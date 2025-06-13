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Польша заявила о «перехвате» российского Ил-20 над Балтикой
Польша обвинила Ил-20 в нарушении воздушного пространства на Балтикой
Британские истребители, дислоцированные в Польше, были подняты в воздух после того, как российский Ил-20 якобы пересек воздушную границу страны над Балтийским морем на глубину 2 км, сообщило оперативное командование ВС Польши.
Оперативное командование ВС Польши сообщило о «перехвате» российского разведывательного самолета Ил-20 британскими истребителями, передает ТАСС.
По их словам, инцидент произошел 13 июня в 10:50 по местному времени, когда Ил-20 якобы нарушил воздушное пространство Польши над Балтикой и углубился на два километра.
В заявлении военных отмечается, что в ответ были подняты британские истребители, которые перехватили и идентифицировали российский самолет, после чего Ил-20 покинул территорию Польши.
В Министерстве обороны России ранее подчеркивали, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее польские истребители поднимались на перехват российского Су-24 над Балтикой.
В начале мая Польша объявила об операции по «защите» неба над Балтийским морем и задействовала новые патрульные миссии самолетов и вертолетов.