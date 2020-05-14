Китай выразил протест США из-за обвинений в попытке кражи данных по коронавирусу

КНР выражает крайнее недовольство и решительный протест после обвинений со стороны ФБР в якобы попытке кражи китайскими хакерами информации об исследованиях относительно COVID-19, заявил официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь.

Лицзянь заявил, что Пекин «выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с подобными очерняющими Китай действиями США». Он подчеркнул, что именно американская сторона занималась «самыми масштабными в мире операциями по краже информации», передает РИА «Новости».

«Китай уже добился больших стратегических результатов в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Китай также занимает лидирующие позиции в исследовании методов лечения и разработке вакцины против COVID-19, поэтому у Китая еще больше причин беспокоиться относительно хищения информации», – указал он.

Представитель ведомства подчеркнул, что Китай является одной из наиболее пострадавших от хакеров государств, и всегда выступал решительно против любых форм кибератак.

Ранее ФБР заявило, что расследует взлом американских организаций, проводящих исследования в области COVID-19, совершенные якобы связанными с КНР киберсубъектами и охотниками за данными.

По данным ведомства, эти субъекты были замечены в попытках выявить и незаконно получить от сетей (медицинских учреждений) и от сотрудников, связанных с исследованиями COVID-19, ценные данные интеллектуальной собственности и данные о состоянии здоровья общественности, связанные с вакцинами, лечением и тестированием.

Ранее стало известно, что Китай готовит ответные санкции против американских чиновников после того, как республиканец Линдси Грэм внес в сенат США законопроект «Об ответственности за COVID-19» о санкциях против КНР за якобы распространение коронавируса.

До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

При этом в ВОЗ неоднократно подчеркивали, что заявления со стороны властей США, обвинивших КНР в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными. В организации указывали, что США не предоставили никаких доказательств этого утверждения.

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