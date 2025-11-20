  • Новость часаРоссийские войска освободили Веселое возле Гуляйполя
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    20 ноября 2025, 13:10 • Новости дня

    Sky News: Уиткофф заявил об утечке в СМИ предложений США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Американский спецпосланник Стивен Уиткофф предположил, что детали мирного плана по урегулированию конфликта на Украине попали в СМИ из-за случайной утечки информации, сообщает телеканал Sky News.

    По данным Sky News, публикация о новых предложениях Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине стала результатом утечки, передает ТАСС.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сделал соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), но вскоре удалил свою публикацию.

    В своем удаленном посте Уиткофф написал: «Должно быть, он получил это от К.», обращая внимание на источник появления информации в СМИ. Sky News выдвинул версию, что Уиткофф мог ошибочно опубликовать запись, предназначенную для личного общения.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    СМИ сообщали, что США ведут с Россией «тайные консультации» по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не предпринималось.

    Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева.

    19 ноября 2025, 20:01 • Новости дня
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией

    Политолог Нечаев: Зеленский пытается «перебить» коррупционный скандал разговорами о мире

    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    @ Oscar Gonzalez/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский не стремится к реальным переговорам и не готов вести их добросовестно – его внезапный интерес к миру продиктован желанием отвлечь внимание от громкого коррупционного скандала, заявили газете ВЗГЛЯД политологи Алексей Нечаев и Иван Лизан. Ранее Зеленский сообщил о намерении активизировать диалог по урегулированию конфликта на фоне публикации данных о том, что он связан с коррупционным делом Тимура Миндича.

    «Не так давно на Банковой отказались от ведения переговоров, однако после публикации пленок НАБУ и упоминания Зеленского в коррупционных делах тот резко передумал и изменил риторику: теперь он вновь радеет за мир и переговоры в Турции», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    По словам эксперта, Зеленскому необходимо «любой ценой перебить негативный информационный фон», а для этого «все средства хороши».

    «Поэтому он делает то, что ему подсказывает его "чуйка" как артиста, а медиамашина "95-го квартала" выполняет его поручение. В результате мы видим, что Зеленский фотографируется с детьми, ездит на участки фронта, где нет интенсивных боевых действий, подписывает пиар-сделки о "бумажных самолетиках" с Макроном, пытается что-то выторговать у испанского короля и внезапно готов к переговорам в Турции», – перечислил собеседник.

    «Но верить в искренность Зеленского не приходится. Он не стремится к полноценным переговорам и не будет вести их добросовестно. Думаю, американцы это тоже понимают. Однако они видят окно возможностей для того, чтобы навязать ему свою версию мирного соглашения. Не факт, что эта версия устроит нас. Но сама тенденция для России скорее благоприятна», – считает Нечаев.

    «Коррупционный скандал с участием Тимура Миндича заметно ослабил позиции Зеленского. Мы видим, что против него пока еще осторожно, но уже высказываются некоторые украинские оппозиционеры. На Западе эти перемены тоже ощущают, потому США решили актуализировать тему мирных переговоров со своей стороны», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Логика американцев проста: пока под Зеленским и его ближайшим окружением максимально расшатаны кресла, им можно навязать некое предложение. Возможно, Вашингтону действительно удастся добиться от Украины каких-либо подвижек в вопросе окончания конфликта, но надеяться на глобальные перемены не стоит», – добавляет он.

    «Наступление мира для Зеленского также станет окончанием пребывания у власти. Поэтому местное руководство заинтересовано в создании дипломатической "дымовой завесы".

    Им хочется показать американским партнерам, что они готовы к переговорам, поэтому им не стоит отдавать приказов о "расправе" над Зеленским», – поясняет собеседник.

    «Соответственно, Зеленский надеется растянуть этот период переговорной неопределенности как можно дольше. Он будет юлить, возмущаться предложенным условиям, уходить от конкретных действий, поскольку в реальном завершении конфликта он не заинтересован», – заключил Лизан.

    Ранее Зеленский заявил о визите в Турцию для активизации переговоров с Россией. По его словам, у Киева якобы имеются наработки по возможному завершению конфликта, которые он готов предоставить партнерам на рассмотрение. Тем не менее еще недавно замглавы МИД Украины Сергей Кислица говорил об «исчерпании» переговорного формата в Стамбуле.

    Позже по итогам встречи с президентом Турции Зеленский заявил, что «сейчас активизировались многие процессы по мирному урегулированию войны на Украине», и выразил надежду на завершение конфликта.

    Между тем, как сообщает издание Politico, уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Как отмечал один из чиновников Белого дома: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Киев.

