Суд заочно арестовал экс-члена «Мемориала» Давидиса по делу о терроризме

Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-члена «Мемориала» Давидиса по обвинению в терроризме

Tекст: Вера Басилая

Мещанский районный суд Москвы постановил заочно арестовать Сергея Давидиса (внесен в реестр иностранных агентов), бывшего члена совета правозащитного центра «Мемориал*»(признан в РФ иноагентом и ликвидирован решением Верховного суда) , который был ранее признан в России иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суд, передает ТАСС.

Пресс-служба суда отметила, что арест Давидиса был назначен на срок в два месяца, начиная с момента его задержания на территории России или при пересечении государственной границы. Давидис обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, которая связана с публичным оправданием терроризма или его пропагандой.

На данный момент Давидис находится за пределами России. В декабре 2021 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», удовлетворив соответствующий иск московской прокуратуры.

Ранее сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова (иноагент) приговорили на два года и шесть месяцев за дискредитацию ВС России.