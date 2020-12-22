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22 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 13:31  |  vz.ru
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Британия испортила рублю конец года

На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя». Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

Неприступную крепость Измаил Суворову удалось взять всего за несколько часов Черединцев Валентин/
Фотохроника ТАСС
Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года, русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и Северного Причерноморья. Подробности...
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Коронавирус поставил Прибалтику на колени

Блокпосты полиции при въезде в города – отличительная особенность сегодняшней Литвы Lukas Balandis/Global Look Press
Вслед за Великобританией настоящий коронавирусный кошмар переживают сейчас и в другом конце Европы – в Прибалтике. Особенно сложная обстановка в Литве: похоронные бюро не справляются с нагрузкой, на дорогах стоят блокпосты полиции, а президент страны говорит о «критическом периоде в жизни нашего народа». Почему когда-то благополучная бывшая советская республика так тяжело переносит пандемию?  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Весь мир – погорелый театр

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в Европе реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию. Подробности...

Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла. Подробности...
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Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона. Подробности...
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    Коронавирус поставил Прибалтику на колени

    Блокпосты полиции при въезде в города – отличительная особенность сегодняшней Литвы    22 декабря 2020, 13:26
    Фото: Lukas Balandis/Global Look Press
    Текст: Виктория Михайлова

    Вслед за Великобританией настоящий коронавирусный кошмар переживают сейчас и в другом конце Европы – в Прибалтике. Особенно сложная обстановка в Литве: похоронные бюро не справляются с нагрузкой, на дорогах стоят блокпосты полиции, а президент страны говорит о «критическом периоде в жизни нашего народа». Почему когда-то благополучная бывшая советская республика так тяжело переносит пандемию?

    Согласно последним данным, опубликованным New York Times, Литва занимает первое место в мире по числу заражений коронавирусной инфекцией. За последние несколько дней в стране ежедневно фиксировалось 97,4 новых случая на 100 000 человек.

    «В Литве не осталось безопасного места, – заявляет премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, – цифры пугают и удручают». В связи с надвигающейся катастрофой к народу решили обратиться даже бывшие руководители страны. В записи видеообращения поучаствовали профессор Витаутас Ландсбергис и бывшие президенты республики Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте. «Враг невидим, но его жертвы погибают каждый день», – так начал свою речь Витаутас Ландсбергис.

    С 16 декабря на территории страны введен полный карантин. До 31 января 2021 года закрыты все торговые точки: работают только продовольственные магазины, аптеки и зоомагазины. Из домов выходить запрещено, а максимальное дозволенное количество находящихся на улице – два человека. Учеба и работа тоже в удаленном формате. Кроме того, правительство запретило гражданам выезжать из городов без острой необходимости. На въездах в муниципалитеты размещены блокпосты – около 250 на всю страну. Уехать можно только по работе, в случае смерти родственника и ради получения медицинской помощи.

    Если эти методы борьбы с коронавирусом покажут низкую эффективность, а число инфицированных продолжит расти, власти могут пойти на еще более крайние меры. По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, литовский парламент имеет право объявить чрезвычайное положение, если люди не будут соблюдать введенные ограничения. 17 декабря на заседании Сейма, посвященном вопросу коронавируса, спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен высказалась о возможности введения ЧП, если того потребует ситуация. «Если будет принято решение, а точнее, если возникнет необходимость, если число [инфицированных] не снизится и общественность не осознает всю серьезность ситуации, Сейм может ввести новые ограничения», – заявил Ландсбергис.

    А тем временем в похоронные бюро поступает всё больше обращений, а сами литовцы сутками стоят в очередях, чтобы кремировать родных и близких. В стране наблюдается резкий рост смертности. Директор похоронного бюро Grauduva Аушра Бертулене делится: «Сейчас мы, как и все остальные похоронные бюро в Литве, вынуждены работать на полную мощность». Также в этом году в стране выросло общее количество кремаций – на 50% по сравнению с 2019 годом. Если раньше эта услуга была доступна в день обращения за ней, то теперь литовцам приходится записываться за несколько дней заранее.

    Президент Гитанас Науседа обратился к нации по поводу пандемии и ее влиянии на страну: «Мы переживаем необыкновенный, может быть, даже критический период в жизни нашего народа. Вызванное пандемией испытание для литовской системы здравоохранения является испытанием как для общества в целом, так и для нашего государства. В то же время это личное испытание для каждого из нас». Глава государства призвал людей черпать силы из истории Литвы и не падать духом.

    Ухудшение эпидемиологической ситуации в Литве было вызвано рядом причин. Как ни странно, основная кроется в действиях самого литовского правительства.

    Если весной оно еще предпринимало какие-то действия против распространения вируса, то летом решило сосредоточиться на других сферах. Например, на вмешательстве в дела Белоруссии и провокации акций протеста в Минске и подготовке предстоящих выборов в Сейм. Всё это привело к тотальной неподготовленности к осенней волне и, как следствие, резкому росту числа заболевших.

