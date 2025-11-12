  • Новость часаКимаковский: ВС России освободили 90% Красноармейска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику
    Во Франции неизвестный беспилотник пролетел над колонной танков
    Госдума одобрила законопроект об ограничении числа штрафов за езду без ОСАГО
    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»
    Токаев: Казахстан искренне заинтересован в процветании России
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    Захарова: Киев сорвал договоренности по обмену пленными
    Определены сроки создания чатов всех многоквартирных домов в Max
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    12 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    12 ноября 2025, 22:24 • Новости дня

    Суд на Украине арестовал подозреваемую по делу о коррупции в энергетике

    Tекст: Вера Басилая

    Высший антикоррупционный суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемой по делу о коррупции в энергетике, сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

    Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для еще одной подозреваемой по делу о коррупции в сфере энергетики, передает РИА «Новости».

    В сообщении САП говорится, что арестована одна из работниц «бэк-офиса по легализации средств».

    Отмечается, что суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 595,8 тыс. долларов залога.

    Украинский телеканал «Общественное» уточнил, что фигурантку подозревают в причастности к хищению средств «Энергоатома». По данным телеканала, это Анна Устименко.

    В среду суд на Украине арестовали представителя компании «Энергоатом» Дмитрия Басова и бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка, проходящих по делу о коррупции в сфере энергетики.

    Напомним, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая бизнесмена Тимура Миндича.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости увольнения министра энергетики Светланы Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за подозрений в коррупции.

    Правительство Украины отстранило министра Галущенко от исполнения обязанностей на фоне скандала вокруг компании «Энергоатом».

    Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило работу офиса преступной организации, связанной с семьей Андрея Деркача, который занимался легализацией нелегальных доходов в сфере энергетики.

    12 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    @ commission.europa.eu

    Tекст: Катерина Туманова

    Война на Украине причинила Европе болезненное унижение, поставив на место европейских лидеров, которые требовали от России капитуляции и верили в свое неизменное превосходство, пишет итальянская IL Fatto Quotidiano.

    «[Президент России Владимир] Путин поставил на колени всех европейских лидеров, убежденных победить его. Джорджия Мелони была одной из самых чванливых. Во время G20 под председательством Индии 22 ноября 2023 года Путин призвал европейских лидеров к диалогу, чтобы положить конец войне», – напомнила газета IL Fatto Quotidiano.

    Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр обороны страны Гвидо Крозетто заявили Путину, что России следует капитулировать, так как Украина наверняка победит в этом конфликте.

    Когда ситуация на фронте в 2025 году стала очевидно далека от надежд европейских кураторов Киева, те, кто требовал капитуляции России сменили тональность риторики и стали заявлять о поддержке Киева в попытках обороняться.

    «Ситуация на Украине плачевна, а такие политики <...> выглядят просто смешно», – цитирует итальянское издание «Лента.Ру».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения закрепились на новых позициях в Северске ДНР на фоне продолжающихся городских боев, а также продвинулись в районах Красного Лимана и Ямполя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, российские военные развивают наступление на Запорожском направлении. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск в районе Гуляйполя.

    Комментарии (6)
    12 ноября 2025, 19:44 • Новости дня
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев прекратил мирные переговоры с Москвой, заявил замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица.

    По словам Кислицы, переговоры завершились «без ощутимого прогресса», передает ТАСС со ссылкой на Liga.net. «Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об открытости России к переговорам с Киевом.

    В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле.

    Комментарии (14)
    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 09:27 • Новости дня
    В армии России созданы войска беспилотных систем

    Полковник Иштуганов: В армии России создали войска беспилотных систем

    В армии России созданы войска беспилотных систем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вооруженных силах России завершено формирование войск беспилотных систем, также определена структура нового рода войск, сообщил замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов.

    В Вооруженных силах России официально созданы войска беспилотных систем, сообщил полковник Сергей Иштуганов, пишет «Комсомольская правда».

    Он отметил, что определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, а также созданы органы военного управления на всех уровнях.

    По словам Иштуганова, «сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск». Он добавил, что эта структура позволяет повысить эффективность боевого применения беспилотников.

    Ранее во всех соединениях Воздушно-десантных войск России создали специальные подразделения для использования и обслуживания беспилотных систем.

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил создать базу данных с результатами применения дронов против противника.

    В России решили развернуть сеть спутников для управления беспилотниками.

    Российские военные научились эффективно использовать дроны в современных военных операциях.

    Комментарии (11)
    12 ноября 2025, 03:21 • Новости дня
    Мирошник назвал число погибших с начала 2025 года из-за атак дронов ВСУ

    Мирошник назвал число погибших в 2025 году из-за атак дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    С января по октябрь 2025 года жертвами атак беспилотников ВСУ на территории России стали 392 человека, включая 22 несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его данным, ранения получили 3205 человек, в том числе 195 несовершеннолетних. Мирошник отметил, что с начала СВО погибли 7175 мирных жителей, а 17617 получили ранения, рассказал он «Известиям».

    Посол подчеркнул, что БПЛА стали основным инструментом атак ВСУ против гражданского населения.

    «Доходит до 80% населения, которые получают ранения или гибнут от беспилотников, то есть каждый третий из четырех пострадавших – это жертва ударов БПЛА. А количество, если сравнивать, к примеру, июль и сентябрь, то количество увеличилось где-то примерно на треть», – сказал Мирошник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина и женщина погибли в Горловке и Макеевке в результате атак ВСУ. В результате массированной атаки украинских беспилотников погиб мирный житель, произошло возгорание на территории промзоны. Водитель грузовика и боец «Орлана» пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области.


    Комментарии (2933)
    12 ноября 2025, 14:27 • Новости дня
    Сальдо заявил о планах ВСУ выгнать с Карантинного острова его жителей

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно превращают Карантинный остров, расположенный в Херсоне, в укрепленную базу для сопротивления Вооруженным силам России, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, боевики ВСУ прилагают усилия, чтобы превратить Карантинный остров в Херсоне в базу для противодействия российским вооруженным силам, вытесняя оттуда местных жителей, передает РИА «Новости».

    «Боевики делают все для того, чтобы превратить остров в базу противодействия Вооруженным силам России», – сказал Сальдо в ходе прямой линии с жителями региона.

    Сальдо ранее заявил, что Вооруженные силы Украины предпринимают действия, чтобы вытеснить жителей Херсона на запад и обезлюдить город.

    Также Сальдо заявил, что начало боевых действий за микрорайон «Корабел» на Карантинном острове стало полной неожиданностью для украинского командования.

    Российская армия разбиралась, как будет штурмовать Херсон и как организована его оборона ВСУ.

    Комментарии (9)
    12 ноября 2025, 18:30 • Новости дня
    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»

    В Запорожье семьи погибших военных ВСУ пригласили на «Веселую вдову»

    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожья, находящегося под контролем Киева, пригласили членов семей погибших солдат ВСУ на бесплатный показ спектакля «Веселая вдова», пишут СМИ.

    Власти Запорожья на подконтрольной Киеву части региона пригласили членов семей погибших солдат ВСУ на спектакль «Веселая вдова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    «Уважаемые ветераны, члены их семей и родственники погибших защитников! Департамент по делам ветеранов Запорожского горсовета приглашает вас бесплатно посетить спектакль «Веселая вдова», – цитирует издание приглашение в соцсетях.

    По подсчетам ТАСС, только  за 7 месяцев текущего года ВСУ потеряли более 300 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее именно на Запорожском направлении обнаружили десятки тел украинских военных.

    Кроме того, при отступлении из Часова Яра ВСУ оставляли множество тел погибших солдат на позициях и опорных пунктах.

    Украинское командование скрывает данные о потерях, чтобы занизить статистику и присваивать выделяемые средства. заявил пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Я думаю, что тот же Стив Уиткофф услышал от президента Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал», – заявил он РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Трамп также мог узнать нечто подобное в Анкоридже. В частности, речь шла о преследовании канонической Украинской православной церкви на Украине.

    «Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить», – подчеркнул дипломат.

    Встреча Путина и Трампа на Аляске, состоявшаяся 15 августа, была посвящена путям  урегулирования украинского конфликта. По итогам саммита Трамп заявил о возможности достижения завершения конфликта на Украине.

    Он подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании. В октябре состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, после которого было объявлено о подготовке новой встречи в Будапеште, но она была отменена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет. Эксперты ООН выразили тревогу из-за ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Сухой Яр в ДНР
    Российские войска освободили Сухой Яр в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков Сухого Яра в Донецкой народной республике, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, четырех десантно-штурмовых, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии под Белицким, Шевченко, Вольным, Торецким, Розы Люксембург, Добропольем и Родинским в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активное наступление в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

    Отражены девять атак 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино, в том числе на бронетехнике, с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 40 военнослужащих.

    В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

    За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены более 250 украинских военнослужащих, 22 единицы вооружения и военной техники, в том числе 12 бронемашин.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 450 военнослужащих, машина пехоты, четыре бронетранспортера, девять бронемашин, восемь пикапов и станция РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Алексеевки, Видновки и Юнаковки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Высоким, Пролетаркой, Синельниково и Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, радиолокационную станцию и четыре склада матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Петропавловки и Куриловки в Харьковской области, Святогорска, Коровьего Яра и Дроновки в Донецкой народной республике, отчитались в Минобороны.

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Была отражена атака штурмовых подразделений 1-й бригады нацгвардии у Петровки в Харьковской области.

    В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, канадская бронемашина Senator, миномет, четыре станции РЭБ и четыре пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 215 военнослужащих, две бронемашины и 21 автомобиль. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций РЭБ.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Северска, Звановки, Славянска, Краматорска и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 75 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронеавтомобиль «Казак», четыре станции РЭБ и склад матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Орлов, Орестополя, Нечаевки, Даниловки, Великомихайловки в Днепропетровской области, Зеленого Гая и Сладкого в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области. До этого они освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Рыбное в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков заявил о понимании донорами Украины разворовывания денег Киевом
    Песков заявил о понимании донорами Украины разворовывания денег Киевом
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Доноры киевского режима начинают осознавать, что значительная часть выделяемых средств разворовывается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, доноры Киева, в первую очередь страны Евросоюза и США, все больше осознают, что значительная часть выделяемых Украине средств используется не по назначению, передает ТАСС.

    «Это очевидно совершенно. И все больше и больше людей это понимают», – подчеркнул представитель Кремля.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что история с коррупцией вокруг Зеленского привлекла внимание не только Кремля, но и союзников Киева.

    На Украине по делу о коррупции в энергетике задержали пять человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупционный скандал в окружении Владимира Зеленского может иметь серьезные последствия для его власти.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    В киевском суде отключили свет во время дела «Энергоатома»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время заседания киевского суда, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения для Дмитрия Басова – исполнительного директора по безопасности компании «Энергоатом» и фигуранта крупной коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича, в здании внезапно отключилось электричество.

    Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он отметил: «Во время заседания суда, где выбирают меру пресечения Басову (Тенору), который замешан в многомиллионной коррупции в энергетике, <…> выключили свет. Так смешно, что даже грустно», передает ТАСС.

    На видеотрансляции из зала заседаний видно, как глаза участников неожиданно озаряет темнота, а техника начинает издавать предупреждающие сигналы об отключении питания.

    Примерно через 10 минут электроэнергия в здании суда была восстановлена. Стоит отметить, что последние дни по всей территории Украины проходят плановые отключения света, которые вводятся круглосуточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время записи интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете Guardian в Мариинском дворце в Киеве пропало электричество.