    19 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Названа вероятная причина отмены встречи Уиткоффа и Зеленского

    Axios: Зеленский отказался обсуждать с Уиткоффом план США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Турции не состоялись после того, как украинский лидер не захотел обсуждать американский план урегулирования ситуации, сообщает портал Axios.

    По данным Axios, встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Турции была отменена из-за отказа Зеленского обсуждать американский план урегулирования, передает РИА «Новости». Стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с главой СНБО Рустемом Умеровым, отмечается в публикации.

    Еще один чиновник из США сообщил, что на решение повлиял и громкий коррупционный скандал в энергетической сфере на Украине. По словам представителя Киева, встреча не состоялась потому, что Зеленский настоял на необходимости привлечения к дискуссии представителей европейских стран.

    Также известно, что президент США Дональд Трамп поддержал решение Уиткоффа отменить переговоры с Зеленским в Турции. В то же время портал Axios сообщает, что Зеленский прибыл в Анкару с собственным планом урегулирования, подготовленным совместно с европейскими странами.

    Ранее сообщалось, что Уиткофф не будет участвовать в переговорах Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Анкаре. Журналист Economist Кэрролл отметил, что встречу Уиткоффа и Ермака отменили на фоне коррупционного скандала. Reuters сообщило, что власти США потребовали территориальных уступок от Украины и сокращения ее вооруженных сил.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока рано прогнозировать последствия коррупционного скандала на Украине, однако последствия обязательно будут.

    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    19 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Поклонская дала два совета украинцам
    Поклонская дала два совета украинцам
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В своем Telegram-канале бывший прокурор Крыма Радведа (ранее Наталья) Поклонская дала два совета гражданам Украины, как изменить будущее их страны.

    Бывший прокурор Крыма Радведа (ранее — Наталья) Поклонская в своем телеграм-канале рассказала о двух вариантах выхода из ситуации, в которой оказалась Украина. Она заявила, что Украине стоит либо прекратить боевые действия и капитулировать, либо гражданам начать борьбу против собственной власти.

    Поклонская подвергла резкой критике Владимира Зеленского, отметив: «Веселый и добрый КВНщик из знаменитого «Квартала-95», он же Василий Голобородько, он же Владимир Зеленский, показал мастер-класс по грабежу собственной страны, устроив, так сказать, "Пир во время чумы"». Она подчеркнула, что, по ее мнению, Зеленский пришел к власти с обещаниями прекратить кровопролитие, однако топит страну в крови и одновременно извлекает личную выгоду.

    Поклонская добавила, что граждане Украины должны понимать последствия действий руководства страны. Она выразила убеждение, что только народ способен повлиять на дальнейшую судьбу государства и изменить текущую власть, которую экс-прокурор назвала нелегитимной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил, что мода на неоязычество за последние годы набирает обороты, комментируя смену имени экс-прокурора Крыма Поклонской с Натальи на Радведа.

    Религиовед Роман Лункин заявил, что переход экс-прокурора Крыма Поклонской к неоязычеству совпал с ростом интереса к дохристианским верованиям в патриотических кругах с начала спецоперации на Украине.

    Поклонская сообщила об угрозе для своей жизни после того, как журналист Сергей Мардан раскрыл ее личные данные в эфире.


    19 ноября 2025, 14:51 • Новости дня
    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    Посол Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией, сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в интервью «Коммерсанту» сообщил, что Госдепартамент также не идет на диалог о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, которые, по его словам, де-факто были конфискованы у России и перешли под контроль американских спецслужб.

    Он отметил, что эти объекты являются частной собственностью России, однако российские дипломаты и сам посол не могут попасть на их территорию, поскольку «американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов». По его словам, позиция Соединенных Штатов по вопросу авиасообщения сопряжена с урегулированием ситуации на Украине на условиях, которые их устраивают.

    Он добавил, что серьезные переговоры по этому поводу Соединенные Штаты готовы начинать только при условии, если будут реальные подвижки по вопросам, связанным с ситуацией на Украине.

    Напомним, 1 октября заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

    Ранее Россия передала США документы с предложениями по возобновлению прямого авиасообщения.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил об отсутствии отклика от США по возобновлению авиасообщения.

    20 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Захарова дала совет украинцам: «Тикайте, хлопцы!»
    Захарова дала совет украинцам: «Тикайте, хлопцы!»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова повторила свой совет «Тикайте, хлопцы!» для всех украинцев, которые подлежат мобилизации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь обратилась к гражданам Украины, подлежащим мобилизации, с советом «Тикайте, хлопцы!», передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что мобилизация на Украине проводится не ради защиты страны или укрепления ее обороноспособности, а для «выполнения заказа по убийству граждан Украины».

    В интервью Захарова подчеркнула, что власти России на протяжении всех этих лет видят, кто им противостоит, но всегда выделяли простых украинцев, называя их «заложниками чужих интересов и чужих игр».