    Осенние выборы в литовский парламент тоже сыграли важную роль в распространении коронавируса по Литве. Сразу по их окончании пришедшие к власти консерваторы обвинили прошлое правительство в бездействии в борьбе с COVID-19. Как считает пресса, накануне выборов партия литовских христианских демократов и партнеры по коалиции специально не вводили жестких ограничений из-за боязни потерять симпатии со стороны избирателей.

    «Цинизм ушедшего правительства просто безграничен. Трудно поверить, что такое вообще может происходить. До выборов не делали того, что было необходимо, поскольку боялись спугнуть избирателей, а ведь еще и хвастались тем, что справлялись лучше всех в Европе. А после выборов не действовали намеренно, поскольку хотели, чтобы вирус распространился с новой силой. Чтобы хоть вешаться можно было, грубо говоря. Но ведь не все люди слепы», – пишет в своем профиле в Facebook депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

    К тому же 16 декабря власти Литвы решили пожертвовать Черногории медицинские средства защиты и оборудование на общую сумму 20 тысяч евро. Полностью игнорируя сложившуюся ситуацию в стране, правительство посчитало нужным внезапно продемонстрировать миру свои дружеские отношения с Черногорией. В ущерб себе, разумеется. Такой жест, в свою очередь, вызвал негодование со стороны литовцев, что вылилось в повальное пренебрежение карантинными мерами – стоянки торговых центров переполнены, а толпы людей устраивают жестокую давку в магазинах, чтобы скорее успеть закупиться к Рождеству.

    Другая причина роста новых случаев коронавируса обусловлена массовой эмиграцией из Литвы и ее последствиями. Кризис вынуждает молодых людей бежать прочь из страны в поисках лучшей жизни. Любимые направления эмиграции из Литвы – Лондон, Берлин, Осло и Дублин. Конечно, среди них достаточно много работников медицинской сферы. Действительно, какой смысл оставаться в стране с зарплатой врача в 2500 евро, когда в Берлине можно получать до семи, а то и девяти тысяч на той же должности? В результате в стране массово остаются пожилые люди, которые больше остальных возрастных групп подвержены риску заражения COVID-19.

    Отрицательно влияет на количество зараженных в том числе и сам образ жизни литовцев. С 2016 года Литва ежегодно признается самой пьющей страной мира. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), литовцы выпивают в среднем 12,3 литра алкоголя в год. Очевидно, что высокий уровень алкоголизма разрушает иммунную систему и повышает риск развития серьезных заболеваний. Кроме того, эта страна занимает первое место по количеству самоубийств в Европе – на сто тысяч человек приходится 32,7 случая. Эксперты связывают такой высокий показатель с безработицей и уже упомянутым пристрастием к алкоголю.

    Система здравоохранения в Литве тоже оставляет желать лучшего. Из-за ее перегруженности и нацеленности на борьбу с коронавирусом страдают больные с другими диагнозами.

    Более того, ощущается острая нехватка врачей. В декабре было выявлено рекордное количество инфицированных медработников. А кто-то просто не выдерживает и увольняется по собственному желанию. Из-за этого властям пришлось обратиться к помощи волонтеров. Добровольцы ухаживают за больными, сопровождают их на анализы и доставляют им посылки. Всё это на безвозмездной основе.

    Литва не единственная страна Прибалтики, столкнувшаяся с этой проблемой. В Латвии было зафиксировано рекордное количество заражений – 643 новых случая за последние сутки. Большинство латвийских клиник переполнены, ощущается серьезная нехватка персонала. Чтобы спасти положение, больницы вынуждены были обратиться к помощи обычных граждан и вышедших на пенсию медработников. По словам госсекретаря Минздрава Дианы Мурмане-Умбрашко, в настоящее время несколько больниц не могут принимать новых пациентов.

    Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле в своей недавней речи подчеркнула всю серьезность ситуации. «Сегодняшний высокий уровень заболеваемости является тревожным сигналом. Если не будут соблюдены предписанные меры безопасности, следующим шагом станет закрытие дневных стационаров, рассчитанных на пациентов с COVID-19», – пообещала Винькеле. Тем временем директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле заявила, что положение затрудняет высокий уровень заражений среди врачей.

    На самом деле инфекция лишь выявила давно имеющиеся проблемы в здравоохранении этих стран. Во-первых, нехватку квалифицированных врачей. Во-вторых, если раньше в этих государствах медицинские услуги были общедоступными и бесплатными благодаря советской системе, то теперь в них господствует западная модель с семейными врачами и платными обследованиями. Та самая, что сегодня демонстрирует настоящий крах даже в гораздо более богатой, чем Литва, стране – Великобритании.


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