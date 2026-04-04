Эксперт: Украинцы стали «кормовой базой» для ТЦК и переодетых под них вымогателей
Украинские бандиты, переодевающиеся в форму сотрудников ТЦК для вымогательства денег с пытающихся не попасть на фронт мужчин, ничем не отличаются от самих сотрудников ТЦК, которые так же грабят свое население, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил, криминальные группы в сговоре с полицией выдают себя за сотрудников ТЦК, похищают людей и требуют деньги, угрожая принудительной мобилизацией.
«Заявление нардепа Княжицкого о том, что бандиты переодеваются в сотрудников ТЦК (Территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) и в сговоре с полицией шантажируют граждан – это, скорее, информационный туман, белый шум. Не более того. Это не является попыткой обелить ТЦК. ТЦК – часть системы. Это просто очередной эпизод, который ничего не меняет в общей картине», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».
По его словам, мимикрия под ТЦК как и под любые другие государственные органы, может использоваться преступниками для реализации мошеннических схем. «Действительно, возможны случаи, когда кто-то в мундирах и с удостоверениями ТЦК злоупотребляет доверием. Однако это ни в коей мере не умаляет отрицательного воздействия самих ТЦК на общество, негативного характера их работы и самого факта их существования. Княжицкий может говорить что угодно, но не эти криминальные эпизоды определяют значение ТЦК в жизни Украины», – подчеркивает эксперт.
Он отмечает, что и ТЦК, и полиция занимаются вымогательством. «Между ними раньше существовало жесткое разделение, но сейчас полицию обязали помогать ТЦК. Как именно они делят полномочия и «кормовую базу» – неизвестно. Но любые бандитские или мошеннические эпизоды в истории полиции или ТЦК не меняют общего характера. И те, и другие – слуги антинародного киесвского режима», – добавил собеседник.
При этом он подчеркивает, что действия мошенников по своей сути ничем не отличаются от методов сотрудников ТЦК. «Например, в Одессе или на Западной Украине были случаи, когда осуждали руководителей ТЦК за превращение структуры в мафиозную схему по выбиванию денег. Периодически они «зашквариваются» и попадают под преследование, которое создает лишь видимость борьбы. Одного посадили – сотня продолжила занимательстя вымогательством. Это настоящее преступное сообщество, работающее под крышей государства и обслуживающее его интересы», – пояснил эксперт.
О том, что бандиты в сговоре с полицией представляются сотрудниками ТЦК и шантажируют граждан, заявил нардеп Николай Княжицкий. По его словам, такое происходит повсеместно на Украине, в частности в Днепре (Днепропетровск – прим. ВЗГЛЯД).
«Есть города, в которых собираются банды людей, обычный криминалитет. Одевает форму, по договоренности с полицией выезжает, хватает людей, заталкивает в бус (микроавтобус). Говорит: «Либо ты нам платишь, либо мы везем тебя в ТЦК». Но это не ТЦК, но полиция с этим не борется – это обычный бандитизм. Это происходит во многих городах, в Днепре такое происходит например, известно кто этим занимается. Мы об этом не знаем? Потому что власти все равно, они договариваются с бандитами», – заявил Княжицкий.
Ранее другие депутаты также сообщали об аналогичных случаях. Так, Артем Дмитрук (ныне находящийся вне Украины) ранее заявлял о коррупционных схемах и насильственных методах мобилизации, утверждая, что под видом ТЦК могут действовать организованные преступные группы. В соцсетях и региональных СМИ (особенно Одессы, Днепра и Харькова) регулярно появляются видео и сообщения о «людях в форме без знаков различия», которые задерживают граждан.
В Одесской области в ноябре 2024 года Нацполиция задержала преступную группу, которая, переодевшись в военную и полицейскую форму, останавливала мужчин и требовала деньги (от 40 тыс. грн, более 70 тыс. рублей) за «недоставку в ТЦК».