    Она добавила, что народ Украины оказался обманутым и втянутым в противостояние, которое, по мнению властей России, никому не нужно. По словам Захаровой, украинцам разрушают уклад, традиции и историю, а многие из них подвергаются страданиям вопреки своим желаниям.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова  прокомментировала рост числа дезертиров в украинской армии выражением «Тикайте, хлопцы!».

    Украинский военный предложил использовать чипы для отслеживания мобилизованных с целью предотвращения массовых побегов.

    Мобилизованных на Украине привязывают скотчем в автобусах, чтобы они не сбежали по пути на фронт.

    20 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    @ Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высшие должностные лица администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    По словам источника телеканала NBC News из американской администрации, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

    «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», – сказал источник.

    Чиновник не стал раскрывать детали плана, который, по его мнению, все еще находится на стадии обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

    Напомним, портал Axios впервые сообщил о существовании этого плана. Три американских чиновника сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще необходимо представить украинцам и что сроки доработки проекта плана совпали с визитом военной делегации в Украину.

    По словам двух американских чиновников, европейского чиновника и источника, близкого к украинскому правительству, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя целями для встреч с украинскими официальными лицами: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возобновить мирный процесс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    20 ноября 2025, 10:36 • Новости дня
    В Ровнополье ликвидирована женщина-снайпер ВСУ в звании майора

    Российские штурмовики уничтожили служившую снайпером майора ВСУ в Ровнополье

    Tекст: Вера Басилая

    При зачистке позиций ВСУ российские военные ликвидировали женщину-снайпера в звании майора, оборонявшую пункт управления БПЛА в Ровнополье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Во время зачистки территории Ровнополья российские штурмовики уничтожили женщину-снайпера в звании майора вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, столкновение произошло в одном из блиндажей, в который была брошена граната перед входом российских бойцов.

    По словам Кимаковского, задачи снайпера включали прикрытие управления беспилотниками противника, однако операторы БПЛА покинули позиции до прихода российских сил.

    Ранее российские военные уничтожили группу иностранных наемников, включая женщину-снайпера, при зачистке пятиэтажного дома в Дзержинске.

    Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой личного состава и начали отправлять женщин на передовые позиции.

    20 ноября 2025, 08:54 • Новости дня
    МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины
    МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Скандинавии тратят больше всех на поддержку Украины среди членов НАТО, такая конструкция несправедлива и не может быть устойчива в долгосрочной перспективе, заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

     Мальмер Стенергард заявила, что скандинавские страны несут непропорционально большую часть расходов на поддержку Украины среди членов НАТО, передает ТАСС.

    Она отметила: «Несколько стран тянут все бремя поддержки Украины. Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе». По ее словам, скандинавские государства обеспечили треть военной поддержки со стороны Североатлантического альянса. Стенергард подчеркнула, что эта ситуация свидетельствует не только о высокой активности скандинавских стран, но и о недостаточном участии других государств.

    В обращении к коллегам глава МИД Швеции предложила Евросоюзу изъять замороженные активы России для формирования нового пакета помощи Украине.

    Она заявила: «У нас нет другого выбора. Поэтому я рассчитываю, что страны-члены и Еврокомиссия сделают то, что нужно, чтобы мы добились этого». Стенергард также отметила, что начиная с 2022 года, страны Европейского союза потратили на импорт российских энергоресурсов больше средств, чем на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Брюссель заявил, что согласен на такой шаг только в случае соблюдения ряда условий, связанных с гарантиями Евросоюза.

    Власти страны ранее согласились использовать российские активы для помощи Киеву, но только при наличии соответствующих механизмов защиты от возможных рисков.

    20 ноября 2025, 08:19 • Новости дня
    ФСБ пресекла попытку отравить высокопоставленного офицера Минобороны
    ФСБ пресекла попытку отравить высокопоставленного офицера Минобороны
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Житель Донецкой народной республики собирался с помощью боевых отравляющих веществ убить высокопоставленного офицера Минобороны, его задержали, сообщили в ФСБ.

    Мужчина готовил теракт с использованием боевых отравляющих веществ, жертвой должен был стать высокопоставленный офицер Минобороны, указали в ФСБ, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, злоумышленник сам вышел на контакт с главным управлением разведки министерства обороны Украины через Telegram.

    Ранее в ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке к теракту в отношении чиновника.

    До этого ФСБ задержала полицейского в Херсонской области, его заподозрили в госизмене.

