Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о разговорах с Уиткоффом

Ушаков назвал «слив» беседы с Уиткоффом попыткой сорвать контакты США и России

Tекст: Вера Басилая

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что достигнута предварительная договоренность о визите специального посланника президента США Стива Уиткоффа и ряда представителей американской администрации в Москву, передает РИА «Новости».

Ушаков подчеркнул, что представители администрации США, которые также намерены приехать, имеют отношение к вопросам, связанным с Украиной.

По словам Ушакова, публикации с «расшифровками» его телефонных разговоров с Уиткоффом в западных СМИ направлены на срыв и затруднение установления конструктивных российско-американских контактов, передает ТАСС.

«Чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения, – они сейчас выстраиваются тяжело», – отметил Ушаков.

Кроме того, помощник президента подтвердил, что действительно поддерживает регулярную связь с Уиткоффом, но подчеркнул, что не комментирует содержание таких бесед. Он пояснил: «Я с Уиткоффом часто разговариваю. Но содержание не комментирую».

Ушаков отдельно отметил, что предмет диалогов с американским спецпосланником носит закрытый характер и не предназначен для публичного оглашения. Отдельный интерес журналистов вызвали спекуляции вокруг участия Кирилла Дмитриева в переговорах, на что Ушаков ответил, что имеет право обсуждать по телефону любые вопросы с любым человеком.

Ранее Дональд Трамп поручил Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным, а министру армии США Дэну Дрисколлу провести переговоры с украинцами.

Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным ожидается в Москве на следующей неделе и в ней может принять участие Джаред Кушнер.

Стивен Уиткофф предположил, что детали мирного плана по урегулированию конфликта на Украине могли попасть в СМИ из-за случайной утечки. Д

Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана Трампа «информационной вакханалией».