    В понедельник посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя отключение света во время интервью Зеленского, отметил, что Зеленский любит мелкие театральные эффекты.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2025, 16:50 • Новости дня
    Директора «Энергоатома» арестовали на Украине по делу о коррупции
    Директора «Энергоатома» арестовали на Украине по делу о коррупции
    @ parlament.ua

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполнительный директор по безопасности украинской компании «Энергоатом» Дмитрий Басов был арестован судом Киева на 60 суток с правом внесения залога.

    Суд Киева отправил исполнительного директора по безопасности компании «Энергоатом» Дмитрия Басова под стражу сроком на два месяца, сообщает ТАСС. Басову предъявлено обвинение в соучастии в коррупционной схеме в энергетической сфере на Украине. Залог установлен в размере 40 млн гривен, что составляет примерно один миллион долларов.

    Согласно заявлению судьи Высшего антикоррупционного суда, Басов взят под стражу на 60 дней с опцией внесения залога. Как передает телеканал «Общественное. Новости», заседание суда транслировалось в прямом эфире.

    Следственные органы полагают, что Басов в преступной группе отвечал за блокировку выплат контрагентам «Энергоатома». По версии следствия, после этого представители группировки требовали взятки в размере 10-15% от общей суммы контракта для разблокирования платежей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетической сфере. Пять человек по этому делу задержаны.

    Ранее в министерстве юстиции Украины подтвердили проведение следственных действий с участием главы ведомства Германа Галущенко. Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у Германа Галущенко и в государственной компании «Энергоатом».


    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 11:27 • Новости дня
    Навроцкий: Польша не позволит ставить интересы Украины выше собственных
    Навроцкий: Польша не позволит ставить интересы Украины выше собственных
    @ Tomasz Kluczynski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша не намерена ставить интересы Украины выше своих собственных.

    Он в интервью изданию Wpolsce24 подчеркнул, что отношения Варшавы и Киева должны строиться на паритетной основе, с учетом баланса интересов двух стран, и подчеркнул: «Нельзя считать интересы Польши чем-то, что должно гарантировать реализацию всех постулатов Украины», передает РИА «Новости».

    Навроцкий отметил, что Польша продолжает оказывать поддержку Киеву, но при этом подчеркнул, что будет руководствоваться национальными приоритетами. По словам Навроцкого, если кто-либо, в том числе Владимир Зеленский, ожидает, что польский лидер не станет действовать в интересах своей страны, то эти ожидания будут напрасными.

    Ранее Bloomberg сообщило, что поддержка украинцев в Польше резко снизилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неприязнь к украинцам может стать решающим фактором на предстоящих выборах в Польше.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 05:59 • Новости дня
    Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму

    Tекст: Катерина Туманова

    Эта зима может стать решающей, так как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну, даже центр Киева остается без электричества на несколько часов каждый день, отмечает журнал Foreign Affairs.

    «В настоящее время отопление работает, но температура падает, и Украина должна подготовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб в холодные месяцы», – пишет автор статьи Foreign Affairs, старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг.

    Он допускает, что Россия в случае ускорения успехов на фронте сможет взять курс на продавливание своих интересов в 2026 году. Но это не предрешено, так как Украина может объединиться с западными кураторами и надавить на российскую экономику и энергетическую инфраструктуру, считает Уотлинг.

    «Прекращение огня может быть достигнуто к концу следующего года», – полагает он.

    Уотлинг призывает Европу сменить риторическую воинственность на действия с  четкой политикой, чтобы реплики и обещания обернулись реальными действиями.

    «Украина все еще может выиграть время для оказания давления на Россию, чтобы добиться успеха. Но она не может сопротивляться бесконечно», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением.

    Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой. В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2025, 17:30 • Новости дня
    Депутат Рады заявил, что украинская министр энергетики ночевала у министра юстиции

    Депутат Рады Железняк: Украинская министр Гринчук неоднократно ночевала у министра Галущенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук неоднократно оставалась на ночь у министра юстиции Германа Галущенко, о чем сообщил депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на прокурора САП.

    Министр Гринчук не раз ночевала дома у своего предшественника на этом посту, министра юстиции Германа Галущенко и имела ключи от его дома. Об этом заявил прокурор САП на суде по делу бизнесмена Тимура Миндича, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

    По словам Железняка, в материалах дела есть протокол визуального наблюдения, согласно которому, «с 23 на 24 июля Гринчук ночевала у Галущенко. 28 июля еще раз, при этом калитку своим ключом отпирала. Еще также с 11 на 13 августа ночевала».

    Депутат иронично предположил, что чиновники по ночам «обсуждали результаты голосования за законопроект о ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая давнего соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича.

    Правительство Украины отстранило министра Галущенко от исполнения обязанностей из-за коррупционного скандала вокруг «Энергоатома».

    До этого сотрудники антикоррупционного бюро Украины провели обыски у Галущенко и в офисах «Энергоатома».

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 03:35 • Новости дня
    Сенатор Кастюкевич заявил о страхе Зеленского находиться в Херсоне

    Tекст: Катерина Туманова

    Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Херсон, который удерживают украинские войска, проходил в атмосфере страха, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    По его словам, даже по фотографиям и видео заметно, как Зеленскому страшно находиться в Херсоне. Кастюкевич считает, что Зеленскому важна территория, а до  жителей Херсона ему нет никакого дела, заявил он РИА «Новости». Сенатор подчеркнул, что согласно международным правилам, право на самоопределение принадлежит народу.

    «А народ Херсонщины свой выбор сделал еще в 2022 году – абсолютно легитимный и соответствующий всем международным нормам и правилам. Поэтому, сколько бы ни пыжился Зеленский, сколько бы ни записывал видеоселфи для западной аудитории на фоне въездных стел, а Херсонщина – это субъект Российской Федерации», – заявил Кастюкевич.

    Сенатор назвал Херсон русским городом, который «однажды вернется домой – в Россию» и добавил, что сейчас город «выжжен голодом, нищетой и страхом».

    «Люди испытывают колоссальные проблемы с самым элементарным – лишены воды, хлеба, продуктов и медикаментов», – заключил Кастюкевич.

    Ранее Зеленский сообщал о визите в Херсон, где провел совещание с военными,  опубликовал фото и видео на фоне городской стелы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СБУ устроило тайные пыточные в Херсоне. Офицеры из Киева контролируют работу СБУ в Херсоне. СБУ в Херсоне устроили серию жестких фильтрационных мероприятий.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ушаков: Трамп не передавал послания Путину через Токаева
    На Аляске США не подвергали сомнению принадлежность России Крыма и Донбасса
    Саакашвили после больницы вернули в тюрьму
    В Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам
    Главную новогоднюю елку России решили спилить 8 декабря
    Умер актер сериалов «Ментовские войны» и «Невский» Фирсов
    Не принятая в школу Москвы девочка-переселенка из Латвии отлично сдала тест

    Ставки по ипотеке привяжут к количеству детей

    Семейная ипотека, которая уже не один год спасает строительную отрасль от банкротства, да и банки от убытков, будет изменена. Теперь льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье. Чем это обернется для потенциальных клиентов и в целом для рынка недвижимости? Подробности

    Перейти в раздел

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Перейти в раздел

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины

    Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов уговаривали российского летчика за три миллиона долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В случае успеха самолет планировалось направить в страну НАТО и сбить средствами ПВО. Но эту провокацию пресекла ФСБ. Чего пытались добиться на Украине, какими могли быть последствия этой операции и о чем вообще говорит затея угнать военный истребитель с секретной гиперзвуковой ракетой? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему президент Мексики стала жертвой сексуального насилия

    История знает случаи, когда глава государства позволял себе сексуальные домогательства по отношению к нижестоящим. Но Мексика показала уникальный обратный пример – президент страны стала жертвой таких домогательств. Почему такое могло случиться именно в современной Мексике? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации