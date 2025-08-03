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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    43 комментария
    3 августа 2025, 08:30 • Новости дня

    Военные Ленинградского полка захватили натовское оружие под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы Ленинградского гвардейского полка взяли трофейное оружие НАТО, включая гранатометы и винтовки, у противника на харьковском направлении.

    Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки «Север» захватили на харьковском направлении образцы натовского оружия, сообщает РИА «Новости».

    Среди изъятых образцов оказались гранатометы болгарского производства, гранаты М67, одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136), а также пулемет FN Mini-Mi и снайперская винтовка FN SCAR. Российский военнослужащий с позывным «Заря» пояснил, что гранатомет UBGL – копия советского ГП-25, разработанная в Болгарии.

    Он также рассказал, что снайперскую винтовку FN SCAR отобрали у пленного боевика ВСУ, который утверждал, что получил ее, будучи мобилизованным. Однако по внешним признакам и оружию военные сделали вывод, что это профессиональный снайпер, оружие которого применяют силы специальных операций США.

    Российский военный подчеркнул, что автомат Калашникова остается надежнее иностранного оружия: его можно быстро отремонтировать прямо во время боя, в то время как натовские образцы часто выходят из строя и не подлежат полевому ремонту. «Если что-то сломалось, его можно выкинуть спокойно», – заключил «Заря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские подразделения освободили Предтечино в ДНР.

    2 августа 2025, 21:12 • Новости дня
    На Украине предупредили о новой угрозе от российского «Рубикона»

    Украинский эксперт Флеш заявил о риске атаки БЭК под управлением «Рубикона»

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое применение безэкипажных катеров (БЭК), управляемых российским центром «Рубикон», может представлять серьезную угрозу всей морской инфраструктуре Украины из-за одновременной атаки сотен целей, заявил украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш.

    Украинский эксперт по связи Сергей Флеш заявил о серьезной угрозе для Киева в связи с развитием Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает «Газета.Ru».

    Он отметил, что российские безэкипажные катера, которыми управляет «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины.

    По мнению Флеша, «Рубикон» способен синхронно атаковать до 400 катерами, что может уничтожить порты, вышки, корабли и всю морскую инфраструктуру Украины.

    В конце июля, по данным издания, расчеты FPV-дронов Испытательного центра Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Также были поражены четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.

    Ранее операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    Украинские СМИ писали, что высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может усложнить работу ПВО на Украине.

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    2 августа 2025, 14:20 • Новости дня
    Замкомандира Ротор: Александро-Калиново обороняли иностранные наемники

    Боец Ротор: освободили Александро-Калиново, так как верим в силу русского оружия

    Tекст: Евгения Караваева

    Подразделения Южной группировки столкнулись с преобладанием иностранных наемников и сложной обороной при освобождении Александро-Калиново в ДНР.

    Большинство оборонявших Александро-Калиново в ДНР составляли иностранные наемники, сообщил и. о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным Ротор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил: «В основном это 60-70% наемников, окопавшихся там находилось. Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь».

    По словам Ротора, сначала российские военные предполагали, что слышат украинскую речь, но при сближении выяснили, что среди солдат противника звучит иностранная речь, преимущественно на английском языке. Он подчеркнул, что наемники прибыли из разных стран, из-за чего возникали трудности во взаимодействии между ними.

    Бойцы столкнулись с глубоким рвом шириной 2,5 метра, высотой бруствера около трех метров, а также с колючей проволокой, натянутой внутри рва. Российские военные нашли лазейку и смогли начать штурм.

    В ходе операции бойцы отряда «Штурмовой» и мотострелкового батальона заходили пешими группами и на бронетехнике, столкнувшись с массированными атаками беспилотников, включая дроны «Вампир» и «Баба-Яга». Доступ к селу удалось получить неожиданно для противника с северного направления после освобождения соседнего участка союзниками из 33-го мотострелкового полка 20-й дивизии.

    «Несмотря на активное сопротивление противника, мы все равно освободили населенный пункт, так как верим в силу русского оружия. Будем продолжать продвигаться дальше еще большими усилиями», – добавил Ротор.

    Ранее замкомандира отряда Ротор рассказал о контрвоздушной войне за Александро-Калиново.

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    2 августа 2025, 16:41 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    2 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Постпред США при НАТО Уитэкер сообщил о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»
    @ Chris Kleponis /IMAGO/CNP/Medi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву «на этих выходных», заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер выразил надежду, что Уиткофф «сможет добиться прорыва» в вопросе украинского урегулирования, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По словам Уитэкера, визит Уиткоффа направлен на поиск возможностей для продвижения переговорного процесса по ситуации на Украине. Представитель США подчеркнул, что Вашингтон стремится получить согласие на сделку от обеих сторон конфликта. Он также выразил надежду, что поездка сможет «принести некоторые плоды» в вопросе урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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    3 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    После атаки БПЛА на Сочи произошло возгорание резервуара на нефтебазе
    После атаки БПЛА на Сочи произошло возгорание резервуара на нефтебазе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории нефтебазы в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

    «Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет», – сообщил Прошунин в Telegram.

    Мэр отметил, что на место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, которые ведут работу по ликвидации возгорания.

    Прошунин выразил благодарность силам ПВО за профессионализм и сообщил, что в скором времени ракетная опасность будет отменена, а сиренно-речевое оповещение в городе переведено в режим тишины.

    Позднее оперативный штаб Краснодарского края сообщил в Telegram: «По уточненной информации, на нефтебазе в Адлерском районе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров». В ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников. На федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае объявлена угроза атаки беспилотников, сообщалось, что работает ПВО.

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    2 августа 2025, 20:24 • Новости дня
    Расчеты БПЛА уничтожили две точки запуска дронов ВСУ «Баба-яга» у Григоровки

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Григоровки расчеты БПЛА и артиллерии группировки «Южная» ликвидировали две позиции украинских беспилотных летательных аппаратов «Баба-яга».

    Расчеты БПЛА 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и артиллеристы группировки «Южная» выявили и уничтожили две точки управления дронами ВСУ у Григоровки, передает РИА «Новости».

    В ЮВО уточнили, что военные обнаружили место взлета и укрытие украинского БПЛА «Баба-яга» в лесопосадках, после чего разведданные были оперативно переданы артиллеристам.

    Разведывательные данные были переданы артиллеристам подразделения, после чего расчетом орудия «Нона-С» позиция была оперативно уничтожена.

    За сутки специалисты БПЛА уничтожили два пункта управления дронами ВСУ на данном участке. Вторую точку взлета украинских беспилотников выявили во время запуска, после чего расчет БПЛА «Южной» группировки точным ударом уничтожил вражеский дрон вместе с укрытием.

    Ранее российские дроны уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Харьковом.

    Вооруженные силы России уничтожили «Искандером» пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

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    2 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР
    Российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки решительными действиями освободили Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Клебан-Быка, Серебрянки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Звановки и Иванполья ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 150 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ возле Малой Корчаковки, Окопа, Перше Травни, Юнаковки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Охримовкой Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк и три артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Торского, Лозового, Новоселовки ДНР и Купянска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 230 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и семь станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Удачного, Петровского, Красноармейска, Владимировки ДНР и Дачного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Ольговского, Темировки, Полтавки Запорожской области, Новопетровского, Январского, Вороного Днепропетровской области и Искры ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны и теробороны около Лукьяновского, Павловки, Степногорска Запорожской области, Садового, Антоновки и Токаревки Херсонской области.

    Противник при этом потерял свыше 80 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и шесть станций РЭБ. Уничтожены израильская радиолокационная станция RADA, пять складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне вечером сообщалось что морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку.

    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    2 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Российские войска применили ФАБ для удара по мосту в Херсоне
    Российские войска применили ФАБ для удара по мосту в Херсоне
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска использовали фугасную авиационную бомбу для удара по мосту, соединяющему подконтрольный ВСУ Херсон с островом Корабельный, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Удар был нанесен бомбой ФАБ-3000, передает РИА «Новости».

    Как сообщил губернатор, мост получил повреждения. Данный мост используется ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия.

    «Логистический узел разрушен лишь частично. Изоляция этого района боевых действий крайне важна», – заявил он.

