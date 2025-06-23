Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.2 комментария
Суд ликвидировал Фонд содействия историческому просвещению «Мемориал»
Тверской суд исключил Фонд «Мемориал» из реестра юридических лиц
Фонд содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал» (организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда) был окончательно ликвидирован по решению суда из-за отсутствия имущества и фактической деятельности.
Тверской суд Москвы принял решение ликвидировать Фонд содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал», передает РИА «Новости». Согласно материалам дела, основанием для иска стала инициатива учредителя фонда, который на заседании правления поддержал ликвидацию.
Истцы отметили, что фонд не располагает имуществом, необходимым для осуществления своих целей, а также не ведет никакой деятельности и не планирует ее возобновлять. На счетах организации нет денежных средств, движения по счету отсутствуют, задолженности по налогам не зафиксировано, имущество на балансе отсутствует.
Суд постановил: «Ликвидировать Фонд содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал» и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц».
Ранее Мещанский суд Москвы вынес приговор сопредседателю правозащитного центра «Мемориал*» (признан иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда) Олегу Орлову (признан иноагентом) за дискредитацию ВС России.
Суд Москвы арестовал заочно экс-члена «Мемориала» Сергея Давидиса (признан иноагентом), подозреваемого в публичном оправдании терроризма и пропаганде.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента