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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    23 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    14 комментариев
    27 июня 2025, 23:25 • Новости дня

    Германия подняла в небо истребители из-за российского Ил-20М над Балтикой

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии два истребителя Eurofighter были подняты в небо из-за российского самолета Ил-20М, который летел над Балтийским морем, пишет Bild.

    Источники Bild заявили, что в пятницу утром радары НАТО засекли российский Ил-20М. Самолет вылетел из Калининграда и двигался якобы с выключенными транспондерами, не выходя на радиосвязь, передает ТАСС.

    С авиабазы в Лаге были подняты два истребителя Eurofighter. Они установили визуальный контакт с Ил-20М в 100 км от побережья Германии. Как пишет Bild, самолет не развернулся при приближении истребителей и продолжил курс на запад. Примерно в 40 км от острова Узедом Ил-20М сменил направление и ушел на север, не нарушив воздушное пространство Германии, сообщает Bild.

    Издание также указывает, что это девятый случай в 2025 году, когда истребители НАТО поднимаются по тревоге из-за российских самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Польша заявила о «перехвате» российского Ил-20 над Балтикой. Минобороны России регулярно подчеркивает, что все полеты российских военных летательных аппаратов осуществляются строго в рамках международных норм использования воздушного пространства.

    27 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава германской дипмиссии в Москве Александер Ламбсдорф временно вышел из здания МИД России, объяснив это необходимостью попить кофе.

    Ламбсдорф, ранее вызванный в МИД России, временно покинул здание министерства, передает ТАСС. «Посол Германии покинул МИД. Временно. Пошел искать переводчика», – сообщило агентство со ссылкой на источник.

    Дипломат пообещал вернуться примерно через час, объяснив свой уход так: «Я вернусь примерно через час, у меня будет встреча в МИД. А сейчас я пойду пить кофе». Посол отметил, что готов прокомментировать итоги общения с российским министерством только после возвращения на встречу.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 15:54 • Новости дня
    Захарова объяснила неосведомленность Мерца о вызове посла ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который сообщил, что ему неизвестны причины вызова посла ФРГ Александера Ламбсдорфа в российское министерство иностранных дел.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что за сутки до этого было официально объявлено о причинах вызова – это третирование российских журналистов в Германии и ответные меры со стороны России.

    По словам Захаровой, посол Германии в Москве не владеет русским языком и обратился за помощью переводчика при посещении российского МИД. Она предположила, что немецкие дипломаты не смогли донести до канцлера Мерца информацию, так как не перевели ее на немецкий язык.

    «Сутки назад было заявлено, что причина вызова – третирование в ФРГ российских журналистов и ответные меры российской стороны. Но, учитывая, что, как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошел за переводчиком, то и своему канцлеру немецкие дипломаты вчерашнюю информацию, видимо, не перевели», – написала дипломат.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 20:20 • Видео
    У Трампа отнимают победу в Иране

    Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

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    27 июня 2025, 14:19 • Новости дня
    Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»

    Politico: Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»

    Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил мнение о перспективах канцлера Германии Фридриха Мерца занять ведущую роль в Евросоюзе, отметив его амбиции в сфере обороны.

    Барт де Вевер считает, что Мерц в будущем может стать «новым папочкой» Евросоюза, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    В публикации уточняется, что де Вевер отмечал амбициозность Мерца в вопросах, связанных с обороной Европы.

    «В будущем у ЕС может появиться новый папочка в лице лидера Германии Мерца», – приводит издание слова политика.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». После этого в официальном аккаунте Белого дома появилось видео с прибытием Трампа в Гаагу под популярную песню Daddy's home.

    Позже Рютте заявил, что не называл Трампа «папочкой».

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    27 июня 2025, 15:47 • Новости дня
    В МИД указали на нестыковки НАТО при расчете сроков «российской угрозы»

    Масленников раскритиковал логику и арифметику мифа НАТО о нападении России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор департамента европейских проблем МИД России отметил нестыковки в заявлениях НАТО об угрозе нападения России к 2030 году.

    Владислав Масленников, директор департамента европейских проблем МИД России, заявил, что арифметика НАТО в вопросе угрозы нападения России к 2030 году не выдерживает критики, передает ТАСС. Он подчеркнул, что запугивание российской угрозой используется альянсом как способ мобилизовать страны блока на увеличение военных расходов до 5% к 2035 году.

    Масленников отметил: «В принципе складывается впечатление, что запугивание российской угрозой – это единственный действенный способ заставить страны НАТО… взять на себя ответственность за свою безопасность». Дипломат также задался вопросом, почему при заявленной угрозе к 2030 году Евросоюз планирует быть готовым к ней только к 2035 году, назвав такую логику и арифметику альянса неубедительными.

    Ранее Масленников заявил, что Североатлантический альянс активно готовится к возможному конфликту с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва располагает достаточными средствами для обеспечения национальной безопасности, несмотря на увеличение оборонных расходов НАТО до 5%.

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    27 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    Кремль оценил планы Эстонии принять самолеты НАТО с ядерным оружием
    Кремль оценил планы Эстонии принять самолеты НАТО с ядерным оружием
    @ Tech. Sgt. Joshua Williams/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Намерение Эстонии принимать на своей территории самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, представляет непосредственную опасность для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, планы Эстонии размещать на своей территории самолеты НАТО, которые могут нести ядерное оружие, представляют прямую угрозу для России. «Конечно, это непосредственная опасность», – подчеркнул Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, передает РИА «Новости».

    Ранее власти Эстонии заявили о готовности принимать на своей территории истребители союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки, включая F-35.

    Британия ранее решила приобрести не менее 12 самолетов-носителей ядерного оружия F-35A.

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    27 июня 2025, 15:37 • Новости дня
    В МИД объяснили бегство посла Германии из министерства

    Посол Германии не понял разговор в МИД из-за плохого русского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф столкнулся с трудностями восприятия речи из-за недостаточного знания языка во время встречи в российском МИД и спешно покинул здание.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Русским владеет настолько плохо, что не понял, о чем говорят», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 15:45 • Новости дня
    Посол Германии вернулся в здание МИД России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф вновь прибыл в здание МИД России.

    Дипломат ранее находился в министерстве примерно 10 минут, после чего покинул здание примерно на 40 минут, передает ТАСС.

    Ламбсдорф рассказал, что ранее предполагалось проведение встречи на английском языке, однако позже ему сообщили о необходимости общения на русском. «Сейчас присутствует наш переводчик, и мы рады встретиться», – отметил он.

    В МИД России сообщили о намерении объявить послу Германии об ответных мерах Москвы в связи с преследованием российских журналистов на территории Германии.

    Ранее сообщалось, что посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф столкнулся с трудностями восприятия речи из-за недостаточного знания языка во время встречи в российском МИД и спешно покинул здание.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    В пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 14:56 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах ФРГ изменить закон для «Северного потока – 2»

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Германии рассматривает возможность изменения закона о внешней торговле для предотвращения возможной покупки компании-оператора газопровода «Северный поток – 2», пишет Reuters.

    Агентство отмечает, что такие шаги обсуждаются с целью исключить перспективу эксплуатации трубопровода в будущем, передает РИА «Новости».

    Немецкие власти стремятся заблокировать возобновление работы газопровода. При этом издание подчеркивает, что в настоящее время вопрос собственности на трубопроводы рассматривается судом в швейцарском кантоне Цуг, что не предоставляет ФРГ правовых оснований для остановки возможной сделки по продаже оператора.

    Напомним, в ходе проверки фонда, поддерживавшего строительство «Северного потока», власти Германии не выявили каких-либо преступлений или финансовых нарушений.

    Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что поставки российского газа по «Северному потоку» и «Северному потоку – 2» могут стать основой для возобновления переговоров по Украине и способствовать стабилизации экономики Германии.

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    27 июня 2025, 15:30 • Новости дня
    Наемнику из Германии Лихсу вынесли приговор

    Суд ДНР заочно приговорил наемника Лихса к 14 годам колони

    Tекст: Денис Тельманов

    Филипп Лихс, объявленный в международный розыск, обвинен в участии в боевых действиях против ВС России и признан виновным.

