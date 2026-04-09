Шведский самолет провел разведку вдоль границы с Россией
Шведский самолет Gulfstream IV, предназначенный для разведки, с утра четверга ведет наблюдение вдоль границы между Финляндией и Россией, передает РИА «Новости».
По данным трекеров, воздушное судно обычно базируется на шведской базе Мальме, однако сейчас оно вылетело из финского Тампере.
Самолет выполнил три пролета вдоль пограничной линии в направлении Выборга и Петербурга, после чего изменил курс и направился на север. Отмечается, что речь идет о небольшом борте, который способен вести радиоэлектронную разведку и наблюдение.
Этот же Gulfstream IV ранее фиксировался в районе Калининградской области и западной границы Белоруссии, где он также проводил аналогичные полеты.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил о регулярном характере разведывательных полетов НАТО.