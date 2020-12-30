Лавров уличил Запад в попытках воспользоваться пандемией в своих целях Голикова назвала точное число умерших от COVID-19 В Сербию доставили первую партию «Спутника V» 30 декабря 2020, 14:16 Текст: Алексей Дегтярев

Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию, препарат отправили в Институт вирусологии «Торлак» в Белграде. Упаковки с вакциной доставили в институт почтовой службой DHL, в присутствии камер одну из упаковок открыли и продемонстрировали коробки с препаратом, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Танюг». Ранее глава минздрава Сербии Златибор Лончар отмечал, что исследование сербского Агентства по медикаментам российской вакцины находится на финальной стадии и будет завершено в первые дни нового года. Ранее сообщалось, что в Аргентине начали вакцинировать население от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря российской вакцине Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации. Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Пушков объяснил Украине, какое «гибридное оружие» используется против нее на самом деле 29 декабря 2020, 21:32

Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Текст: Абдулла Шакиров

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия использует свою вакцину в качестве «гибридного оружия» против Киева, лишены смысла, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этой ситуации «гибридным оружием» выступает сам министр. «Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране», – написал Пушков в своем телеграм-канале. Кулеба в интервью украинской газете «День» заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины. В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», который проводится «в угоду западным кураторам». В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» «спланированным уничтожением» украинцев. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействие в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer. В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Запечатленный на вирусном фото студент-медик рассказал подробности дежурства 29 декабря 2020, 16:15 Текст: Евгения Шестак

Один из студентов-медиков, запечатленных на вирусном фото во время дежурства у кровати тяжелобольного пациента с COVID-19, Расуль Назаров рассказал, что той ночью они успокаивали пациентку во время панической атаки, поскольку она срывала с себя кислородную маску. В соцсетях и СМИ активно обсуждают фото трех студентов-медиков, лежащих на полу рядом с кроватью больного в палате COVID-отделения. Снимок с монитора наблюдения прислала старшая медсестра ФГБУЗ ЦМСЧ №38 города Сосновый Бор Ленинградской области. По словам студента, той ночью его и еще двоих ребят вызвали, чтобы помочь женщине в отделении реанимации. Она запаниковала, что кислородная маска мешает ей дышать, и пыталась сорвать ее, передает RT. «Все началось в полночь. На тот момент у нас уже была отработана смена прошлого дня – с двух до восьми. Мы сдали свою смену, пришли новые ребята. Но работы было так много, что нам пришлось в два часа ночи снова выйти на работу. Когда женщина немного успокоилась, мы прилегли на пол, ведь он хоть немного холодный. На фото может показаться, что мы спим, но на самом деле мы лежали и наблюдали за пациентом, за мониторами», – рассказал Назаров. По его словам, состояние пациента похоже на панику утопающего. Он отметил, что пациентка была подключена к аппарату, который пассивно обеспечивает дыхание. «Женщина была в панике, ведь дыхание было затруднено и без кислородной маски уровень кислорода в крови сразу падал. И женщина не понимала тогда, что с ней происходит», – объяснил он. Студент рассказал, что они успокаивали женщину и держали кислородную маску, которую она постоянно пыталась сорвать. В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное. Выяснилось, что студенты-медики, запечатленные на фото, приехали в начале декабря на практику от студотряда из Перми. Их зовут Расуль, Екатерина и Алексей. В больнице №38 города Сосновый Бор сообщили изданию «Подъем», что непременно отметят ребят. «Несмотря на то, что было уже около двух ночи, трое ребят отозвались на сообщение в чате, оделись и зашли в красную зону. Они находились с пациентом в палате, успокаивали его, присматривали, чтобы он не нанес себе вред. После этого пациент начал принимать кислородное лечение, пришел в норму. Сами они говорят, что не стали уходить из палаты, так как хотели удостовериться, что пациент спокойно спит и не вырывает аппаратуру. Они не спали, просто сели на пол и находились там до семи утра. В карантинных условиях в торжественной обстановке мы как-то эту бригаду поблагодарим и отметим», – заявили в больнице. Фотография, на которой студенты-медики дежурят у кровати тяжелобольного пациента, восхитила блогеров. В частности, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отметила, что лично для нее – это фотография 2020 года. «Для меня это снимок года. Врачи. Родненькие. Спасибо. От души», – написала Симоньян в Telegram. Эксперт ВОЗ назвал «цель» COVID 29 декабря 2020, 16:53