    Приговор гражданину Германии Филиппу Лихсу заочно вынес Верховный суд ДНР, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил, что доказательства его вины признаны достаточными для назначения наказания.

    Лихса признали виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте по статье 359 УК РФ и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

    По информации Генпрокуратуры, Лихс с апреля 2022 года находился на Украине, где занимался доставкой амуниции, медикаментов и предметов первой необходимости для ВСУ. В сентябре 2023 года он вступил в ряды «Интернационального легиона», прошел военную подготовку, получил оружие и участвовал в боях против ВС России.

    Уже через восемь дней после вступления в легион Лихс самовольно покинул подразделение и был объявлен на Украине в розыск. Договорные выплаты он не получил. Также сообщалось о взаимодействии Лихса с центром приема украинских беженцев в польском селе Медыка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование 59 дел против иностранных наемников, участвовавших в боях на стороне ВСУ, и вынес 27 приговоров, включая заочные. Верховный суд ДНР приговорил гражданина США Троя Оффенбекера к 14 годам колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был осужден в России на 13 с половиной лет тюрьмы за службу в признанном террористическим полку на Украине. Бельгийский наемник Мартин Жак, воевавший на стороне Киева, получил 14 лет колонии строгого режима и объявлен в международный розыск.

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    27 июня 2025, 12:01 • Новости дня
    МИД заявил о подготовке НАТО к конфликту с Россией

    Директор департамента МИД рассказал о военных планах НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат сообщил о планах НАТО существенно увеличить военный потенциал и реализовать новые оборонные проекты на фоне итогов саммита альянса.

    Североатлантический альянс активно готовится к возможному конфликту с Россией, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников на дискуссии клуба «Валдай», передает ТАСС.

    По словам Масленникова, на саммите НАТО, прошедшем в Гааге 24–25 июня, была одобрена программа перевооружения альянса, предусматривающая кратное наращивание военных потенциалов и производство вооружения.

    Он подчеркнул, что, помимо этого, принято решение о практической реализации региональных планов обороны, разработанных в 2023 году. Эти планы направлены на отражение возможного российского нападения на страны НАТО. Масленников отметил: «Североатлантический альянс действительно, и мы это видим, активно готовится к возможному конфликту с нашей страной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Владимир Мединский допустил возможность диалога с генсеком НАТО Марком Рютте о вопросах истории Малороссии и Войска Запорожского.

    Ранее европейские лидеры на саммите в Брюсселе раскритиковали премьера Испании Педро Санчеса за отказ выделять 5% ВВП на оборону, как требует НАТО.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен быть способен выпускать 3 млн дронов в год с учетом возможного конфликта с Россией.

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    27 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Посол Германии вызван в МИД из-за преследования журналистов

    Tекст: Александра Юдина

    В пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

    В российском МИД сообщили, что немецкий посол Александер Ламбсдорф вызван в ведомство в пятницу, передает ТАСС.

    Представители министерства уточнили, что ему объявят об ответных мерах, связанных с преследованием представителей российских СМИ в Германии.

    В МИД отметили, что подобные действия станут реакцией на ограничения, которые были введены в отношении российских журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России рассматривает меры против немецких журналистов из-за преследования главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

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    27 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Иран назвал поддержку Мерца «агрессии» Израиля неуважением к народу Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал поддержку канцлером Германии Фридрихом Мерцем «агрессии» Израиля проявлением неуважения к собственному народу и памяти о Второй мировой войне.

    По словам Багаи, канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживая действия Израиля против Ирана, проявил неуважение к народу Германии и памяти о событиях Второй мировой войны, передает ТАСС.

    По его словам, «канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживая действия агрессора, совершающего геноцид, все больше отдаляется от правильной стороны истории.

    Дипломат также отметил, что для государственного деятеля «недопустимо игнорировать нарушающие международное право акты агрессии и оправдывать такое преступление».

