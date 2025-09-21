Dpa: Германия подняла истребители по тревоге из-за российского самолета над Балтикой

Tекст: Алексей Дегтярев

С авиабазы в Лаге (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания) на севере Германии поднимали в воздух два истребителя Eurofighter, пишет ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

В ВВС Германии пояснили, что Ил-20М прошел над международным воздушным пространством Балтики без плана полета, он не выходил на связь.

Минобороны России множество раз указывало, что полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В августе немецкие истребители также поднимали в воздух после появления российского самолета Ил-20M над Балтикой.

До этого объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) выявляло и сопровождало российский Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски.