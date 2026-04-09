ВСУ с ВМС Норвегии начали отрабатывать применение морских БПЛА в условиях холода

Tекст: Мария Иванова

Около 50 украинских военных прибыли в Норвегию для обучения работе с морскими дронами, передает ТАСС. Военно-дипломатический источник агентства рассказал о деталях совместных учений.

«На территорию Норвегии прибыла группа военнослужащих (около 50 человек) 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС Украины, которые совместно со специалистами командования сил специального назначения ВМС Норвегии отрабатывают в Норвежском море вопросы применения беспилотных подводных и надводных комплексов в условиях холодных температур», – сообщил источник.

Тренировки проходят непосредственно в акватории Норвежского моря. Специалисты двух стран совместно изучают особенности управления как подводными, так и надводными беспилотными аппаратами в суровых климатических условиях Севера.

Ранее норвежские военнослужащие отправились на стодневную экспедицию в Арктику для проверки техники в условиях экстремального холода.