Польша заявила о «перехвате» российского Ил-20 над Балтикой

Польша обвинила Ил-20 в нарушении воздушного пространства на Балтикой

Tекст: Вера Басилая

Оперативное командование ВС Польши сообщило о «перехвате» российского разведывательного самолета Ил-20 британскими истребителями, передает ТАСС.

По их словам, инцидент произошел 13 июня в 10:50 по местному времени, когда Ил-20 якобы нарушил воздушное пространство Польши над Балтикой и углубился на два километра.

В заявлении военных отмечается, что в ответ были подняты британские истребители, которые перехватили и идентифицировали российский самолет, после чего Ил-20 покинул территорию Польши.

В Министерстве обороны России ранее подчеркивали, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее польские истребители поднимались на перехват российского Су-24 над Балтикой.

В начале мая Польша объявила об операции по «защите» неба над Балтийским морем и задействовала новые патрульные миссии самолетов и вертолетов.

