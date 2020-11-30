Литва задумалась об ужесточении коронавирусных мер

Комитет по борьбе с коронавирусом Литвы предложил ввести в стране новые меры противодействия распространению коронавируса, сообщил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

Предлагается запретить собираться дома и в общественных местах в количестве более двух человек. Сейчас допускаются собрания не более пяти человек, передает РИА «Новости».

Литовский комитет предложил также запретить рекламу маркетинговых акций и распродаж: по мнению Вериги, они мешают борьбе с коронавирусом. Он призвал сограждан совершать покупки через интернет, а рождественские подарки отправлять по почте. «Мы слышим объявления и приглашения, и только в конце говорится, что можно покупать и по электронной почте. Это действительно не помогает управлять ситуацией в супермаркетах», – отметил министр.

В начале ноября в Литве повторно вступил в силу общенациональный карантин, который действовал до 29 ноября. Если сравнивать с ограничениями, которые вводились весной и летом, новый карантин был не столь жестким: ограничения не коснулись торговли.

Ранее в Литве предложили ограничить работу крупных торговых центров.

С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 61 тыс. 325 человек, из них умерли 506 человек. Суточный прирост инфицированных составляет более 1,9 тыс.