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор Дэвид Хейманн заявил, что цель коронавируса – стать эндемиком. «Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным (заболевания, возбудители которых пребывают в определенной местности постоянно. – прим. ВЗГЛЯД), как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», – сказал Хейманн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian При этом эксперт считает, у человечества есть инструменты для спасения жизней, которые в сочетании с хорошим здоровьем позволят научиться жить с этим вирусом. Представитель ВОЗ Марк Райан также считает, что коронавирус станет эндемичным. По его словам, существование очень эффективной вакцины не гарантирует устранения заболевания. Он также считает, что следующая пандемия может быть более серьезной. «Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но угрозой очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной программы вакцинации», – уточнил эксперт. Райан добавил, что существование вакцины, даже если она очень эффективна, не гарантирует устранения или искоренения инфекционного заболевания. Это очень высокая планка, чтобы ее можно было преодолеть, отметил он. Специалист предупредил, что следующая пандемия может быть более серьезной, чем нынешняя. «Мы живем во все более сложном мире. Эти угрозы сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща. Мы должны чтить тех, кого мы потеряли, совершенствуясь в том, что мы делаем каждый день», – заключил он. Ранее заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 произойдет в 2021 году, однако человечеству не удастся справиться с распространением туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии. В Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID 29 декабря 2020, 18:32

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Прошедшие вакцинацию от коронавируса москвичи смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни», – написал Собянин в своем блоге. По его словам, в качестве первого шага «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Он отметил, что принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины. «Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других», – подчеркнул Собянин. Ранее Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1–11-х классов продлеваются до 17 января. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания. Захарова обвинила главу дипломатии ЕС в демонизации России в «войне вакцин» 29 декабря 2020, 22:59

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил борьбу России против коронавируса и деятельность террористической организации «Исламское государство*». В комментарии, опубликованном на сайте МИДа, Захарова отметила, что «война вакцин» сопровождается «потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации». Для МИДа это «не стало откровением», но в министерстве шокированы тем, что «к этой практике» присоединился Боррель. Как пояснила Захарова, он «пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью» ИГ*, Боррель распространяет «фейковую информацию» и «демонизирует» российские СМИ. Боррель «демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», хотя сам же и «призывает к противодействию манипуляциям в медиа», заявила Захарова. МИД считает нападки Борреля «попыткой недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки». Москва потребовала от него объяснить «вводящие в заблуждение слова». В заявлении, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы, Боррель заявил, что российские СМИ якобы распространяют недостоверную информацию о западных вакцинах. По версии Борреля, эти сообщения направлены на страны, которым Россия хочет продавать свою вакцину. Как заявил Боррель, ИГ* «также использовало неразбериху в ситуации» с коронавирусом «для распространения своей собственной пропаганды». Напомним, Захарова заявила, что «война вакцин уже идет», в ней сила России заключается в правде об отечественных достижениях. «Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности – это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях», – сказала Захарова. Стало известно о состоянии больной COVID Фрейндлих 29 декабря 2020, 16:07 Текст: Ксения Панькова

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которую ранее госпитализировали в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России с коронавирусом, стабильно тяжелое, сообщили в медучреждении. «[Состояние] стабильно тяжелое, без ухудшений», – приводит ТАСС сообщение медучреждения. Накануне Фрейндлих и ее дочь были госпитализированы с коронавирусом. Представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России сообщила, что Фрейндлих находится на кислородной поддержке, но не на аппарате ИВЛ, она в стабильном, но тяжелом состоянии. В Москве продлили зимние каникулы для школьников 29 декабря 2020, 18:17

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1–11-х классов продлеваются до 17 января. «Мы приняли следующие решения (...) Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года», – написал Собянин в своем блоге. Он также сообщил, что вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы. «Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения», – добавил мэр Москвы. Собянин отметил, что в период каникул дистанционных занятий у школьников не будет. «Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», – добавил он. По его словам, длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость коронавирусом на более низком уровне. «А значит, в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений», – заключил Собянин. Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что около 65% студентов в настоящее время обучаются дистанционно. В таком режиме работа идет почти в половине регионов России, в 40% российских вузов. За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания. Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса 30 декабря 2020, 08:41

Фото: Dmitry Astakhov/POOL/

Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разные, но обе хорошие, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, одна из вакцин – «векторная на основе аденовируса», другая – пептидная, «сделанная из трех составных частей генома коронавируса», которые наиболее устойчивы к мутации, передает РИА «Новости». «Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – сказала Голикова. Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению. Ранее Голикова заявила, что продолжает настаивать на необходимости отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса. Российскую вакцину от COVID назвали «гибридным оружием» против Украины 29 декабря 2020, 19:36

