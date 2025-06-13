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    Нападением на Иран Израиль взвинтил ставки на Ближнем Востоке
    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю
    Балицкий заявил о вынужденном решении Киева забрать тела солдат ВСУ
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    ПВО Иордании сбила вошедшие в воздушное пространство страны ракеты и дроны
    Посол США в Турции процитировал халифа Омейядов в связи с атаками на Иран
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    15 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    27 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    13 июня 2025, 18:49 • Новости дня

    Польша заявила о «перехвате» российского Ил-20 над Балтикой

    Польша обвинила Ил-20 в нарушении воздушного пространства на Балтикой

    Tекст: Вера Басилая

    Британские истребители, дислоцированные в Польше, были подняты в воздух после того, как российский Ил-20 якобы пересек воздушную границу страны над Балтийским морем на глубину 2 км, сообщило оперативное командование ВС Польши.

    Оперативное командование ВС Польши сообщило о «перехвате» российского разведывательного самолета Ил-20 британскими истребителями, передает ТАСС.

    По их словам, инцидент произошел 13 июня в 10:50 по местному времени, когда Ил-20 якобы нарушил воздушное пространство Польши над Балтикой и углубился на два километра.

    В заявлении военных отмечается, что в ответ были подняты британские истребители, которые перехватили и идентифицировали российский самолет, после чего Ил-20 покинул территорию Польши.

    В Министерстве обороны России ранее подчеркивали, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Ранее польские истребители поднимались на перехват российского Су-24 над Балтикой.

    В начале мая Польша объявила об операции по «защите» неба над Балтийским морем и задействовала новые патрульные миссии самолетов и вертолетов.

    13 июня 2025, 06:04 • Новости дня
    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения

    Военкор Сладков допустил образование Днепропетровской и Сумской республик

    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    После освобождения российской армией Днепропетровска и Сум на их территории могут возникнуть народные республики, считает военкор Александр Сладков, ссылаясь на предположения украинских экспертов.

    «Начинается гадание на кофейной гуще: будем мы брать Днепропетровск, или будем брать Сумы. Тут может быть другой поворот – Днепропетровская и Сумская народные республики, украинские эксперты уже говорят об этом, и я с ними согласен», – написал он в Telegram-канале.

    Сладков добавил, что торопиться не стоит, даже несмотря на то, как украинцы подзадоривают, подчеркивая, что «русские ни одного украинского областного центра не взяли».

    «Думаю, торопиться не стоит, обвал ВСУ и большое движение вперед у МО РФ еще впереди», – написал он.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области.

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    12 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Захарова вспомнила Гоголя после недовольства главы МИД Украины из-за Дня России

    Захарова: Сибигу должны огорчить рефрижераторы с украинцами, а не поздравления с Днем России

    Захарова вспомнила Гоголя после недовольства главы МИД Украины из-за Дня России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала главу МИД Украины Андрея Сибигу за недовольство поздравлениями с Днем России, напомнив о печальной ситуации с телами украинских военных.

    Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, в своем Telegram-канале. Сибига заявлял, что ему «особенно неприятно» читать новости о поздравлениях с Днем России от представителей ряда стран.

    По ее мнению, нормальным было бы огорчаться из-за того, что Владимир Зеленский не позволяют забирать тела погибших украинских военных для достойного погребения. Она добавила: «Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе. Гоголь, конечно, был гением – все описал».

    Таким образом Захарова раскритиковала реакцию украинского дипломата, противопоставив ее человеческому отношению к трагическим событиям на Украине.

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России в письменном заявлении.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал это поздравление «знаковым разрывом» с предыдущей администрацией.

    Поздравление США с Днем России стало первым с начала конфликта на Украине и свидетельствует о перемене отношений между странами.

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    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    13 июня 2025, 01:06 • Новости дня
    Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину

    Депутат Чепа признался в «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину

    Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Поездка президента Сербии Александра Вучича на саммит Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе стала проявлением многовекторности позиции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

    По его словам, такая поездка не могла не оставить у России горького послевкусия.

    «Конечно, (поездка) оставила. Несомненно. Считаю, что этот визит, наверное, –  попытка показать «хорошее лицо» перед Западом», – передает ТАСС слова депутата.

    Чепа считает, что поездка была проявлением «многовекторности, причем, когда векторы диаметрально противоположны».

    Депутат добавил, что после подобных действий «из всего делаются определенные выводы» для российско-сербских отношений.

    Вучич, в свою очередь, отказался подписывать антироссийскую декларацию на саммите в Одессе и отверг обвинения в предательстве, подчеркнув, что Сербия не поддерживает инициативы против России.

