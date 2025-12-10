Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.0 комментариев
Кремль призвал российских чиновников к осторожности из-за угроз Киева
Песков отметил необходимость осмотрительности для госслужащих из-за угроз Киева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал российских чиновников внимательнее относиться к безопасности из-за угроз, исходящих от Киева.
Песков рекомендовал государственным служащим проявлять особую осторожность, передает ТАСС. Такое заявление он сделал в интервью RTVI, комментируя заявления украинских властей о возможности прослушивания Кремля спецслужбами Украины.
«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские», – сказал Песков.
Поводом для комментария пресс-секретаря стали слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов в России), который ранее сообщил о якобы наличии у украинских спецслужб технической возможности прослушивать разговоры российских чиновников в Кремле.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал недопустимой ситуацию с утечками конфиденциальных данных о телефонных переговорах России и США по вопросу урегулирования на Украине.