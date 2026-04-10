Суд приговорил экс-замглавы Минобороны Попова к 19 годам
Бывший заместитель министра обороны Павел Попов получил 19 лет строгого режима, крупный штраф и лишение воинского звания по делу о коррупции.
235-й гарнизонный военный суд признал бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова виновным в совершении коррупционных и должностных преступлений, передает ТАСС.
Генерал армии в отставке был осужден за получение особо крупной взятки и другие преступления, ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 85 млн рублей и запрета занимать государственные должности в течение семи лет. Судья также постановил лишить Попова воинского звания генерала армии.
Во время оглашения приговора Попов находился в СИЗО и слушал заседание по видеосвязи из-за состояния здоровья, ему 69 лет. Ранее государственное обвинение просило для бывшего высокопоставленного чиновника 22 года лишения свободы, штраф в 130 млн рублей и лишение воинского звания. В итоге суд назначил наказание, частично удовлетворив требования обвинения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов заявил, что не причастен к инкриминируемым ему преступлениям.
Военная прокуратура считает, что Попов создал организованную преступную группу для хищения средств, выделенных на строительство парка «Патриот».
В материалах уголовного дела содержатся сведения о хранении Поповым дома немецкого пистолета «Маузер» и другого огнестрельного оружия.