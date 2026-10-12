Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).0 комментариев
МИД Британии вызвал посла Ирана
МИД Британии вызвал посла Ирана из-за якобы попыток подрыва безопасности
Министерство иностранных дел Британии вызвало иранского посла Сейеда Али Мусави в связи с подозрениями в подрыве безопасности Соединенного Королевства.
«Попытки Ирана подорвать безопасность Соединенного Королевства и международных партнеров неприемлемы… Как мы неоднократно заявляли Ирану, Великобритания не потерпит угроз на нашей земле», – приводит заявление внешнеполитического ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что послу Исламской Республики была озвучена позиция Лондона. Кроме того, в понедельник власти Британии ввели санкции против двух иранских граждан, обвинив их в причастности к «враждебной деятельности» на территории других стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Британии заявил о причастности Ирана к инциденту у авиабазы Фэрфорд.
В начале месяца Британия заподозрила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд.