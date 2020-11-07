В Польше и Литве вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

Частичный карантин вступил в силу в Польше из-за коронавируса, в Литве начал действовать общенациональный карантин, сообщают информационные агентства.

В Польше временно закрываются учреждения культуры и магазины в торговых центрах, за исключением продовольственных, аптек и пунктов обслуживания. В магазинах, которые продолжат работу, ограничено число посетителей. Если в течение семи-десяти дней данные меры не дадут результата, в стране введут общенациональный карантин с ограничением передвижения, передает ТАСС.

Власти страны настоятельно рекомендуют гражданам не выходить из дома без острой необходимости. Большинство сотрудников государственных учреждений уже переведены на удаленную работу, большинство школьников – на дистанционное обучение. Всего в стране выявлено 493765 случаев коронавируса, 188675 человек вылечились, 7287 пациентов скончались.

В Литве повторно вступил в силу общенациональный карантин. Он прордлится не менее трех недель. Затем правительство оценит ситуацию для принятия дальнейших решений. Если сравнивать с ограничениями, которые вводились весной и летом, новый карантин будет не столь жестким. Всего в стране зафиксировано 20747 случаев коронавируса, 5454 человек выздоровели, скончались 192 человека.

Напомним, целый ряд государств возвращает ограничения, которые вводились весной из-за коронавируса. Так, Литва объявила локдаун. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие запреты вводятся в Европе, в какую сумму они обойдутся и насколько новые попытки сдержать распространение вируса отличаются от применявшихся прежде.