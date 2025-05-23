Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Польские истребители поднялись на перехват российского Су-24 над Балтикой
Польские истребители, вылетевшие с базы в Литве, были направлены к российскому Су-24, который находился над международными водами Балтийского моря, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
Польские истребители были подняты по приказу Оперативного командования сил НАТО в Европе, передает ТАСС.
Самолеты дислоцируются на литовской базе в Шауляе и входят в состав миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
Косиняк-Камыш отметил, что бомбардировщик находился над нейтральными водами Балтики и якобы совершал «опасные маневры».
Истребители осуществили вылет и завершили перехват, подробностей о дальнейших действиях польская сторона не предоставила.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Польша объявила об операции по «защите» неба над Балтийским морем, задействовав новые патрульные миссии самолетов и вертолетов.
До этого командование армии Польши заявляло о якобы пересечении истребителем ВМФ России воздушного пространства страны над Балтикой. Также сообщалось, что польские военные поднимали истребители из-за активности России на Украине.