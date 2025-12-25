Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.2 комментария
Польша подняла истребители для «перехвата» российского самолета над Балтикой
Польские истребители были подняты с базы утром 25 декабря с целью перехвата российского разведывательного самолета, находившегося в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило Оперативное командование польской армии.
В распространенном заявлении говорится: «Утром над международными водами Балтийского моря польские истребители перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из зоны своей ответственности разведывательный самолет Российской Федерации, который выполнял полет вблизи границ воздушного пространства Республики Польша». После идентификации самолета все действия проходили в стандартном режиме, передает ТАСС.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские военные якобы перехватили российский разведывательный самолет над Балтикой.
Напомним, польские истребители поднялись на перехват российского Су-24 над Балтикой.
Власти Польши заняли седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.