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Абдулла Шакиров

Российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. «Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. Существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину. И есть еще одно гибридное измерение в этой истории – это ситуация с российской вакциной. Когда речь идет о российской вакцине, мы понимаем, что она является гибридным оружием против Украины», – цитирует Кулебу газета «День». В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», которая проводится «в угоду западным кураторам». В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» назвали «спланированным уничтожением» украинцев. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer. В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». В Турции заявили о переговорах с Россией о производстве «Спутника V» 29 декабря 2020, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

Россия и Турция успешно сотрудничают по вакцине от коронавируса «Спутник V», речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. «В период пандемии по различным вопросам у нас с Россией идет тесное сотрудничество, включая и вакцинацию наших граждан. Уважаемый президент России Владимир Путин касательно вакцины «Спутник V» сделал предложение нашему президенту. Президент дал приказ Минздраву, сразу был подписан протокол по сотрудничеству по вакцине. Вчера во время заседания совета министров министр здравоохранения заявил, что это сотрудничество идет в нормальном русле, речь идет о поставке в одностороннем порядке вакцины и о совместном производстве этой вакцины», – передает слова турецкого министра ТАСС. Напомним, 9 декабря Турция начала токсикологические испытания российской вакцины от COVID, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. В Латвии ввели комендантский час в новогодние праздники 29 декабря 2020, 20:34 Текст: Абдулла Шакиров

Правительство Латвии приняло решение ввести комендантский час в новогодние праздники в связи с распространением коронавируса, сообщила Государственная канцелярия республики. Жители Латвии должны будут находиться дома с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января в промежутке между 22.00 и 5.00, передает агентство LETA. В Госканцелярии сообщили, что планов по ограничению поездок в дневное время пока нет. Точки продаж будут открыты с 6.00 до 21.00. В заведениях общепита еда и напитки будут доступны только на вынос. Ужесточают ограничения по COVID-19 и другие европейские страны. Так, канцлер Германии Ангела Меркель назвала недостаточными действующие ограничения контактов для борьбы с распространением коронавируса и поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие некоторых магазинов, школ до 10 января. Нидерланды также собрались ужесточить ограничения по COVID-19 к Рождеству. Новые ограничения для ресторанов и кафе в гостиницах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввела Турция. Байден опасается затягивания процесса вакцинации американцев от COVID-19 на годы 30 декабря 2020, 01:30

Фото: Biden Campaign/CNP/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если вакцинация от коронавируса в США не ускорится, на то, чтобы привить большинство американцев, уйдут годы, заявил избранный президент США Джо Байден. Он сообщил, что ситуация с коронавирусом «станет хуже, прежде чем стать лучше». «Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле… Мы можем не увидеть улучшения до марта», – приводит его слова РИА «Новости». Байден раскритиковал администрацию Дональда Трампа за то, что темпы вакцинации «далеко отстали» от необходимых. Если ускорить производство и вакцинацию, то все равно на то, чтобы привить большинства жителей США, уйдут месяцы, без ускорения понадобятся «годы, а не месяцы», сказал избранный президент. Он намерен использовать закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации. Байден напомнил, что сам уже «привился, чтобы внушить обществу доверие к вакцине». Так же поступила и его будущий вице-президент Камала Харрис. Байден заявил, что Трамп тоже «должен привиться», когда «его врачи это рекомендуют». После прихода к власти Байден намерен требовать от американцев носить маски там, где это возможно – «от федеральных работников, в федеральных зданиях и при поездках между штатами, например, на самолетах и поездах». Следует отметить, что федеральное правительство не сможет требовать этого от всех жителей США, так как данная сфера регулируется на уровне штатов. Кроме того, Байден заявил, что законопроект о стимулировании экономики почти на 1 трлн долларов, принятый Конгрессом и подписанный Трампом – это лишь начало. По его словам, школам и больницам понадобятся еще как минимум «десятки миллиардов долларов». Напомним, Байден намерен прибегнуть к закону о продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953) для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса. Упомянутый закон позволяет президенту увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности. Трамп с начала пандемии задействовал положения этого документа несколько десятков раз. В воскресенье Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), в том числе пакет экономической помощи в 900 млрд долларов в связи с коронавирусом. В России объяснили ограничения поставок «Спутника V» в США и Европу 29 декабря 2020, 21:28 Текст: Ксения Панькова

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в США и Европу будут ограничены из-за геополитики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «Мы абсолютно реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США, поставки в Европу будут ограничены, хотя мы могли бы, в том числе, поставлять аллергикам, у которых сейчас сильная аллергия на ряд других вакцин», – сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». При этом он отметил, что вакцину удастся поставить в Венгрию. «Сербия – также в ближайшее время объявим о хороших новостях по Сербии. Но с европейскими странами будем двигаться постепенно», – добавил Дмитриев. Глава РФПИ добавил, что основными рынками являются Латинская Америка, Ближний Восток, Азия, Африка. Ранее сообщалось, что в Аргентине начали вакцинировать население от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря российской вакцине Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации. Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространением инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято. В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины 29 декабря 2020, 20:18

