Жители Филадельфии начали массово избивать и переворачивать роботов-доставщиков
Fox News: Жители Филадельфии пинают и переворачивают роботов-доставщиков
Американцы негативно восприняли появление на улицах самодвижущейся техники для доставки еды, начав регулярно пинать, блокировать и использовать устройства в качестве транспорта, сообщил телеканал Fox News.
В американской Филадельфии горожане выражают резкое недовольство внедрением автоматизированных курьеров, передает ТАСС.
Около месяца назад одна из крупных компаний по доставке еды запустила тестирование специальных колесных устройств.
Журналисты канала Fox News констатируют: «С момента старта эксперимента в городе фиксируются случаи вандализма в отношении этих роботов». Прохожие бьют аппараты, пытаются на них кататься, блокируют проезд по тротуарам и переворачивают.
Сами умные машины запрограммированы игнорировать любые провокации со стороны людей. Они возобновляют движение по заданному маршруту сразу после того, как хулиганы оставляют их в покое.
Несмотря на неадекватное поведение части населения, сворачивать проект не планируют. Внедрение инновационной техники на улицах американского мегаполиса будет продолжено в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил срочно урегулировать правовой статус роботов-доставщиков.
Ранее столичные власти согласовали новые требования для передвижения автономных курьеров.