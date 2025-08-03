Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки «Север» захватили на харьковском направлении образцы натовского оружия, сообщает РИА «Новости».

Среди изъятых образцов оказались гранатометы болгарского производства, гранаты М67, одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136), а также пулемет FN Mini-Mi и снайперская винтовка FN SCAR. Российский военнослужащий с позывным «Заря» пояснил, что гранатомет UBGL – копия советского ГП-25, разработанная в Болгарии.

Он также рассказал, что снайперскую винтовку FN SCAR отобрали у пленного боевика ВСУ, который утверждал, что получил ее, будучи мобилизованным. Однако по внешним признакам и оружию военные сделали вывод, что это профессиональный снайпер, оружие которого применяют силы специальных операций США.

Российский военный подчеркнул, что автомат Калашникова остается надежнее иностранного оружия: его можно быстро отремонтировать прямо во время боя, в то время как натовские образцы часто выходят из строя и не подлежат полевому ремонту. «Если что-то сломалось, его можно выкинуть спокойно», – заключил «Заря».

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