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Текст: Абдулла Шакиров

Властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну против России», заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Со временем все страны мира признают российскую вакцину одной из самых эффективных против коронавирус», – передает слова Цекова РИА «Новости». Так сенатор отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего российскую вакцину против коронавирусной инфекции «гибридным» оружием против Украины По словам Цекова, отказ Украины от российской вакцины «Спутник V» несет вред народу республики и является «заказом» Запада. Цеков указал на то, что на Украине уже давно не стесняясь говорят про внешнее управление, имея в виду США. В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», которая проводится «в угоду западным кураторам». «Не смешно, скорее грустно за украинский народ. В порыве русофобии Киев подвергает риску жизни своих же людей», – написал депутат в Twitter. Со своей стороны первый зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. «Этот человек вообще, наверное, выжил из ума, потому что назвать препарат, который спасает людей, гибридным оружием – это не поддается даже каким-то словам, каким-то оценкам, действиям», – сказал Водолацкий. Как подчеркнул депутат, власти Украины, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, категорически отрицают вероятность закупки российской вакцины, поскольку считают, что таким образом «сдадутся России». «На территории Украины все руководство, наверно, уже поражено не только коронавирусом, но и каким-то отдельным вирусом, который мозги полностью переворачивает и они забывают свою историю, нашу совместную историю», – заключил он. Между тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». По ее словам, граждане Украины уже возят своих детей прививаться в Россию. Заявление Кулебы в очередной раз доказывает, что Киев стремится любой ценой не допустить нормализации отношений с Москвой, отметила Панина. «На этом фоне такие «мелочи», как здоровье и безопасность собственных граждан, совершенно не волнуют киевских чиновников. А вот тот факт, что вакцина «Спутник V» разрушает антироссийские стереотипы, их откровенно пугает. Кстати, это относится и к другими российским вакцинам от уже привычных и хорошо известных болезней, которых жителей Украины также лишили после 2014 года. После перехода Киева на дорогостоящие западные аналоги любые вакцины стали дефицитом, в результате чего десятки тысяч украинских матерей привозят прививать своих детей в Россию. В моду вошло даже такое понятие как «вакцинные туры». Возможно, что именно таким путем украинцы в итоге будут получать и «Спутник V», – сказала она. В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Лавров уличил Запад в попытках воспользоваться пандемией в своих целях 30 декабря 2020, 12:45 Текст: Евгения Шестак

Западные страны пытаются воспользоваться пандемией для «наказания неугодных правительств», Россия же не играет в «геополитические игры с «нулевой суммой», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИД в интервью ТАСС заявил, что в 2020 году Россия помогала пострадавшим от пандемии странам. «В этом, кстати, наше отличие от ряда западных государств, которые не только пытаются политизировать сугубо гуманитарную тематику борьбы с коронавирусной инфекцией, но и воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, игнорируя призывы ООН хотя бы временно отменить часть односторонних рестрикций, осложняющих санитарно-эпидемиологическую ситуацию в соответствующих странах», – сказал Лавров. По его словам, в уходящем году России удалось развивать и наращивать дружественное сотрудничество с большинством государств мира по самому широкому спектру вопросов, среди них партнеры по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС. Вместе с тем Лавров отметил, что сила России заключается в ее миролюбивом, предсказуемом внешнем курсе и готовности к взаимоуважительной работе со всеми партнерами. При этом, по его словам, Россия остается открытой к диалогу с западными коллегами при условии их отказа от «менторства, от политики шантажа и ультиматумов». «Мы не играем в геополитические игры с «нулевой суммой», не мыслим архаичными концепциями сфер влияния. Наоборот, на практике реализуем тезис о том, что эффективно решить масштабные трансграничные проблемы можно лишь объединившись, на принципах солидарности», – добавил он. Кроме того, Лавров заявил, что США полностью игнорируют интересы безопасности других государств. «Американцы разрушили целый ряд важных договоренностей [в сфере контроля над вооружениями] и пытаются продавливать инициативы, которые выгодны лишь им самим. При этом полностью игнорируют интересы безопасности других государств», – сказал министр. Также Лавров указал на высказывания президента России Владимира Путина о том, что гонка вооружений уже началась. «Стоит посмотреть хотя бы на военный бюджет США, на количество программ по созданию или модернизации вооружений. Цель Вашингтона – добиться преимущества в военной сфере, чтобы удерживать слабеющие глобальные позиции любой ценой», – добавил он. Ранее Лавров заявлял, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций. Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор. В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.