    19 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева

    Лукьянов: До сих пор разговоры о том, что Вашингтон скоро дожмет Зеленского, заканчивались ничем

    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Катерина Туманова

    В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы готовящемся Вашингтоном «новом мирном плане» для Киева. Однако обсуждать эти вбросы сейчас не имеет большого смысла, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Подобные информационные волны, напоминает Лукьянов, ранее запускались неоднократно, но каждый раз заканчивались без реальных последствий. «Комментировать всплеск публикаций о новом мирном плане, который США якобы намерены навязать Киеву, довольно бессмысленно. Во-первых, потому что достоверность информации пока не проверяема. Во-вторых, даже если нечто подобное имеет место, это не в первый раз, когда начинается кампания утечек о «вот-вот прорыве», и Вашингтон скоро дожмет Зеленского. До сих пор все это заканчивалось ничем» – написал он в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Эксперт указывает, что внутриполитическое положение украинского руководства действительно создает для США благоприятные условия для давления на Киев: на фронте ситуация складывается не в пользу Украины, а внутри страны разгорается громкий коррупционный скандал, связанный с окружением Владимира Зеленского. Лукьянов напомнил, что антикоррупционные структуры ив Киеве находятся под контролем Вашингтона, поэтому объем компрометирующих материалов может регулироваться в зависимости от политической необходимости. По словам аналитика, это означает, что США сейчас проще, чем когда-либо, выдвинуть Зеленскому предложения, от которых тому будет крайне сложно отказаться.

    «Но это общие рассуждения, пока никаких выводов сделать невозможно. Равно как и понять, насколько витающие в воздухе американские предложения не только существуют, но и согласованы с Москвой», – заключил Лукьянов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.

    19 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение, сообщает американское издание Politicо со ссылкой на представителя Белого дома.

    Как пишет Politico, новый план урегулирования, судя по всему, был разработан без непосредственного участия Украины и европейских стран, передает ТАСС. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Один из чиновников Белого дома отметил: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Владимиру Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Украину. Источник издания добавил, что мнение Европы в данном вопросе не играет решающей роли.

    Ранее Reuters сообщило, что делегация США, которую возглавляет министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, чтобы прояснить ситуацию и рассмотреть пути прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует провести переговоры с российскими официальными лицами после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Axios сообщил, что администрация США якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    19 ноября 2025, 23:07 • Новости дня
    Во Львове произошел блэкаут впервые за последние месяцы

    Во Львове на западе Украины впервые за последние месяцы произошел блэкаут

    Tекст: Вера Басилая

    Во Львове и нескольких других городах Украины зафиксировали массовое отключение электроэнергии в результате ужесточения графиков из-за повреждений энергосистемы.

    Украинские СМИ пишут, что на улицах Львова нет освещения, а единственным источником света остаются автомобильные фары, передает ТАСС.

    По данным украинских СМИ, Львов оказался полностью погруженным во тьму, что стало первым таким случаем за долгое время. Издание «Страна» также сообщает, что по всей территории Украины, включая столицу, были ужесточены графики отключения электроэнергии из-за острого дефицита мощности, вызванного повреждениями энергетической инфраструктуры.

    В Харькове, по информации «Страны», без электроснабжения остаются порядка 40 тыс. абонентов. Причиной стали повреждения трансформаторной подстанции после последних ударов по энергосистеме региона.

    Министерство энергетики Украины ввело аварийные отключения электричества из-за взрывов в ряде регионов страны.

    Украинские СМИ ранее сообщили о взрыве во Львове во время воздушной тревоги.

    Теплоэлектростанция на Украине получила повреждения.

    20 ноября 2025, 10:49 • Новости дня
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по урегулированию на Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    20 ноября 2025, 07:18 • Новости дня
    FT: Украинским чиновникам не понравился план США по урегулированию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Чиновники киевского режима выразили свое недовольство американским планом урегулирования украинского конфликта, пишет Financial Times.

    Ознакомившиеся с планом урегулирования конфликта чиновники в Киеве заявили, что не согласуют план и не пропустят его реализацию без существенных изменений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Один из собеседников заявил, что план, по его мнению, «очень однотипный».

    В прессе указывали, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы дал добро по тайному плану мирного урегулирования конфликта на Украине, в плане есть 28 пунктов.

    СМИ писали, что Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову вести переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, его комментарии якобы включили в этот план из 28 пунктов.

    19 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Рада отправила в отставку министра энергетики Гринчук
    Рада отправила в отставку министра энергетики Гринчук
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Верховная рада Украины приняла отставку министра энергетики Светланы Гринчук, которая ранее оказалась в центре коррупционного скандала.

    Решение поддержали 315 депутатов, ни один не воздержался и не проголосовал против, еще 21 депутат не принимал участия в голосовании, передает ТАСС. Трансляция заседания проходила на телеканале «Рада».

    Ранее в среду Верховная рада Украины отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко.

    На прошлой неделе Галущенко отстранили от исполнения обязанностей. До этого в Минюсте Украины подтвердили следственные действия с Галущенко.

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