    Остров Корабельный, также известный как Карантинный остров, представляет собой микрорайон города Херсон в низовьях Днепра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы. В городе пропало электричество.

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    2 августа 2025, 20:30 • Новости дня
    ВСУ устроили хаотичные обстрелы Часова Яра после отступления

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали хаотичные обстрелы Часова Яра сразу после отступления, пострадали мирные жители, сообщил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

    По словам Гагина, ВСУ начали хаотичные артиллерийские и беспилотные обстрелы Часова Яра после своего отступления, чтобы воспрепятствовать российской армии закрепиться в городе и оказать помощь оставшимся мирным жителям, передает ТАСС.

    Гагин подчеркнул, что Часов Яр был одним из ключевых укрепрайонов противника на этом участке фронта. Он отметил, что после ухода украинских военных из города начались беспорядочные и бесцельные атаки, в результате которых страдают и мирные жители, оставшиеся в самом населенном пункте.

    Эксперт добавил, что в городе уже работают различные силовые структуры, организовавшие поиск мирных жителей для оказания им помощи. Кроме того, силовики проводят мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп, обнаружению схронов с оружием, а также поиску солдат, маскирующихся под гражданских.

    По его словам, после взятия под контроль населенного пункта начинается работа военной прокуратуры, комендатуры, полиции, контрразведки, правоохранителей, спасателей, саперов и медиков. Он отметил, что этот этап не менее важен, чем само взятие города, подчеркивая наличие опыта и эффективность работы этих служб.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об освобождении Часова Яра. Бои за город продолжались больше года. Часов Яр считался одним из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе из-за сложного ландшафта и особенностей городской инфраструктуры.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Часова Яра может открыть Армии России путь к Славянску и Краматорску.

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    2 августа 2025, 16:41 • Новости дня
    МИД Британии предсказал затяжные переговоры по украинскому конфликту

    Глава МИД Британии Лэмми усомнился в завершении украинского конфликта в этом году

    МИД Британии предсказал затяжные переговоры по украинскому конфликту
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайший год урегулирование конфликта на Украине не ожидается, перспективы переговоров во многом зависят от позиции Москвы, заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми.

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми в интервью изданию The Guardian поделился ожиданиями относительно сроков урегулирования конфликта на Украине, передает «Царьград». По его словам, маловероятно, что в течение ближайшего года удастся достигнуть соглашения.

    Лэмми высказал мнение, что переговоры по ситуации на Украине будут продолжаться и через год.

    Британский дипломат подчеркнул, что многое будет зависеть от позиции Москвы и ее готовности вести диалог о мире. Лэмми отметил, что ключевым фактором в разрешении конфликта остается готовность России к переговорам.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

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    2 августа 2025, 10:52 • Новости дня
    Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» героям СВО
    Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» героям СВО
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Национальном центре управления обороной отличившиеся участники спецоперации на Украине получили медали «Золотая Звезда» за проявленные мужество и героизм.

    Как сообщил Telegram-канал Минобороны, министр обороны Андрей Белоусов провел в Национальном центре управления обороной церемонию награждения военнослужащих медалями «Золотая Звезда». Высшие государственные награды были вручены участникам специальной военной операции, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач.

    Белоусов поздравил награжденных, выразил благодарность за их службу и отметил высокий профессионализм и самоотверженность военнослужащих. Министр пожелал героям дальнейших успехов на военной службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. В тот же день российские военные заняли село Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Несколькими днями ранее российские подразделения освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

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    2 августа 2025, 13:52 • Новости дня
    Дачник погиб при атаке дронов на Самару

    Tекст: Евгения Караваева

    Пожилой житель Самары погиб в дачном доме, загоревшемся из-за падения обломков беспилотника после ночной атаки дронов.

    Пожилой мужчина погиб в результате падения обломков беспилотника на дачный дом в Куйбышевском районе Самары, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram.

    Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив, что мужчина находился в доме, который вспыхнул после атаки.

    Минобороны России уточнило, что за ночь ПВО сбили 112 украинских беспилотников. Погибли три человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР и поразили места хранения украинских БПЛА.


