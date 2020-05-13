Китай выразил протест США из-за законопроекта о санкциях за коронавирус

Китай выражает решительный протест в связи с внесением рядом американских сенаторов законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Внесенный некоторыми сенаторами США соответствующий законопроект абсолютно пренебрегает фактами, они хотят начать расследование с презумпцией виновности, чтобы свалить на Китай свою ответственность за провал в борьбе с эпидемией. Это невозможно. Мы выражаем решительный протест», – передает РИА «Новости» слова Чжао Лицзянья.

Законопроект предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что КНР предоставила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей. Заодно Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии. Перспективы законопроекта неясны.

Трамп критикует Китай и публично размышляет о том, как заставить Пекин «заплатить цену» за пандемию. При этом демократы, у которых большинство в палате представителей не поддерживают идею введения санкций против КНР из-за вируса. КНР все обвинения США в недостаточной прозрачности отвергает.

Напомним, ранее во вторник американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса.