ВСУ с ВМС Норвегии начали отрабатывать применение морских БПЛА в условиях холода
Группа военнослужащих ВМС Украины приступила к совместным тренировкам с норвежскими специалистами по использованию морских беспилотных аппаратов в условиях низких температур.
Около 50 украинских военных прибыли в Норвегию для обучения работе с морскими дронами, передает ТАСС. Военно-дипломатический источник агентства рассказал о деталях совместных учений.
«На территорию Норвегии прибыла группа военнослужащих (около 50 человек) 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС Украины, которые совместно со специалистами командования сил специального назначения ВМС Норвегии отрабатывают в Норвежском море вопросы применения беспилотных подводных и надводных комплексов в условиях холодных температур», – сообщил источник.
Тренировки проходят непосредственно в акватории Норвежского моря. Специалисты двух стран совместно изучают особенности управления как подводными, так и надводными беспилотными аппаратами в суровых климатических условиях Севера.
Ранее норвежские военнослужащие отправились на стодневную экспедицию в Арктику для проверки техники в условиях экстремального холода.