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    2 августа 2025, 16:03 • Новости дня
    Боец рассказал, как его спасли при освобождении Александро-Калиново

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время освобождения Александро-Калиново в ДНР раненого бойца 10-го гвардейского танкового полка эвакуировали на уцелевшем мотоцикле под обстрелом.

    Раненого бойца российской армии спас сослуживец во время освобождения села Александро-Калиново в ДНР, передает

    РИА «Новости». Боец 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным Кот рассказал, что на их группу штурмовиков начали нападать дроны, минометные расчеты, артиллерия и дроны-камикадзе вскоре после подъезда к селу.

    «На подъезде к Александро-Калиново по нам начали работать дроны, минометный расчет, артиллерия, »Баба-Яга« (БПЛА), дроны-камикадзе. По нашему укрытию, которое мы выбрали. И вот минометный снаряд прилетел, и я получил осколочное ранение, в бедро прилетело», – рассказал Кот. По его словам, украинские военные уничтожили два из трех мотоциклов, на которых передвигалась российская группа.

    Сослуживец Кота вывез его на уцелевшем мотоцикле, так как сам раненый уже не мог управлять техникой.

    «С товарищем приняли решение ехать. По сути, он меня спас. Я ему очень благодарен», – отметил боец.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Александро-Калиново силами подразделений Южной группировки.

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    2 августа 2025, 21:31 • Новости дня
    Бригада ВСУ потеряла боеспособность под Волчанском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовые структуры сообщили о полном прекращении боеспособности 57-й мотопехотной бригады ВСУ после освобождения правобережной части Волчанска в Харьковской области.

    Источники в силовых структурах сообщили, что боевая эффективность 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ была утрачена после освобождения российскими военными правобережной части Волчанска в Харьковской области, передает ТАСС.

    В связи с потерями, как отмечают источники, командование ВСУ перебрасывает резервы – 1-ю бригаду территориальной обороны – чтобы удержать позиции и сдержать наступление российских военнослужащих из состава Северной группировки.

    Источники также сообщили, что по сообщениям в соцсетях бойцы 1-й бригады территориальной обороны не были готовы к срочной передислокации. В результате они экстренно собирают все необходимое для эвакуации, медицинской помощи и обеспечения фронта.

    Ранее представители силовых структур заявляли, что командование ВСУ перекинуло под Волчанск элитную 1-ю отдельную бригаду теробороны. По их информации, изначально эта бригада комплектовалась бывшими участниками операции в Донбассе и иностранными наемниками. В дальнейшем, выжившие радикалы стали инструкторами, а состав бригады был пополнен мобилизованными украинцами.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что северное побережье реки Волчья в Волчанске в Харьковской области перешло под контроль российских войск.

    Минобороны сообщило, что на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Охримовкой Харьковской области.

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    2 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    ВС России поразили места хранения украинских БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения украинских БПЛА.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба и 338 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 186 беспилотников, 624 ЗРК, 24 418 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 39 015 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.

    В четверг сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и аэродрому ВСУ. За день до этого они поразили транспортную инфраструктуру ВСУ, а до этого ВС поразили военный аэродром ВСУ.

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    2 августа 2025, 13:25 • Новости дня
    Замкомандира отряда Ротор рассказал о контрвоздушной войне за Александро-Калиново

    Tекст: Вера Басилая

    Контрвоздушная борьба с применением беспилотных летательных аппаратов велась за населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике, заявил заместитель командира отряда «Штурмовой» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ротор.

    По словам Ротора, за населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике велась активная контрвоздушная борьба с применением беспилотников, передает ТАСС.

    Ротор заявил, что бойцы отряда «Штурмовой» и мотострелкового батальона 10-го гвардейского танкового полка заходили как пешими группами, так и на мотоциклах. Были также заезды на боевых машинах пехоты и танках. Замкомандира отметил, что военным пришлось столкнуться с массированной атакой беспилотников, причем использовались не только обычные дроны, но и гексакоптеры типа «Вампир» и «Баба-яга».

    Он подчеркнул, что за Александро-Калиново велась не просто контрбатарейная война, а по сути контрвоздушная – с активной борьбой с вражескими дронами.

    Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой народной республике.

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