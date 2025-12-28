Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.7 комментариев
В Свердловской области арестовали за подготовку теракта троих членов семьи
В Свердловской области братьев и сестру Назаровых обвинили в подготовке теракта и включили в список Росфинмониторинга.
Трое жителей поселка Верхнее Дуброво Свердловской области обвиняются в подготовке теракта, сообщает РИА «Новости». По данным издания, речь идет о членах семьи Назаровых – двух братьях, Артеме и Алексее, а также их сестре Татьяне.
Как следует из информации Свердловского областного суда, в отношении этих лиц возбуждены уголовные дела по статье о приготовлении к террористическому акту. Они были арестованы решением Верх-Исетского районного суда. Позже адвокаты обжаловали меру пресечения, однако апелляция успеха не имела – областной суд оставил решение без изменений.
Фигуранты дела уже включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. По выдвинутым обвинениям, братьям и сестре Назаровым может грозить до 18 лет лишения свободы. В пресс-службе суда подтвердили: «По итогам рассмотрения жалобы оставлены без удовлетворения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Петербурга Дмитрия Зайцева поместили под стражу по обвинению в попытке поджога оборудования железной дороги и автомобилей полиции. Жителя Смоленска ранее приговорили к 15 годам лишения свободы за попытку повредить железнодорожные пути на Московском направлении.