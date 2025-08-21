  • Новость часаСилы ПВО ночью сбили 49 украинских БПЛА над Россией
    Украина не смогла осилить «ракету для бедных»
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    Вассерман назвал недостающий в школах урок
    В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал
    Путин: Ядерный щит России сформирован надежно
    Финляндия заявила о тяжелых последствиях разрыва с Россией
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    21 августа 2025, 06:59

    NORAD сообщило о сопровождении Ил-20 у побережья Аляски

    NORAD обнаружило и сопроводило Ил-20 в зоне ПВО Аляски

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20, который действовал в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски, передает ТАСС. В заявлении NORAD подчеркивается, что Ил-20 не нарушал суверенное воздушное пространство США или Канады, оставаясь в международном небе.

    Представители командования заявили: «Такая деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза».

    Для идентификации и визуального наблюдения за российским самолетом были подняты два истребителя F-16 и самолет-заправщик KC-135.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия подняла в воздух истребители из-за пролета российского Ил-20М над Балтийским морем. Польские власти заявили о «перехвате» российского Ил-20 в этом же районе. Четыре истребителя ВВС Дании и Швеции ранее сопровождали российский военный самолет Ил-20, выполнявший полет над Балтикой.

    19 августа 2025, 14:55
    Лавров прокомментировал оплату топлива наличными делегацией России на Аляске

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров высказался по поводу информации о необходимости оплаты топлива российской делегацией наличными во время визита на Аляску.

    Министр иностранных дел России заявил, что любая страна оплачивает расходы своей делегации при зарубежных визитах, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет – это не имеет значения. Это расходы, которые всегда несет страна, чье руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство».

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News сообщил, что российской делегации пришлось платить за топливо наличными из-за невозможности использовать американскую банковскую систему. Проблема возникла на Аляске, где 15 августа на военной базе прошла встреча президентов России и США.

    В переговорах принимали участие Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио и Стивен Уиткофф. В ходе пресс-конференции после встречи Путин заявил, что основной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта. Также российский президент пригласил Трампа в Москву и выразил надежду на восстановление сотрудничества между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация оценили свитер министра иностранных дел России Сергея Лаврова с символикой СССР на саммите на Аляске. Президент США Дональд Трамп и его команда во время переговоров в Анкоридже проявили искренний настрой на достижение долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

    19 августа 2025, 01:08
    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут

    Ушаков подтвердил 40-минутный телефонный разговор Путина и Трампа

    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Разговор «продолжался где-то минут 40». Трамп проинформировал Путина о завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, сообщил Ушаков.

    Лидеры России и США поддержали «продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины». При этом, как сообщил Ушаков, «обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах».

    Путин тепло поблагодарил Трампа за прогресс, достигнутый в ходе встречи на Аляске, и отметил важность предпринимаемых лично президентом США усилий по урегулированию конфликта на Украине.

    Стороны договорились «тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам». Ушаков заявил, что разговор был «откровенным и весьма конструктивным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bild заявил, что Трамп якобы прервал переговоры с лидерами Европы и Зеленским ради телефонного разговора с президентом России. Белый дом не подтвердил эту информацию.

    20 августа 2025, 14:26
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    20 августа 2025, 10:58
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.

    Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.

    Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».

    Однако президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.

    Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.

    19 августа 2025, 07:33
    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные

    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные из-за санкций

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Российской Федерации на Аляске была вынуждена заправлять свои самолеты за наличность из-за санкционных ограничений, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Санкции против российского банковского сектора привели к тому, что делегации России на Аляске пришлось заправлять самолеты за наличные деньги, сказал Рубио в интервью NBC News, передает «Лента.ру».

    Госсекретарь США отметил, что санкции против России продолжают действовать, в чем наглядно убедилась российская делегация.

    По итогам переговоров на Аляске президент России Владимир Путин согласился с позицией президента США Дональда Трампа о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча президентов России и США приближает мир на Украине.

    19 августа 2025, 12:10
    Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским

    Политолог Минченко: Итогом встречи Трампа с Зеленским стала победа Путина

    Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Саммит США, Украины и ЕС примечателен согласием сторон с позицией России о приоритетности долгосрочного мира перед временным прекращением огня в зоне СВО. Другим важным итогом встречи стало принятие Москвой предложения повысить уровень диалога с Киевом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским.