    Напомним, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Он пообещал  продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

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    13 июня 2025, 01:36 • Новости дня
    Пушков рассказал, как Грузия предложила фон дер Ляйен «курить бамбук»

    Сенатор Пушков объяснил, почему ЕС боится и завидует Грузии

    Пушков рассказал, как Грузия предложила фон дер Ляйен «курить бамбук»
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Грузия первой из стран-кандидатов в Евросоюз отказалась следовать предписаниям Брюсселя, и теперь ее боятся и ей завидуют страны ЕС, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале, где объяснил, почему так произошло.

    «Повторение майдана в Тбилиси Евросоюзу не удалось. И не случайно, по свидетельству Виктора Орбана, сейчас в ЕС боятся Грузии и завидуют состоянию ее экономики. Власти Грузии сделали ставку на интересы своей страны, а не брюссельской либеральной диктатуры и выиграли», – написал он.

    Пушков пояснил: Грузия первой из стран-кандидатов в Евросоюз отказалась следовать предписаниям Брюсселя как во внутренней, так и внешней политике.

    «Урсуле фон дер Ляйен, с ее воинственными рекомендациями, неоязыческими ценностями и неуемной агрессивностью в отношении России, было вежливо, но твердо предложено «покурить бамбук», – отметил сенатор.

    Он добавил, что хваленые рычаги фон дер Ляйен по фальсификации выборов с Грузией не сработали, хотя выборы там прошли наперекор ее желаниям, а ее ставленницу Зурабишвили на них «прокатили», причем с ветерком, написал Пушков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в грузинском парламенте не смогли утвердить «группы дружбы» с прибалтийскими странами, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

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    13 июня 2025, 10:40 • Новости дня
    ПВО Иордании сбила вошедшие в воздушное пространство страны ракеты и дроны
    ПВО Иордании сбила вошедшие в воздушное пространство страны ракеты и дроны
    @ Hamza Ali/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пятницу утром иорданские военные перехватили несколько ракет и беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство страны.

    Как пишет государственное информагентство Petra со ссылкой на источник в Главном командовании ВС, военные самолеты были приведены в состояние повышенной боевой готовности для защиты неба над страной, передает ТАСС.

    При этом не уточняется, из какой страны были запущены сбитые ракеты и беспилотники.

    Напомним, ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар». Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей. Сообщалось, что Иран направил к Израилю более сотни беспилотников.

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    12 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Губернатор Флориды дал жителям право сбивать протестующих

    Newsweek: Жители Флориды получили право сбивать протестующих автомобилями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители штата имеют право сбивать протестующих, если те угрожают их безопасности.

    Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что флоридцы имеют право сбивать протестующих своими автомобилями, если им необходимо «спасаться бегством ради собственной безопасности», передает Newsweek.

    В интервью The Rubin Report Десантис сказал: «У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете по одной из этих улиц и толпа подходит и окружает ваш автомобиль и угрожает вам, вы имеете право спасаться бегством ради собственной безопасности. И поэтому, если вы уезжаете и сбиваете одного из этих людей, это их вина, что они посягают на вас».

    Молли Бест, заместитель пресс-секретаря исполнительной канцелярии губернатора Флориды, заявила Newsweek: «Во Флориде насилие не допускается, и жители имеют право защищать себя и свои семьи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом прокомментировал решение президента Дональда Трампа направить Национальную гвардию на подавление протестов, связанных с рейдами ICE.

    Власти Техаса приняли решение разместить национальную гвардию по всему штату для предотвращения беспорядков и ущерба.

    Министр обороны США Пит Хегсет выступил за расширение роли Национальной гвардии для обеспечения внутренней безопасности на фоне массовых протестов.

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    13 июня 2025, 03:24 • Новости дня
    ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар»

    Глава Минобороны Израиля заявил о нанесении по Ирану превентивного удара

    ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар»
    @ Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака, пишет Ynet.

    «После упреждающего удара государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль и его гражданское население», – приводит слова министра обороны Израиля портал Ynet.

    Глава израильского Минобороны Исраэль Кац объявил, что «немедленно объявляет особое положение на территории страны, призвав тыл активировать по стране особое положение, а население оставаться в защищенных зонах.

    По информации телеканала Al Jazeera, превентивный удар был нанесен по десяткам военных целей в различных районах Ирана, заявил представитель израильской армии.

    Израиль пытается устранить высокопоставленных чиновников в Тегеране. В аэропорту имама Хомейни в Тегеране все авиарейсы приостановлены», – сказано в Telegram-канале Al Jazeera.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами пула Белого дома, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике запланирован на воскресенье, 15 июня. При этом CBS сообщал, что американские чиновники получили информацию о том, что Израиль готов провести военную операцию против Ирана.

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    13 июня 2025, 05:34 • Новости дня
    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»

    Военкор Федоров рассказал о «дрон-светофорах» ВСУ на дорогах СВО

    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    ВСУ стали устанавливать вдоль дорог «дрон-светофоры», которые реагируют на наличие беспилотников в небе и сообщают, чистое оно или стоит приготовиться к атаке БПЛА, сообщил военный корреспондент Кирилл Федоров в Telegram-канале.

    «Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и «светофоры» являются легитимной целью для уничтожения», – написал военкор.

    К посту он прикрепил фото «дрон-светофора», который выглядит, как тренога с прямоугольной черной пластиной, как обычный светофор, с защитной крышей сверху и по бокам. Внизу прямоугольника надпись «Небо чистое».

    О технической начинке изобретения не известно, возможно, его нет и вся чудо-конструкция – не более, чем натянутая светоотражающая пленка, которая отражает часть неба и позволяет видеть БПЛА при наличии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на совещании по теме вооружений указал на необходимость оперативного развертывания и совершенствования войск беспилотных систем как отдельного рода войск.

    Производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое. В разработке беспилотников принимают участие более 600 компаний.

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    13 июня 2025, 13:40 • Новости дня
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

    В сообщении в своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что его предупреждения о возможности ядерного противостояния не являются преувеличением. По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует реальность и скорость возникновения подобных угроз.

    «Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» – написал он.

    Ранее посол Израиля во Франции Джошуа Зарка заявил, что израильская операция против Ирана, нацеленная на уничтожение ядерной инфраструктуры, может завершиться в течение нескольких дней без перехода к долгосрочному военному конфликту.

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    13 июня 2025, 15:10 • Новости дня
    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю

    Press TV: Иран готовит удар по военным объектам Израиля

    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю
    @ Kobi Gideon/Gpo/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответный удар по израильским объектам может быть нанесен Ираном по главной базе ВМС в Хайфе и штабам в Тель-Авиве, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на источники.

    По информации Press TV, база ВМС Израиля в Хайфе и штаб-квартиры израильских военных и разведывательных служб в Тель-Авиве определены как ключевые мишени для возможной атаки Ирана в ответ на недавние удары Израиля по Исламской республике, передает ТАСС. По данным источников телеканала, ответ Тегерана считается «неизбежным» и готовится в ближайшее время.

    Отмечается, что база ВМС в Хайфе считается главным пунктом базирования израильских военно-морских сил на Средиземном море, включает в себя значительную военную инфраструктуру и собственную верфь. Как уточняет телеканал, ежегодно в среднем 20 американских военных кораблей заходят в порт этой базы.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории. Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.

    Комментарии (14)
    13 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
    Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС нанесли новые удары по иранским ядерным объектам и прилегающим районам.

    Израиль вновь атаковал завод по обогащению урана в иранском Натанзе, передает ТАСС. По сообщениям иранского государственного телевидения, удары были также нанесены по окрестностям городов Тебриз и Шираз.

    В результате атак никто не пострадал, ущерб оказался незначительным, сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. «К счастью, у нас нет жертв и информации об ущербе. Большая часть ущерба поверхностная. И Натанз, и Фордо находятся глубоко под землей», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Власти Ирана заверили, что критические объекты, включая ядерные комплексы, продолжают функционировать в штатном режиме. Местные СМИ отметили, что воздушная тревога в нескольких районах страны была объявлена после начала атак.

    До этого сообщалось, что в иранском Натанзе объект по обогащению урана получил повреждения в результате атаки, утечки радиации или химикатов за пределы завода не обнаружено.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Комментарии (13)
    13 июня 2025, 11:00 • Новости дня
    Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о спасении
    Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о спасении
    @ UNI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Британии индийского происхождения Вишваш Кумар выжил в катастрофе Boeing 787 в Индии и поделился деталями происшествия и своего спасения.

    Кумар, рассказал о своем спасении телеканалу DD News, передает ТАСС. Он отметил, что не понимает, как остался в живых, и что его спасение называют чудом, поскольку все остальные пассажиры и члены экипажа погибли.

    Кумар сообщил, что занимал место 11A возле аварийного выхода, и описал, как после взлета самолет «застрял» в воздухе, а затем врезался в здание. «Я даже не могу поверить, что я выжил. На мгновение мне показалось, что я тоже умру. Но когда я открыл глаза и огляделся, я понял, что жив. Я до сих пор не могу понять, как я выжил», – рассказал он.

    По словам Кумара, его левая рука была обожжена в пожаре после аварии, а люди рядом с ним погибли на его глазах. Он увидел аварийный выход и решил попытаться выбраться, после чего ему удалось спастись.

    Напомним, число жертв авиакатастрофы пассажирского Boeing 787 Dreamliner на западе Индии превысило 310, среди погибших есть находившиеся на земле. В результате катастрофы один человек остался в живых.

    В сети появилась запись, на которой зафиксирован момент крушения пассажирского Boeing вскоре после взлета из индийского аэропорта.

