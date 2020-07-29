В России подтвердили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 671, Свердловской области – 223, Ханты-Мансийском АО – 173.

Всего в стране выявлено 828 990 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 620 333 человек, из них 8116 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 13 673 человека.

Накануне, 28 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5395. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 80.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.