    Багаи добавил, что руководитель страны с историческим наследием Берлина 1945 года, пренебрегающий принципом «нет войне» и поддерживающий агрессию, военные преступления и геноцид, не только удаляется от исторической правды, но и демонстрирует неуважение к коллективной памяти нации. Он также напомнил, что Иран не забудет поставки химического оружия Саддаму Хусейну во время ирано-иракской войны и добавил, что история не прощает подобных поступков.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Напомним, Фридрих Мерц заявил, что операция Израиля против Ирана – «грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Он выразил уважение к израильской армии и руководству, отметив, что не видит оснований для критики ударов Израиля и США по Ирану.

    Группа известных политиков и представителей культуры ФРГ направила обращение в прокуратуру с требованием расследовать заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Мерца самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

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    27 июня 2025, 11:03 • Новости дня
    Bloomberg: В ЕС раскритиковали премьера Испании за отказ поддержать цель НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Во время закрытых обсуждений на саммите в Брюсселе европейские лидеры раскритиковали Санчеса за отказ Испании выделять 5% ВВП на оборону, как того требует НАТО, пишет Bloomberg.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что был расстроен отсутствием энтузиазма у некоторых стран по этому поводу. Другие участники дискуссии отмечали, что трудно убедить избирателей тратить средства на оборону в странах, находящихся далеко от России, и выражали сомнения в достижимости цели 5%, передает Bloomberg.

    Некоторые подчеркивали необходимость единства в вопросах безопасности. Высокопоставленный чиновник заявил о необходимости восстановить доверие после дискуссий на саммите НАТО.

    Также сообщалось, что среди европейских лидеров существует мнение о недостаточной готовности Испании к обороне, хотя подобные проблемы есть и у других стран.

    После встречи Санчес сообщил журналистам, что его позиция по НАТО или конфликт с Трампом не обсуждались другими лидерами.

    Ранее газета Financial Times заявила, что европейские представители столкнулись с трудностями при попытке увеличить оборонный бюджет альянса до 5% ВВП к 2032 году.

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    27 июня 2025, 12:22 • Новости дня
    Сирийца в Германии обвинили в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкая федеральная прокуратура предъявила обвинения сирийцу, который, по версии следствия, содействовал подготовке теракта на концерте певицы Тейлор Свифт, который планировался в Вене в августе 2024 года.

    Организаторы отменили все три концерта после того, как полиция задержала 19-летнего подозреваемого, готовившего нападение с использованием взрывного устройства у концертной площадки, передает ТАСС.

    Позднее были задержаны и его сообщники, включая сотрудника венского стадиона «Эрнст Хаппель».

    Согласно материалам следствия, сириец был сторонником идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и поддерживал связь с подростком из Австрии, который непосредственно планировал взрыв.

    «Обвиняемый помог собрать взрывное устройство, в частности, переводил с арабского языка инструкции по изготовлению бомб и установил контакт с членом ИГ за рубежом через интернет. Кроме того, обвиняемый отправил подростку текст присяги на верность ИГ, который тот использовал для вступления в организацию», – указали в немецком надзорном ведомстве.

    В августе 2024 года подозреваемый в планировании теракта на концерте американской поп-звезды Тейлор Свифт в Вене признал свою вину.

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    27 июня 2025, 22:51 • Новости дня
    Россия денонсировала соглашение со Швецией об обмене данными по ядерным установкам

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России денонсировало соглашение со Швецией об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в Стокгольме 13 января 1988 года.

    Россия денонсирует соглашение со Швецией об обмене данными по ядерным установкам, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

    Речь идет о документе, заключенном между правительством СССР и правительством Швеции в январе 1988 года в Стокгольме.

    В тексте распоряжения прямо указано: «Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в Стокгольме 13 января 1988 года».

    Российскому МИД поручено официально уведомить шведскую сторону о принятом решении. Причины расторжения соглашения в распоряжении не уточняются.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил активизацию военной деятельности стран НАТО у российских границ после вступления Финляндии и Швеции в альянс.

    В Кремле назвали НАТО инструментом агрессии и конфронтации.

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      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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