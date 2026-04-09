Верховный суд признал «Мемориал» экстремистской организацией
Верховный суд запретил деятельность международного движения «Мемориал» (внесен в список иноагентов) и его подразделений на территории России, признав организацию экстремистской и обязав немедленно исполнить решение.
Верховный суд России признал международное общественное движение «Мемориал» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны, передает РИА «Новости». Решение суда подлежит немедленному исполнению.
Большая часть судебного заседания проходила в закрытом режиме. На процессе присутствовали представители иностранных, в том числе европейских, посольств.
В ноябре 2021 года Генеральная прокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: международного общества «Мемориал*» (признано в РФ иноагентом) и правозащитного центра «Мемориал*». Оба иска были удовлетворены судами.
Международный «Мемориал» занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и оказанием поддержки их родственникам. Правозащитный центр «Мемориал» предоставлял юридическое консультирование, а также помощь беженцам и политзаключенным. Оба учреждения более пяти лет до ликвидации были внесены в реестр иностранных агентов.
Ранее Тверской суд Москвы ликвидировал Фонд содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал». Мещанский суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего члена совета правозащитного центра «Мемориал» Сергея Давидиса (внесен в список иноагентов).
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента