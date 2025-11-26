Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
Помощник Путина резко раскритиковал утечки о переговорах с США
Ушаков: Утечки содержания телефонных переговоров никуда не годятся
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками конфиденциальных данных о телефонных переговорах с США по вопросу урегулирования ситуации на Украине «никуда не годится».
Ушаков заявил о недопустимости утечек содержания телефонных переговоров представителей России и США по вопросу урегулирования на Украине, передает ТАСС.
Помощник президента выразил недоумение и отметил, что подобное поведение партнеров не соответствует принятым нормам.
«Я не знаю, как вести переговоры с партнерами, которые допускают утечки. Там есть утечки относительно телефонных контактов. Это никуда не годится», – заявил Ушаков.
Представитель Кремля отдельно отметил, что его собственные разговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом носили строго закрытый характер и не предназначались для разглашения.
«Никто разглашать это не должен. Никто!» – заявил помощник президента России.
Ушаков также заявил, что некоторые утечки носят фейковый характер.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что публикация деталей разговора с представителем США стала попыткой помешать двусторонним контактам.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал утечки телефонных разговоров с попытками сорвать мирное урегулирование на Украине.