    «Мы наблюдали во многом пристрелочную встречу. Ключевой ее момент заключается в том, что Дональд Трамп проломил и украинскую сторону, и европейцев по их до недавнего времени принципиальной позиции. Они настаивали на том, что сначала должно быть прекращение огня, а только потом переговоры по содержанию. Теперь же в приоритете мысль: не останавливая боевые действия, необходимо готовить реальное мирное соглашение», – говорит Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Спикер подчеркнул: «Это, собственно, и есть позиция России. На этом фоне мы можем говорить о том, что это очевидная победа Владимира Путина». Что касается дальнейшего повышения уровня представителей России и Украины на прямых двусторонних переговорах, то речь, вероятно, может пойти о встречах глав МИД, допускает собеседник.

    «Думаю, имеется в виду перспектива проведения встреч на уровне министров иностранных дел обеих стран – Сергея Лаврова и Андрея Сибиги. Не исключено участие помощника президента России Юрия Ушакова и министра обороны Андрея Белоусова, и соответствующего представительства украинской стороны», – детализировал политолог.

    Такое возможное «повышение» эксперт назвал адекватным. Минченко поддержал ранее звучавшую позицию Москвы, заключающуюся в том, что первые лица России и Украины должны провести итоговую встречу, чтобы только зафиксировать достигнутые ранее договоренности.

    «Большой день» в Белом доме, организованный Дональдом Трампом, завершился без скандалов. Напомним, в понедельник в Вашингтоне состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что завершения конфликта на Украине хотят все, но пока оценить сроки невозможно.

    Он также заявил о возможности урегулировать ситуацию без прекращения огня. «В примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине, но только в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан. В ответ на это глава Белого дома иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!».

    После переговоров Трампа и Зеленского прошла расширенная встреча, где к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Трамп считает, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. По его мнению, Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык, и Киеву ничего не угрожает. «Я думаю, что европейские государства возьмут на себя большую часть нагрузки. Мы им поможем и обеспечим прочную безопасность», – подчеркнул он, имея в виду потенциальные договоренности, касающиеся обеспечения безопасности Украины.

    «Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения», – добавил президент США. Сам Зеленский заявил, что будет обсуждать территориальный вопрос только с Путиным. На брифинге после переговоров с Трампом он сказал, что Украина готова к встрече с Россией на высшем уровне без предварительных условий.

    Глава Белого дома после встречи с Зеленским и европейскими политиками позвонил президенту России. Он сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. Место, где пройдет встреча, будет определено позже, написал Трамп и уточнил: после переговоров Москвы и Киева состоится трехсторонняя встреча – с его участием.

    Примечательно, что Макрон уже предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров. По его мнению, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможен более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    В Кремле при этом заявили, что российский и американский лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и обсудили идею о том, «что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей сторон».

    19 августа 2025, 19:33
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»

    Захарова: Украина не желает забирать из плена тысячу своих военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Киев не проявляет интереса к возвращению из плена своих военнослужащих, находящихся в России.

    Киев не выражает желания забирать тысячу военных Вооруженных сил Украины, находящихся в российском плену. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина ценна для НАТО, потому что «знает, как убивать русских».

    Захарова прямо спросила: «Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают».

    Ранее неоднократно поднимались вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, однако, по словам дипломата, Киев зачастую затягивает процесс и неохотно идет на возврат своих военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о получении от России перечня украинских военных, которых Москва готова освободить при условии согласия Киева принять их обратно.

    В Сумской области родственники погибших солдат Вооруженных сил Украины не могут получить тела из-за распоряжения украинского командования, даже если смерть зафиксирована в госпитале. Из тысячи украинских военнослужащих, ранее обратившихся к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    18 августа 2025, 11:01
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник Стив Уиткофф рассказал о согласовании гарантий безопасности для Украины после переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, назвав их «прорывом».

    США якобы смогли добиться важных уступок от Путина на встрече на Аляске, рассказал спецпосланник Вашингтона Стив Уиткофф, передает Politico.

    По его словам, хотя Трампу не удалось добиться немедленного прекращения огня, реальные успехи связаны с возможностью предоставить Украине «гарантии безопасности, схожие со статьей 5 Устава НАТО». Эти договоренности, по словам Уиткоффа, стали «переломными».

    «Мы не думали, что близки к согласию о защите по типу статьи 5 со стороны США, закрепленной в законодательстве, при условиях мирного соглашения», – заявил Уиткофф в эфире CNN. Он отметил, что США и европейские страны согласовали формулировки, которые могут лечь в основу таких гарантий для Киева.

