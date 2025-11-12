Суд на Украине арестовал подозреваемую по делу о коррупции в энергетике

Tекст: Вера Басилая

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для еще одной подозреваемой по делу о коррупции в сфере энергетики, передает РИА «Новости».

В сообщении САП говорится, что арестована одна из работниц «бэк-офиса по легализации средств».

Отмечается, что суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 595,8 тыс. долларов залога.

Украинский телеканал «Общественное» уточнил, что фигурантку подозревают в причастности к хищению средств «Энергоатома». По данным телеканала, это Анна Устименко.

В среду суд на Украине арестовали представителя компании «Энергоатом» Дмитрия Басова и бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка, проходящих по делу о коррупции в сфере энергетики.

Напомним, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая бизнесмена Тимура Миндича.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости увольнения министра энергетики Светланы Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за подозрений в коррупции.

Правительство Украины отстранило министра Галущенко от исполнения обязанностей на фоне скандала вокруг компании «Энергоатом».

Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило работу офиса преступной организации, связанной с семьей Андрея Деркача, который занимался легализацией нелегальных доходов в сфере энергетики.