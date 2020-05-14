Вакцину от коронавируса испытали на макаках

Американские и британские ученые проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.

«Мы показали, что одиночная доза вакцины ChAdOx1-nCoV-19 защитила макак от развития пневмонии и появления повреждений тканей легких, связанных с COVID-19, после того, как мы ввели в их организм большую дозу вируса SARS-CoV-2», – отметили ученые, сообщает ТАСС.

Группа молекулярных биологов и медиков из национальных институтов здоровья США и Оксфорда под руководством Сары Гилберт, профессора Оксфордского университета (Великобритания) разработала вакцину ChAdOx1-nCoV-19. За основу была взята вирусная вакцина британских ученых.

Проверив ее работу на мышах, ученые приступили к опытам на макаках-резусах, приматах, испытывающих полный набор всех симптомов, характерных для развития коронавируса у человека.

Сперва ученые ввели небольшие количества вируса в тело шести приматов, дождались развития иммунного ответа. После этого они попытались заразить животных настоящим коронавирусом.

Опыты показали, что вакцина полностью защитила обезьян от проникновения вируса в их легкие и развития пневмонии. Однако при этом не мешала коронавирусу заражать клетки слизистой оболочки носа приматов.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что вакцинация не сделала иммунитет приматов «пособником» коронавируса и не вызывала чрезмерно бурной иммунной реакции, способной стать причиной гибели животных или людей.

«Успешное завершение этих экспериментов на приматах позволило нам начать проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах еще 23 апреля. К 13 мая в них приняло участие более тысячи жителей Британии. По этой причине мы можем с уверенностью сказать, что наш эксперимент стал важным шагом на пути к созданию эффективной и безопасной вакцины от COVID-19», – подытожили биологи.

Напомним, в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в июне планируется начать клинические испытания вакцины от коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД