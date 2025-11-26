На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.2 комментария
Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о разговорах с Уиткоффом
Ушаков назвал «слив» беседы с Уиткоффом попыткой сорвать контакты США и России
«Слив» в прессу «расшифровок» якобы беседы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом призван затруднить двусторонние контакты, несмотря на предстоящий визит делегации из США в Москву, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что достигнута предварительная договоренность о визите специального посланника президента США Стива Уиткоффа и ряда представителей американской администрации в Москву, передает РИА «Новости».
Ушаков подчеркнул, что представители администрации США, которые также намерены приехать, имеют отношение к вопросам, связанным с Украиной.
По словам Ушакова, публикации с «расшифровками» его телефонных разговоров с Уиткоффом в западных СМИ направлены на срыв и затруднение установления конструктивных российско-американских контактов, передает ТАСС.
«Чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения, – они сейчас выстраиваются тяжело», – отметил Ушаков.
Кроме того, помощник президента подтвердил, что действительно поддерживает регулярную связь с Уиткоффом, но подчеркнул, что не комментирует содержание таких бесед. Он пояснил: «Я с Уиткоффом часто разговариваю. Но содержание не комментирую».
Ушаков отдельно отметил, что предмет диалогов с американским спецпосланником носит закрытый характер и не предназначен для публичного оглашения. Отдельный интерес журналистов вызвали спекуляции вокруг участия Кирилла Дмитриева в переговорах, на что Ушаков ответил, что имеет право обсуждать по телефону любые вопросы с любым человеком.
Ранее Дональд Трамп поручил Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным, а министру армии США Дэну Дрисколлу провести переговоры с украинцами.
Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным ожидается в Москве на следующей неделе и в ней может принять участие Джаред Кушнер.
Стивен Уиткофф предположил, что детали мирного плана по урегулированию конфликта на Украине могли попасть в СМИ из-за случайной утечки. Д
Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана Трампа «информационной вакханалией».