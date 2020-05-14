В РАН не исключили проведения вакцинации в России по «военному» пути

Вакцинация от коронавируса в России может пойти по «военному пути», заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников.

«Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу (...). В этом случае начнут прививать не все население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни. На такой эксперимент вполне могут пойти, но это нетрадиционный путь продвижения вакцины. Но если выберут его, тогда начать вакцинацию могут, условно говоря, осенью или в преддверии зимы», – сказал Колесников в интервью «Парламентской газете».

В ином случае вакцинация начнется не раньше конца года, считает ученый.

Академик напомнил, что существует особый принцип регистрации препаратов в условиях чрезвычайной ситуации.

«Если идти традиционным путем, то вакцина может появиться не раньше конца этого - начала следующего года. Должна быть выбрана наиболее конкурентная вакцина. Поскольку ее разрабатывают в нескольких странах, конкурентных вакцин будет около сотни. Дальше начнется запуск в производство, что тоже небыстрый процесс. Нужны большие мощности, чтобы создать достаточное для нашей страны количество вакцин», – заключил ученый.

По подсчетам Колесникова, для России потребуется порядка восьми-десяти миллионов доз ежегодно, однако для получения «достаточного иммунитета у популяции» необходимо 70 млн доз.

Напомним, в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в июне планируется начать клинические испытания вакцины от коронавируса.

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