    Хотя после переговоров не было согласовано ни одного плана по новой встрече, Уиткофф сохраняет оптимизм. Он подчеркнул, что стороны впервые вышли на путь существенного сближения, чего не было в предыдущие годы. По его мнению, сейчас важно закрепить этот прогресс.

    Уиткофф добавил, что Трамп теперь готов обсуждать роль США в обеспечении мира и сдерживании будущих конфликтов на Украине.

    Перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом европейские участники «коалиции желающих» провели видеоконференцию и затронули вопросы гарантий безопасности для Украины.

    Кроме того, «коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий.

    19 августа 2025, 15:28
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News подчеркнул, что считает невозможным как возврат Крыма, так и присоединение Украины к НАТО.

    Президент США Дональд Трамп считает невозможными как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО, сообщает ТАСС. «Обе эти вещи невозможны», – отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал перспективу членства Украины в западном военном альянсе.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского.

    18 августа 2025, 13:29
    Мотоцикл «Урал» для жителя Аляски совпал с моделью Брэда Питта

    Мотоцикл «Урал» для жителя Аляски изготовили по особому заказу, как для Брэда Питта

    Мотоцикл «Урал» для жителя Аляски совпал с моделью Брэда Питта
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Флагманский мотоцикл «Урал» с коляской, подаренный президентом России Владимиром Путиным жителю Аляски, был выполнен в той же комплектации, что и эксклюзивная модель для Брэда Питта.

    Мотоцикл «Урал», который президент России Владимир Путин передал жителю Аляски Марку Уоррену, является флагманской моделью для бездорожья, сообщает ТАСС.

    Генеральный директор московского представительства Ирбитского мотоциклетного завода Денис Кузнецов отметил, что подарок идентичен модели, изготовленной для актера Брэда Питта – это Gear Up с приводом на коляску и экологическим стандартом Евро 5.

    Кузнецов заявил: «По факту модель такая же, как и у Брэда Питта – это Gear Up с приводом на коляску, флагман нашего завода, с экологическим стандартом Евро 5, для бездорожья. Мотоциклы «Урал» – одни из последних, которые производятся целиком из железа, сейчас все уходят на пластик, алюминий, а с металлом очень сложно работать. В наше время это ретроистория с каким-то флером, духом, за это, наверное, и ценятся наши модели».

    По информации агентства, каждая модель мотоцикла изготавливается под конкретного заказчика, но несмотря на сжатые сроки, «Урал» успели доставить из Екатеринбурга в Москву и отправить на Аляску.

    В модели установлен инжекторный мотор объемом 750 куб. см и тормоза Brembo.

    Ранее в репортаже ВГТРК рассказывалось о том, что у Уоррена возникли трудности с поиском запчастей для прежнего «Урала» из-за антироссийских санкций. После выхода сюжета российские дипломаты передали ему новый мотоцикл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал».

    Западные СМИ ранее назвали встречу лидеров России и США на Аляске «большой победой для Владимира Путина».

    20 августа 2025, 12:48
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины

    Дипломат Долгов: Европа настаивает на вводе войск на Украину, чтобы торпедировать мирные переговоры

    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения Европы о размещении контингента на Украине – провокационный разогрев информационного поля. Лидеры ЕС, делающие ставку на продолжение конфликта, таким образом стремятся сорвать урегулирование, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По его словам, лучшей гарантией безопасности Украины станет безъядерный и нейтральный статус страны.

    «Позиция России относительно присутствия контингента стран НАТО на Украине известна: для Москвы неприемлемо размещение иностранных сил. Тем не менее европейские политики продолжают педалировать идею о вводе своих войск в рамках мирного соглашения. Делают это они не просто так: их цель – торпедировать любые договоренности между российской и американской сторонами», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По словам собеседника, Брюссель делает ставку на конфликт, а мир ему не нужен, ведь в таком случае лидеры ЕС теряют источник финансового заработка и возможность заполучить дополнительные политические очки. «Поэтому тот же Эммануэль Макрон практически каждый день выступает с заявлениями, направленными на то, чтобы сбить нас с последовательной, уравновешенной и спокойной позиции», – указал дипломат.

    Вместе с тем никто из европейцев на деле не готов отправлять свои войска на Украину. Долгов напомнил, что ранее британские официальные лица рассматривали развертывание до 30 тыс. военнослужащих, позже эта цифра была сокращена. «Этого хватит на то, чтобы «обеспечить безопасность» полевой кухни», – иронично отметил спикер, назвав громогласные заявления Европы о контингентах «провокационным разогревом информационного поля».

