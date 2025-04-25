Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Bloomberg сообщил о суровых испытаниях норвежских разведчиков в Арктике
В Арктике группа из 13 норвежских военных проверяет боеспособность в условиях стодневного экстремального холода и сложной навигации, сообщает Bloomberg.
Военнослужащие Норвегии, входящие в состав разведывательной группы, были отправлены на стодневную экспедицию в Арктику, передает ТАСС.
Как отмечает Bloomberg, целью миссии стала оценка влияния экстремальных климатических условий на личный состав и технику в ситуации усиления напряженности с Россией. В этот раз испытания оказались в два раза продолжительнее, чем ранее.
Перед началом экспедиции у всех участников взяли анализы крови, проверили работу легких и мышечную массу. Эти тесты повторяют после прохождения половины срока и проведут вновь по завершении миссии. Около 75% итоговых данных будут опубликованы, остальные станут доступны только союзникам Норвегии по НАТО.
Эксперт по безопасности Матье Булег заявил: «В таких температурных условиях становится сложнее выполнять задачи». Он добавил, что спутниковая навигация и электроника в Арктике часто дают сбои из-за отражения солнечных лучей и больших расстояний. Хайди Андреассен из компании Testnor подчеркнула, что аккумуляторы автомобилей разряжаются в два раза быстрее на экстремальном холоде. Рикке Амильде Сеехуус из Норвежского института оборонных исследований рассказала, что дроны выводятся из строя при превышении скорости ветра их максимальной скорости, поэтому ее команда работает над совершенствованием алгоритмов дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали гонку ледокольных флотов с Россией, Китай пообещал пересмотреть свою арктическую стратегию из-за координации между Россией и США, а работа Арктического совета помогает налаживать контакты между странами, включая США.