Германия подняла в небо истребители из-за российского Ил-20М над Балтикой

Tекст: Антон Антонов

Источники Bild заявили, что в пятницу утром радары НАТО засекли российский Ил-20М. Самолет вылетел из Калининграда и двигался якобы с выключенными транспондерами, не выходя на радиосвязь, передает ТАСС.

С авиабазы в Лаге были подняты два истребителя Eurofighter. Они установили визуальный контакт с Ил-20М в 100 км от побережья Германии. Как пишет Bild, самолет не развернулся при приближении истребителей и продолжил курс на запад. Примерно в 40 км от острова Узедом Ил-20М сменил направление и ушел на север, не нарушив воздушное пространство Германии, сообщает Bild.

Издание также указывает, что это девятый случай в 2025 году, когда истребители НАТО поднимаются по тревоге из-за российских самолетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Польша заявила о «перехвате» российского Ил-20 над Балтикой. Минобороны России регулярно подчеркивает, что все полеты российских военных летательных аппаратов осуществляются строго в рамках международных норм использования воздушного пространства.