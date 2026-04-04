Эксперт: Украинцы стали «кормовой базой» для ТЦК и переодетых под них вымогателей

Tекст: Андрей Резчиков

«Заявление нардепа Княжицкого о том, что бандиты переодеваются в сотрудников ТЦК (Территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) и в сговоре с полицией шантажируют граждан – это, скорее, информационный туман, белый шум. Не более того. Это не является попыткой обелить ТЦК. ТЦК – часть системы. Это просто очередной эпизод, который ничего не меняет в общей картине», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

По его словам, мимикрия под ТЦК как и под любые другие государственные органы, может использоваться преступниками для реализации мошеннических схем. «Действительно, возможны случаи, когда кто-то в мундирах и с удостоверениями ТЦК злоупотребляет доверием. Однако это ни в коей мере не умаляет отрицательного воздействия самих ТЦК на общество, негативного характера их работы и самого факта их существования. Княжицкий может говорить что угодно, но не эти криминальные эпизоды определяют значение ТЦК в жизни Украины», – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что и ТЦК, и полиция занимаются вымогательством. «Между ними раньше существовало жесткое разделение, но сейчас полицию обязали помогать ТЦК. Как именно они делят полномочия и «кормовую базу» – неизвестно. Но любые бандитские или мошеннические эпизоды в истории полиции или ТЦК не меняют общего характера. И те, и другие – слуги антинародного киесвского режима», – добавил собеседник.

При этом он подчеркивает, что действия мошенников по своей сути ничем не отличаются от методов сотрудников ТЦК. «Например, в Одессе или на Западной Украине были случаи, когда осуждали руководителей ТЦК за превращение структуры в мафиозную схему по выбиванию денег. Периодически они «зашквариваются» и попадают под преследование, которое создает лишь видимость борьбы. Одного посадили – сотня продолжила занимательстя вымогательством. Это настоящее преступное сообщество, работающее под крышей государства и обслуживающее его интересы», – пояснил эксперт.

О том, что бандиты в сговоре с полицией представляются сотрудниками ТЦК и шантажируют граждан, заявил нардеп Николай Княжицкий. По его словам, такое происходит повсеместно на Украине, в частности в Днепре (Днепропетровск – прим. ВЗГЛЯД).

«Есть города, в которых собираются банды людей, обычный криминалитет. Одевает форму, по договоренности с полицией выезжает, хватает людей, заталкивает в бус (микроавтобус). Говорит: «Либо ты нам платишь, либо мы везем тебя в ТЦК». Но это не ТЦК, но полиция с этим не борется – это обычный бандитизм. Это происходит во многих городах, в Днепре такое происходит например, известно кто этим занимается. Мы об этом не знаем? Потому что власти все равно, они договариваются с бандитами», – заявил Княжицкий.

Ранее другие депутаты также сообщали об аналогичных случаях. Так, Артем Дмитрук (ныне находящийся вне Украины) ранее заявлял о коррупционных схемах и насильственных методах мобилизации, утверждая, что под видом ТЦК могут действовать организованные преступные группы. В соцсетях и региональных СМИ (особенно Одессы, Днепра и Харькова) регулярно появляются видео и сообщения о «людях в форме без знаков различия», которые задерживают граждан.

В Одесской области в ноябре 2024 года Нацполиция задержала преступную группу, которая, переодевшись в военную и полицейскую форму, останавливала мужчин и требовала деньги (от 40 тыс. грн, более 70 тыс. рублей) за «недоставку в ТЦК».