Россия договорилась о поставках 2 млн доз вакцины «Спутник V» в Сербию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с правительством Сербии о поставке в страну 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек.

«Соглашение между РФПИ и правительством Сербии позволит обеспечить вакцинацию 1 млн человек», – приводит ТАСС сообщение фонда.

При этом вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии во вторник, 5 января.

Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались российским препаратом «Спутник V» в Институте вирусологии «Торлак» в Белграде.