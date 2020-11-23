Литва собралась ограничить работу крупных ТЦ

Правительство Литвы рассматривает возможность ограничения работы крупных торговых центров в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Аурелиюс Верига.

«Если на текущей неделе ситуация с посещением крупных торговых центров, которые продолжают оставаться местами массового скопления людей, не изменится, правительство рассмотрит вопрос о введении ограничительных мер», – передает слова Вериги ТАСС.

Как сообщил министр, крупные ТЦ нарушают правила, согласно которым на каждого клиента должно приходиться не менее 10 кв. м. площади. Кроме того, он отметил, что в преддверии праздников они не контролируют поток покупателей, массово скупающих подарки. Среди возможных мер Верига назвал ограничение времени работы ТЦ.

В начале ноября в Литве повторно вступил в силу общенациональный карантин, он до 29 ноября. Затем правительство оценит ситуацию для принятия дальнейших решений. Если сравнивать с ограничениями, которые вводились весной и летом, новый карантин не столь жесткий: ограничения не коснулись торговли.

С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 48 тыс. 226 человек, из них умерли 392 человека. Суточный прирост инфицированных составляет более 2,3 тыс.