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    13 июня 2025, 06:32 • Новости дня
    После удара Израиля по Ирану погибли главком КСИР и начальник генштаба

    Tasnim: Главком КСИР Салами и командир главным штабом Рашид погибли в Иране

    После удара Израиля по Ирану погибли главком КСИР и начальник генштаба
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид с сыном, передает агентство Tasnim.

    «Сегодня, в пятницу, на рассвете сионистский режим атаковал Тегеран и некоторые районы страны. Во время этого нападения принял мученическую смерть генерал-майор Хоссейн Салами, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), – сказано в сообщении агентства.

    Там добавили, что генерал-майор Голам Али Рашид, командующий центральным штабом, и его сын также погибли во время атаки Израиля на Тегеран. Это же подтвердил Telegram-канал КСИР.

    По данным агентства Reuters, израильские удары по Ирану, вероятно, убили членов иранского генерального штаба, включая начальника генштаба и нескольких ведущих ученых-атомщиков, заявил представитель израильского министерства обороны.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, иранский телеканал сообщил о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Администрация американского президента Трампа сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.


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    13 июня 2025, 09:31 • Новости дня
    Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей
    Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран объявил о намерении отреагировать на удары Израиля, которые привели к гибели гражданских, военных и ученых на территории Ирана.

    Заявление правительства Ирана о готовности жестко ответить на действия Израиля опубликовало агентство ТАСС. Власти страны подчеркнули, что удары Израиля по иранской территории привели к гибели гражданских лиц, в том числе ученых, и военных.

    В официальном заявлении говорится: «Сегодня все мы, народ, правительство и руководство Ирана, можем громко и решительно заявить, что сионисты – террористы и агрессоры. Мы имеем полное право на ответ и дадим его. Без всяких внутренних разногласий мы дадим жесткий ответ этому террористическому режиму».

    В документе отмечено, что позиция иранского общества и властей по вопросу о необходимости ответа на атаку полностью совпадает, и внутренний консенсус по этому поводу достигнут.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

    В результате нападения Израиля на территорию Ирана были убиты шесть специалистов, связанных с ядерной программой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

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    13 июня 2025, 11:50 • Новости дня
    Эксперт заявил о рисках большой войны на всем Ближнем Востоке

    Востоковед Тарасов: Нападение Израиля на Иран не имеет оправдания

    Эксперт заявил о рисках большой войны на всем Ближнем Востоке
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удары Израиля по территории Ирана – это провокация, которая создает угрозу большой войны на Ближнем Востоке с вовлечением региональных стран и мировых держав, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Тарасов. В ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства страны и физиков-атомщиков.

    «Ситуация на Ближнем Востоке резко меняется. У Ирана есть возможности нанести ответный удар. Обстановка балансирует на грани регионального срыва и существует вероятность втягивания американцев в ближневосточную войну», – считает Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа.

    По его словам, провокация Израиля «не имеет оправдания» ни с политической, ни с военной точки зрения. «Действия Израиля направлены на осложнение ситуации. Появляется угроза большой войны на Ближнем Востоке. Если она начнется, то это будет касаться не только Ирана и Израиля, в нее будут вовлечены все страны региона», – добавил политолог.

    Дальнейшее развитие событий зависит от множества факторов, в том числе от поведения региональных стран, великих держав и ответных действий Тегерана: «Израиль и прежде наносил удары по Ирану, но всякий раз следовал очень осторожный ответ. Но какой будет ответная реакция сейчас, сказать сложно, потому что у иранцев есть средства, чтобы пробить систему ПВО «Железный купол», которой так хвастается Израиль». 

    Тарасов назвал удары Израиля провокационными, потому что они были нанесены накануне шестого раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Омане. «Переговоры планировалось провести в это воскресенье. Но Израиль практически обнулил все договоренности на проведение переговоров о ядерном соглашении. Если переговоры возобновятся, то их придется начинать с чистого листа», – полагает спикер.

    В США отрицают свое участие в атаке Израиля, но в Иране говорят, что операция была бы невозможна без координации и разрешения Вашингтона. По мнению Тарасова, США не были заинтересованы в этих ударах: «Президент США Дональд Трамп всячески делал утечки информации о том, что Израиль собирается нанести удар. Впервые за всю историю взаимоотношений двух стран американцы заранее раскрыли военные планы Израиля. И это говорит о том, что главная борьба идет в Белом доме». 

    В ночь на пятницу Израиль начал наносить по Ирану превентивные удары. Военная операция продолжается и может затянуться на неопределенное время, говорят в Израиле. Первой целью стали ядерные, военные и другие стратегические объекты страны.

    В результате авиаударов погибли главком Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид и другие высокопоставленные военные. Также среди жертв не менее шести физиков-атомщиков, которые имели отношение к ядерной программе Ирана по обогащению урана.

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