Умер 35-летний актер из сериала «Игра престолов» Майкл Патрик

Tекст: Мария Иванова

О смерти 35-летнего актера в хосписе в Северной Ирландии сообщило издание People со ссылкой на его социальные сети, передает РИА «Новости».

Известно, что в феврале 2023 года у Майкла Патрика диагностировали болезнь двигательного нейрона, из-за которой у человека перестают функционировать мышцы.

«Майкл скончался прошлой ночью... Его госпитализировали 10 дней назад... Он мирно скончался в окружении семьи и друзей», – написала жена артиста Наоми Шиэн.

Помимо участия в «Игре престолов», творческая биография Патрика включает и другие проекты. В частности, он снимался в телевизионном сериале «Голубые огни».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2026 года после борьбы с онкологическим заболеванием умер 48-летний американский актер Джеймс Ван Дер Бик.