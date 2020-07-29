Россиян предупредили о приходе нового гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом сезоне в Россию придет грипп, от которого россияне прежде не прививались.

«Вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались ни в прошлый, ни в предыдущие годы. И это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне», – сказала она на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке, сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что Роспотребнадзор впервые начал мониторинг и оценку заболеваемости гриппом в России летом. «Сегодня мы уже начали мониторинг и оценку заболеваемости гриппом ОРВИ летом, чего мы не делали раньше никогда», – сказала она.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российские регионы получат первые партии вакцины от гриппа через две недели, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания.

Производство вакцины от COVID-19 может начаться в конце 2020 – начале 2021 года.