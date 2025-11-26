Песков призвал не преувеличивать значение утечек телефонных разговоров

Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине

Tекст: Вера Басилая

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг предложенный США план из 28 пунктов по урегулированию ситуации, передает РИА «Новости».

«Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», – назвав этот план «неприемлемым», заявил Ермак.

По информации Axios, одним из ключевых вопросов обновленного проекта являются гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники могли бы предоставить Украине. Ермак пояснил, что, согласно американскому плану, такие гарантии предполагалось закрепить на юридически обязательном уровне.

Ермак также подчеркнул, что Украина не намерена исключать из конституции положение о стремлении к вступлению в НАТО. При этом он признал, что на данный момент Украина не входит в этот военный союз.

Ранее Ермак сообщил о планах Владимира Зеленского встретиться с Дональдом Трампом в День благодарения, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп отмечал значительный прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

ABC News сообщал, что Киев принял условия мирного плана США.