному отношению к образу Божию, носителем которого является каждый человек. Для православного человека особенно немыслимо поднять руку на женщину, которая доверилась ему и связала с ним свою жизнь.

    Консерватизм – это про здравый смысл, про то, что утопии (прогрессистские или как-бы-традиционалистские, неважно) оборачиваются очень плохо, и поэтому в общественных делах важен бережный и постепенный подход, который никого не ломает об колено.

    Интернет, конечно, выносит под софиты людей наиболее скандальных; но они вряд могут сообщить нам что-то полезное – особенно о консерватизме и православной вере. 

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту - не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Зачем армия возвращается к калибру классического автомата Калашникова

    Сразу несколько новых образцов стрелковых вооружений представлены в России и даже уже заказаны Минобороны РФ. Главным отличием и пулеметов, и автоматов концерна «Калашников» от уже привычных вооружений стало возвращение к классическому, послевоенному калибру 7,62. Зачем это сделано и для кого предназначены новые образцы, особенно в контексте идущей спецоперации? Подробности

    Индия приблизилась к статусу сверхдержавы

    Индия стремится стать сверхдержавой. Как заявил министр обороны Раджнатх Сингх, ни одна страна не сможет помешать этим амбициям Нью-Дели. Однако эксперты указывают, что для достижения такого статуса стране необходимо усилить экономическую и военную мощь. Сможет ли Индия реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