    Кроме того, европейцы не станут предпринимать шаги по размещению войск без финального согласия со стороны Вашингтона, добавил собеседник. «Ни Владимир Зеленский, ни группа европейских политиков, которые приехали в Белый дом в понедельник, не обладают субъектностью. На этом фоне важна позиция Дональда Трампа и его администрации», – подчеркнул он, указав на продуктивные переговоры президентов России и США на Аляске, по итогам которых позиции сторон сблизились.

    «Лучшей гарантией безопасности Украины является ее возвращение к основам, которые были определены при обретении независимости. Речь идет о безъядерном и нейтральном статусе – отказе от участия в военных альянсах и от размещения иностранных баз на своей территории; обеспечении прав русского языка. Другими словами, Киеву следует вернуться к истокам и убрать все, что было привнесено за последние несколько десятков лет», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о готовности около десяти стран направить войска на Украину. По информации источников Bloomberg, в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности на первом этапе западные государства окажут помощь украинским военным в «обучении и подкреплении». Франция и Британия намерены отправить «сотни» своих солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

    На следующем этапе США будут делиться разведданными, помогать с поставками оружия и, возможно, с противовоздушной обороной, говорится в материале. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка американских сил на Украину не рассматривается, но Вашингтон может в рамках гарантий безопасности обеспечить защиту страны с воздуха.

    В ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с коллегами из Штатов, чтобы конкретизировать планы «по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий», сказано в заявлении британского правительства.

    Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске. Тогда Владимир Путин согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

    В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресечь дискуссии о вводе иностранных сил на Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону относительно гарантий безопасности и как Москва может повлиять на планы европейцев.

    19 августа 2025, 21:40
    США начали депортацию украинских беженцев

    Служба ICE в США выслала беженцев с Украины и показала фотографии

    США начали депортацию украинских беженцев
    @ @ICEgov

    Tекст: Денис Тельманов

    Иммиграционная служба США впервые опубликовала снимки процесса возвращения украинских беженцев на родину после депортации.

    Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) опубликовала в соцсетях  фотографии с депортацией украинских беженцев, передает ТАСС. На снимках запечатлены первые минуты возвращения украинских иностранцев на родину после высылки из США. В ICE подписали публикацию: «Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из США».

    Ранее, 15 августа, издание The Wall Street Journal сообщило, что десятки тысяч украинских беженцев могут быть депортированы из США, если они потеряют временный гуманитарный статус. По информации газеты, речь идет о значительном числе украинцев, находящихся в США на основании специальных виз и разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 120 тыс. украинских беженцев в Соединенных Штатах могут столкнуться с депортацией, если программа временной правовой защиты не будет продлена. Американские штаты попытались оспорить в суде условия получения федеральных грантов для помощи жертвам преступлений, которые были введены администрацией Трампа.

    18 августа 2025, 08:32
    Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
    Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин отправил американскому поклоннику мотоциклов «Урал» новый экземпляр, заменив старую технику, для которой не было запчастей, сообщил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.

    Путин сделал подарок жителю Аляски Марку Уоррену, который известен своей любовью к мотоциклам «Урал», передает РБК. По словам Леденева, новый мотоцикл был передан Уоррену через дипломатов по личному поручению главы государства.

    Уоррен испытывал сложности с обслуживанием своего предыдущего мотоцикла «Урал» из-за антироссийских санкций и не мог найти необходимые запчасти. Российские дипломаты нашли жителя Аляски и вручили ему новый мотоцикл.

    «Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи. Это потрясающе», – сказал Уоррен.

    В ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Трамп встретил президента России на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров.

    18 августа 2025, 23:48
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В коридоре Белого дома, рядом с залом, где находилась украинская делегация, повесили снимки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также фото со скандальной встречи Трампа и Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ.

    По сообщению украинских СМИ, всего на стене повесили четыре фото: два из них запечатлели скандальную встречу Трампа и Зеленского, состоявшуюся в феврале, а еще два – моменты с саммита Путина и Трампа на Аляске, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп и Зеленский провели беседу в Овальном кабинете. Позднее к переговорам присоединились европейские лидеры.

    18 августа 2025, 17:39
    Зеленский провел встречи в США без делового костюма

    Зеленский появился на встрече с Келлогом в черной футболке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выбрал черную футболку для встречи с представителем США, выделяясь на фоне участников переговоров, придерживавшихся официального стиля.

    Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в отеле недалеко от Белого дома, сообщает телеканал «Рада», на который ссылается ТАСС.

    Украинский президент был одет в черную футболку, отказавшись от делового костюма. На встрече с ним присутствовали глава его администрации Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и замглавы офиса Павел Палиса. Из всей делегации только Умеров выбрал классический костюм.

    Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский не планирует надевать костюм и на запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме подобную манеру одежды расценили как неуважение, однако Зеленский предпочтет черный пиджак, как это уже было на июньском саммите НАТО в Нидерландах.

    В феврале Зеленский также отличился неформальным стилем, появившись на встрече с Трампом в черном свитере и штанах. Тогда американский лидер с иронией заявил, что Зеленский «принарядился».

    На вопрос журналиста о причинах отказа от классического костюма Зеленский ответил, что носить деловой костюм начнет после окончания конфликта и, возможно, он будет дороже, чем у журналиста.

    Позднее между Трампом и Зеленским произошла перепалка по поводу проявления уважения к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс указал, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что играть нужно только «на победу» перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме.

    Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с Дональдом Трампом. Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    19 августа 2025, 11:40
    Рар: Трамп гнет свою линию по Украине, не считаясь с европейцами
    Рар: Трамп гнет свою линию по Украине, не считаясь с европейцами
    @ REUTERS/Alexander Drago

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп всерьез намерен добиться мирного соглашения, а европейцы, хотя и скрипя зубами, но вынуждены этому следовать. Владимир Зеленский же наблюдает за тем, в чью пользу склонится часа весов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа, Зеленского и представителей европейских стран по Украине.

    «Переговоры в Вашингтоне продвинули ситуацию на Украине к завершению конфликта, но еще не к мирному договору. Дональд Трамп явно старается добиться не только перемирия на фронте, но и подписания итогового соглашения», – говорит германский политолог Александр Рар. И, по его словам, «европейцы скрипя зубами следуют этому».

    «В Европе нет полного взаимопонимания, присутствует скрытое отвержение плана Трампа, неохота разговаривать с Владимиром Путиным. Тем временем Владимир Зеленский смотрит, на чью сторону склонится часа весов. Он понимает, что коллективный Запад хочет конца войны и что достичь этого без серьезных уступок Киева невозможно», – продолжает аналитик.

    «Впрочем, Трамп пробивает свою линию, особенно не считаясь с европейцами. Он против членства Украины в НАТО, пытается свалить все будущие проблемы Киева на Евросоюз. Сам глава Белого дома, судя по всему, теперь завершит свое успешное миротворчество саммитом Путина и Зеленского. При этом европейцы хотят хотя бы косвенно в нем поучаствовать, предлагая одну из европейских стран для исторической встречи», – рассуждает спикер.

    В заключении Рар допустил, что «такая встреча не за горами». «Вся загвоздка в том, согласится ли Украина на территориальные уступки», – резюмировал он.

    «Большой день» в Белом доме, организованный Дональдом Трампом, завершился без скандалов. Напомним, в понедельник в Вашингтоне состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что завершения конфликта на Украине хотят все, но пока оценить сроки невозможно.

    Он также заявил о возможности урегулировать ситуацию без прекращения огня. «В примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине, но только в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан. В ответ на это глава Белого дома иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!».

    После переговоров Трампа и Зеленского прошла расширенная встреча, где к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Трамп считает, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. По его мнению, Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык, и Киеву ничего не угрожает. «Я думаю, что европейские государства возьмут на себя большую часть нагрузки. Мы им поможем и обеспечим прочную безопасность», – подчеркнул он, имея в виду потенциальные договоренности, касающиеся обеспечения безопасности Украины.

    «Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения», – добавил президент США. Сам Зеленский заявил, что будет обсуждать территориальный вопрос только с Путиным. На брифинге после переговоров с Трампом он сказал, что Украина готова к встрече с Россией на высшем уровне без предварительных условий.

    Глава Белого дома после встречи с Зеленским и европейскими политиками позвонил президенту России. Он сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. Место, где пройдет встреча, будет определено позже, написал Трамп и уточнил: после переговоров Москвы и Киева состоится трехсторонняя встреча – с его участием.

    Примечательно, что Макрон уже предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров. По его мнению, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможен более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    В Кремле при этом заявили, что российский и американский лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и обсудили идею о том, «что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей сторон».

