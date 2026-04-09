Задержанные у дома мэра Нью-Йорка планировали убить бомбой 60 человек
Задержанные у дома мэра Нью-Йорка злоумышленники с самодельной бомбой рассчитывали убить до 60 человек, следует из судебного документа.
Как следует из судебного документа, с которым ознакомилось издание, двое жителей пригородов Филадельфии – 18-летний Эмир Балат и 19-летний Ибрагим Каюми – признались, что вдохновлялись идеологией запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».
Балат, по данным следствия, заявил: «Я рассчитал это, и оно должно убить от восьми до 16 человек, или от 30 до 60, если место будет полно людей». Эти слова зафиксированы на видеорегистраторе, приобщенном к делу.
Обвинительное заключение содержит восемь пунктов, включая сговор с целью применения оружия массового поражения и предоставление материальной поддержки террористам. В ходе расследования агенты ФБР провели обыски и уничтожили взрывчатку на складе в городе Лэнгхорн.
По данным полиции, Балат 7 марта во время столкновений у резиденции мэра Нью-Йорка бросил в толпу две бомбы с поражающими элементами, одна из которых летела в сторону полицейских. Однако устройства не сработали, и злоумышленники были оперативно задержаны. Министерство юстиции США намерено добиваться для них пожизненного заключения.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