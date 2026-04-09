Экс-главу миграционной службы на Украине обвинили в сокрытии активов

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении ведомства отмечается, что обвинительный акт уже передан в суд, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что экс-чиновник намеренно не указал в декларации активы, оформленные на супругу и приобретенные в браке. Как уточнило украинское госбюро расследований, речь идет о магазине элитной мебели стоимостью 571 тыс. долларов, двух автомобилях Audi Q5 и одном Audi Q8. После разоблачения в конце 2025 года бывший начальник покинул службу.

Ему предъявлено обвинение по статье о декларировании недостоверной информации, максимальное наказание по которой – до двух лет лишения свободы с последующим запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

По информации украинского телеканала «Общественное», фигурантом дела является Олег Паньков, ранее возглавлявший управление миграционной службы в Хмельницкой области.

Ранее высший антикоррупционный суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемой по делу о коррупции в энергетике.

Напомним, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая бизнесмена Тимура Миндича.