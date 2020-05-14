Китай планирует ответные санкции против американских чиновников

Китай крайне недоволен позицией США по вопросу причастности Пекина к распространению коронавируса и допускает введение ответных санкций, пишут СМИ.

Газета Global Times сообщает со ссылкой на источники, что Пекин счел игнорирующим факты проект республиканца Линдси Грэма «Об ответственности за COVID-19» о санкциях против КНР за якобы распространение коронавируса, передает РИА «Новости».

Документ предлагает ввести ограничения, если китайская сторона не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания. За него проголосовали еще восемь сенаторов-республиканцев.

«Китай ответит не просто символически, он примет контрмеры, которые будут болезненными для них», – приводит издание слова аналитиков.

По данным Global Times, по меньшей мере четыре конгрессмена и две организации будут включены в санкционный список. Среди «кандидатов» фигурирует и генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который подал в суд на КНР, обвиняя страну в распространении коронавируса.

Внесенный в Сенат США законопроект предлагает в течение двух месяцев подтвердить Конгрессу, что КНР предоставила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей. Заодно Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

В ВОЗ неоднократно подчеркивали, что заявления со стороны властей США, обвинивших КНР в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными. В организации указывали, что США не предоставили никаких доказательств этого утверждения.

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