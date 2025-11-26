Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
Песков призвал не преувеличивать значение утечек телефонных разговоров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал утечки телефонных разговоров с попытками сорвать мирное урегулирование на Украине, призвав не преувеличивать их значение.
Комментируя недавние публикации с утечками телефонных переговоров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не стоит придавать слишком большое значение подобным инцидентам, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что существует значительное количество людей в разных странах, в том числе в Соединенных Штатах, заинтересованных в срыве мирных тенденций.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что публикация деталей разговора с представителем США стала попыткой помешать двусторонним контактам.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.